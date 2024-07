ZUS błędnie wyliczył świadczenia, musi płacić wyrównania

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że w 2023 r. zakład musiał wypłacić wyrównania świadczeniobiorcom w 4706 sprawach. Powodem były błędy w wyliczaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. I choć Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u w rozmowie z Money.pl podkreśla, że ta liczba stanowi jedynie 0,12 proc. ogółu wydanych decyzji (a część wyrównań wynikała wyroków sądów, które mogły być spowodowane odmienną interpretacją przepisów, bądź oceną dowodów), to i tak nikt nie chciałby być na miejscu osoby, której świadczenie wyliczono nieprawidłowo lub stosując niekorzystną interpretację prawa. Dla własnego dobra świadczeniobiorcy powinny patrzeć ZUS-owi na ręce.

Potwierdzają to też dane przedstawione w ubiegłym roku przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z nich, że w latach 2016-2022 ujawniono 17 145 błędnie wydanych decyzji. Wyrównania do wysokości należnego świadczenia miało miejsce w 16 008 sprawach.

Jak się odwołać się od decyzji ZUS ws. emerytury bądź renty?

Emeryci i renciści powinni zachować czujność szczególnie w tak newralgicznym momencie jak wyliczanie świadczenie w momencie przechodzenia na emeryturę. Każdy, kogo świadczenie zostało ustalone na zbyt niskim poziomie, może odwołać się od decyzji ZUS-u do sądu. Ma na to miesiąc od dnia, w którym decyzja została mu doręczona. Odwołanie składa się w oddziale ZUS, który wydał decyzję. W piśmie trzeba podać jej numer oraz przedstawić argumenty, dlaczego się z nią nie zgadzamy.

"Jeżeli ZUS uzna, że złożone odwołanie jest zasadne, to Zakład zmieni albo uchyli decyzję. Ma na to 30 dni od otrzymania odwołania. Jeśli odwołanie zostanie przekazane do sądu, to nastąpi to w terminie 30 dni od otrzymania odwołania. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym może zmienić decyzję albo oddalić odwołanie" – wyjaśnia Money.pl. Od wyroku sądu można złożyć apelację.

Kiedy warto składać wniosek o ponowne przeliczenie emerytury bądź renty?

Innym sposobem na zmianę wysokości emerytury czy renty przyznanej przez ZUS jest złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia. ZUS wyjaśnia, że do ponownego przeliczenia może dojść jeśli: