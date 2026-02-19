1 marca 2026 r. przeprowadzona zostanie waloryzacja emerytur, obejmującą również wybrane dodatki oraz świadczenia uzupełniające. Wśród nich znajduje się świadczenie MAMA 4+, adresowane głównie do kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały odpowiednio wysokiej emerytury. Świadczenie funkcjonuje od 2019 roku, a jego kwota jest co roku podnoszona zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji.

Świadczenie MAMA 4+ - ile wynosi?

Od 1 marca 2025 r. świadczenie MAMA 4+ wynosi 1878,91 zł miesięcznie. Jego wysokość jest co roku podnoszona w ramach waloryzacji emerytur i rent, a podwyżka następuje w miesiącu jej przeprowadzania.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń odbywa się corocznie 1 marca. Kolejna zmiana wysokości dodatku dla sieroty zupełnej nastąpi więc 1 marca 2026 r.

Świadczenie MAMA 4+ – do jakiej kwoty wzrośnie od 1 marca 2026 r.?

Po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 9 lutego 2026 r. danych o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. względem 2024 r., który wyniósł 5,5 proc., znany jest już pełny wskaźnik waloryzacji na 2026 rok. Tym samym wiadomo, o ile od 1 marca 2026 r. zwiększy się świadczenie MAMA 4+.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent stanowi sumę średniorocznej inflacji z poprzedniego roku (dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniosła ona 4,2 proc.) oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w 2026 r. zastosowano minimalny próg 20 proc., co przełożyło się na dodatkowe 1,1 proc. (20 proc. z 5,5 proc.).

Ostatecznie wskaźnik waloryzacji na 2026 r. wyniesie 5,3 proc. (4,2 proc. + 1,1 proc.). Oznacza to, że od 1 marca 2026 r. emerytury, renty oraz przysługujące do nich dodatki – w tym świadczenie MAMA 4+ – wzrosną właśnie o 5,3 proc. W efekcie świadczenie to będzie wypłacane w kwocie 1978,49 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Aby uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+, trzeba spełnić kilka kryteriów. Uprawniona osoba powinna:

mieć ukończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),

wychować minimum czworo dzieci,

nie dysponować wystarczającymi środkami utrzymania – czyli nie pobierać emerytury ani renty albo otrzymywać je w wysokości niższej niż najniższa emerytura,

stale zamieszkiwać w Polsce oraz posiadać polskie obywatelstwo bądź przebywać w kraju legalnie.

Prawo do świadczenia MAMA 4+ mogą nabyć także ojcowie, którzy przejęli opiekę nad dziećmi po matce, na przykład w sytuacji jej śmierci lub porzucenia rodziny.

Kto nie dostanie świadczenia uzupełniającego MAMA 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ nie przysługuje osobom, które:

mają emeryturę lub rentę w wysokości równej lub wyższej niż najniższa emerytura,

nie sprawowały rzeczywistej opieki nad dziećmi,

zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub mają jej ograniczenie,

były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko rodzinie lub opiece,

nie mieszkają na stałe w Polsce i nie spełniają wymogów dotyczących obywatelstwa lub legalnego pobytu.

Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Osoby spełniające warunki mogą złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające MAMA 4+ w następujący sposób:

osobiście – w najbliższym oddziale ZUS lub KRUS.

– w najbliższym oddziale ZUS lub KRUS. listownie – wysyłając wniosek pocztą na adres odpowiedniej placówki.

– wysyłając wniosek pocztą na adres odpowiedniej placówki. elektronicznie – poprzez platformę PUE ZUS (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany).

Do wniosku należy dołączyć:

dokumenty potwierdzające tożsamość,

akty urodzenia dzieci,

oświadczenie o sytuacji materialnej,

inne dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki nad dziećmi.

Decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego MAMA 4+ podejmuje prezes ZUS lub KRUS na podstawie analizy sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy.

Ile osób pobiera świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że pod koniec 2023 r. ze świadczenia MAMA 4+ korzystało około 67 tys. osób. W przeważającej części były to kobiety, jednak wsparcie trafia także do nielicznej grupy mężczyzn, którzy przejęli obowiązki wychowawcze wobec dzieci.

Inne ważne informacje o świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+