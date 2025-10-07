Na co możesz przeznaczyć zasiłek celowy?

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne, przyznawane na pokrycie części lub całości kosztów niezbędnych do życia. Pieniądze możesz przeznaczyć na:

Zakup żywności, leków, specjalistycznych środków żywieniowych oraz odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

Pokrycie kosztów ogrzewania (opału), leczenia, zakupu wyrobów medycznych oraz drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Pokrycie kosztów pogrzebu.

Zasiłek może być przyznany także w formie biletu kredytowanego (np. na przejazdy).

Zasiłek celowy. Dla kogo?

Zasiłek celowy jest skierowany przede wszystkim do osób i rodzin o dochodach niższych od ustawowego kryterium, ale system przewiduje wsparcie również w szczególnych okolicznościach.

Świadczenie może trafić do osób, które realizują postanowienia kontraktu socjalnego. Wtedy OPS może je wypłacać niezależnie od dochodu przez okres do 2 miesięcy po podjęciu zatrudnienia przez beneficjenta. Osoby bezdomne i inne osoby bez dochodu mogą otrzymać zasiłek na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłki w sytuacjach nadzwyczajnych i specjalnych

W trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach życiowych Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać pomoc niezależnie od Twojej sytuacji finansowej. Otrzymasz świadczenie, jeśli poniesiesz straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar) lub klęski żywiołowej/ekologicznej. W tych przypadkach zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i zazwyczaj nie podlega zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach MOPS może przyznać specjalny zasiłek rodzinom lub osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. Kwota nie może przekroczyć ustawowego kryterium. To świadczenie również nie podlega zwrotowi.

Jeśli dochód przekracza kryterium, ale znajdujesz się w wyjątkowej sytuacji, możesz otrzymać zasiłek pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty w późniejszym terminie.

Zasiłek celowy. Jak go uzyskać?

Aby otrzymać zasiłek celowy, musisz podjąć kilka kroków formalnych.

Wniosek składasz w swoim lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

składasz w swoim lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Musisz przedstawić dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową i życiową (np. dowód tożsamości, dokumenty o dochodach).

Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w celu weryfikacji Twojej sytuacji.

Pamiętaj, że zasiłek celowy ma charakter fakultatywny, a jego przyznanie zależy od oceny pracownika socjalnego, Twoich potrzeb oraz środków finansowych dostępnych w ośrodku.