14. emerytura w 2024 r. Ile wyniesie? Jakie są progi?

W 2024 r. czternasta emerytura wyniesie 1780,96 zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosi emerytura minimalna. Podobnie jak w poprzednim roku, świadczenie to w pełnej wysokości trafi do osób, których zwykła emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł miesięcznie. Jeżeli czyjeś świadczenie przekracza tę kwotę, ta osoba czternastkę również otrzyma, ale pomniejszoną o kwotę przekroczenia (zasada złotówka za złotówkę). Minimalna kwota, jaka zostanie wypłacona to 50 zł brutto. Czternastej emerytury nie dostaną jednak ci, których zwykłe świadczenie przekracza 4,5 tys. zł.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Dlaczego w tym roku mniej emerytów dostanie "czternastkę"?

Reklama

Marcowa waloryzacja rent i emerytur spowodowała wzrost świadczeń o 12,12 proc. W efekcie osoby, osoby które jeszcze w poprzednim roku mieściły się w progu do 2,9 tys. zł, w tym roku mogą już go przekroczyć. Ci emeryci "czternastkę" wprawdzie dostaną, ale w pomniejszonej kwocie. Podobny mechanizm działa w przypadku emerytów których świadczenie w ubiegłym roku oscylowało w granicach 4,5 tys. W 2023 r. mogli jeszcze dostać czternastkę (w pomniejszonej wysokości, wg zasady złotówka za złotówkę). Jeśli w tym roku, po marcowej podwyżce rent i emerytur dostają więcej niż 4,5 tys. zł, "czternastce" mogą zapomnieć.

Czternasta emerytura w 2025 r. vs waloryzacja

Jeśli przepisy nie ulegną zmianom (a, jak zwrócił uwagę "Fakt", nic na to nie wskazuje), w przyszłym roku liczba emerytów którzy nie załapią się na "czternastkę" będzie większa. Będzie też więcej "czternastek" wypłacanych w niepełnej wysokości. Powód? Waloryzacja świadczeń która czeka nas w marcu 2025 r. Wg rządowych prognoz jej wskaźnik wyniesie 6,78 proc. (nie jest to wartość ostateczna, zależy ona od poziomu tegorocznej inflacji oraz średniego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym roku). Tak czy inaczej, emerytury i renty wzrosną. Nic jednak nie wskazuje na to, by miały się zmienić progi określone w przepisach o czternastce. To sprawi, że wzrośnie liczba osób, które je przekroczą.

Z punktu widzenia emerytów i rencistów otrzymujących "czternastkę" jest też dobra wiadomość. Waloryzacja powoduje, że "czternastka" również wzrasta. Szacuje się, że 2025 r. wyniesie 1901,71 zł brutto.