Elektroniczna legitymacja emeryta i rencisty to znakomite rozwiązanie dla świadczeniobiorców ze smartfonem. Jest to duże ułatwienia w codziennym życiu. Senior nie musi mieć przy sobie plastikowej karty, by potwierdzić swój status emeryta lub rencisty. Okazując mLegitymację na ekranie smartfonu, potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych i przysługujących mu ulg oraz zniżek, np. na bilety komunikacyjne – podkreślił rzecznik ZUS.

Dodał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia mLegitymację automatycznie wszystkim klientom, którzy nabywają prawo do emerytury lub renty. Z elektronicznej wersji legitymacji mogą skorzystać także ci, którzy mają tradycyjną plastikową legitymację.

ZUS: Ta legitymacja hitem wśród emerytów. To ulgi, zniżki i wygoda

Każdy emeryt i rencista mogą samodzielnie zainstalować elektroniczną wersję legitymacji. Wystarczy pobrać aplikację mObywatel ze sklepów Google Play lub App Store i zainstalować na swoim smartfonie. Po zalogowaniu należy kliknąć opcję "dodaj dokument" i wybrać z listy dokumentów "legitymacja emeryta rencisty". Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

ZUS zaznaczył, że jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dodać legitymację emeryta rencisty.

Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej, jak i z jej wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.