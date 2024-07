Wysokość emerytur w Polsce. Ile osób pobiera najwyższe świadczenia?

W marcu 2023 r. liczba emerytur w wysokości ponad 7 tys. zł (kwota przed potrąceniami) wynosiła 258,8 tys. W marcu 2024 r., po waloryzacji, wzrosła o 82,7 proc., do poziomu 473 tys. – wynika z opracowania pt. "Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2024 roku". Wśród emerytów pobierających najwyższe świadczenia 91,3 tys. osób dostaje przelewy na kwotę ponad 10 tys. zł miesięcznie. Mamy też 3,7 tys. świadczeniobiorców, którzy pobierają emeryturę w wysokości ponad 15 tys. Wszystkie podane stawki to emerytury przed potrąceniami, z dodatkami pielęgnacyjnymi i dodatkiem dla sierot zupełnych.

Rekordowa emerytura to prawie 50 tys. zł brutto. Kto ją otrzymuje?

Jeszcze przed marcową waloryzacją ZUS informował, że najwyższa emerytura w Polsce wynosi ponad 43 tys. zł brutto, a otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego z oddziału ZUS w Zabrzu. Na swoje świadczenie pracował ponad 62 lata i 5 miesięcy, przechodząc na emeryturę dopiero w wieku 86 lat. Po marcowej waloryzacji (której wskaźnik wyniósł 12,12 proc.) wysokość tego świadczenia oscyluje zapewne w granicach 50 tys. zł.

Wg danych z początku tego roku na 2. i 3. miejscu w Polsce jeśli chodzi wysokość emerytury z ZUS-u byli dwaj panowie z woj. mazowieckiego i wielkopolskiego. Ich świadczenia wynosiły odpowiednio ponad 36 tys. zł i 32 tys. zł brutto. Najwyższą ZUS-owską emeryturę wśród kobiet pobierała mieszkanka Bydgoszczy. Na początku br. jej świadczenie wynosił 33,3 tys. zł brutto. Pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat.

Najwyższe emerytury w Polsce. Różnice między kobietami a mężczyznami

W statystykach udostępnionych przez ZUS po raz kolejny widać wyraźne różnice w poziomie świadczeń między kobietami a mężczyznami. Okazuje się, że po marcowej waloryzacji emerytury w wysokości ponad 3,4 tys. zł miesięcznie pobiera 35,9 proc. kobiet i 73,5 proc. mężczyzn. Emerytury w wysokości przekraczającej 6,5 tys. zł miesięcznie dostaje 4,7 proc. populacji kobiet i 18 proc. populacji mężczyzn. Proporcje między kobietami a mężczyznami odwracają się jeśli spojrzymy na najniższe świadczenia. Im niższa jest kwota emerytury, tym wśród osób, które ją pobierają jest więcej kobiet.

Wysokość emerytur w Polsce. Duże dysproporcje między emerytami

Jak już wspomnieliśmy, ze statystyk ZUS-u wynika, że po marcowej waloryzacji rent i emerytur w Polsce wzrosła nie tylko liczba osób pobierających wysokie świadczenia. Dane pokazują, że coraz więcej jest też tych, którzy nie kwalifikują się nawet do tego, by otrzymać świadczenie gwarantowane (najniższą emeryturę zapisaną w przepisach, od marca br. wynosi ona 1 780,96 zł brutto.

"Analizując wysokość emerytur nie można pominąć kwestii emerytur niższych niż najniższe gwarantowane - są to przede wszystkim emerytury z nowego system" – zwraca uwagę ZUS. "Ich liczba rośnie systematycznie – w marcu 2023 r. było ich 368,5 tys. a w marcu 2024 r. już 403,8 tys. (wzrost o 9,6 proc.). Rozpatrując wysokość tych emerytur (bez dodatków pielęgnacyjnych) zauważamy, że w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 0,1 proc. liczby osób pobierających emerytury w wysokości do 500 zł. Są to osoby, których kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę był bardzo niski. W marcu 2023 r. liczba tych osób wyniosła 25,3 tys. a w marcu 2024 r. 25,4 tys. W tej liczbie w 2023 r. 6,1 tys. osób pobierało emerytury w wysokości do 100 zł., a w 2024 r. takich osób jest 6,9 tys." – czytamy. Wśród polskich emerytów którym świadczenia wypłaca ZUS najwięcej osób (11,7 proc.) dostaje emeryturę mieszczącą się w widełkach od 2 600,01-3 000 zł.