1 marca 2026 r. przeprowadzona zostanie waloryzacja emerytur, obejmującą również wybrane dodatki oraz świadczenia uzupełniające. Wśród nich znajduje się świadczenie MAMA 4+, adresowane głównie do kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie wypracowały odpowiednio wysokiej emerytury. Świadczenie funkcjonuje od 2019 roku, a jego kwota jest co roku podnoszona zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji.

Świadczenie MAMA 4+ - ile wynosi?

Od 1 marca 2025 r. świadczenie MAMA 4+ wynosi 1878,91 zł miesięcznie. Jego wysokość jest co roku podnoszona w ramach waloryzacji emerytur i rent, a podwyżka następuje w miesiącu jej przeprowadzania.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń odbywa się corocznie 1 marca. Kolejna zmiana wysokości dodatku dla sieroty zupełnej nastąpi więc 1 marca 2026 r.

Świadczenie MAMA 4+ – do jakiej kwoty wzrośnie od 1 marca 2026 r.?

Po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 9 lutego 2026 r. danych o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. względem 2024 r., który wyniósł 5,5 proc., znany jest już pełny wskaźnik waloryzacji na 2026 rok. Tym samym wiadomo, o ile od 1 marca 2026 r. zwiększy się świadczenie MAMA 4+.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent stanowi sumę średniorocznej inflacji z poprzedniego roku (dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wyniosła ona 4,2 proc.) oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2025 r. w 2026 r. zastosowano minimalny próg 20 proc., co przełożyło się na dodatkowe 1,1 proc. (20 proc. z 5,5 proc.).

Ostatecznie wskaźnik waloryzacji na 2026 r. wyniesie 5,3 proc. (4,2 proc. + 1,1 proc.). Oznacza to, że od 1 marca 2026 r. emerytury, renty oraz przysługujące do nich dodatki – w tym świadczenie MAMA 4+ – wzrosną właśnie o 5,3 proc. W efekcie świadczenie to będzie wypłacane w kwocie 1978,49 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Aby uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+, trzeba spełnić kilka kryteriów. Uprawniona osoba powinna:

  • mieć ukończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
  • wychować minimum czworo dzieci,
  • nie dysponować wystarczającymi środkami utrzymania – czyli nie pobierać emerytury ani renty albo otrzymywać je w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
  • stale zamieszkiwać w Polsce oraz posiadać polskie obywatelstwo bądź przebywać w kraju legalnie.

Prawo do świadczenia MAMA 4+ mogą nabyć także ojcowie, którzy przejęli opiekę nad dziećmi po matce, na przykład w sytuacji jej śmierci lub porzucenia rodziny.

Kto nie dostanie świadczenia uzupełniającego MAMA 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające MAMA 4+ nie przysługuje osobom, które:

  • mają emeryturę lub rentę w wysokości równej lub wyższej niż najniższa emerytura,
  • nie sprawowały rzeczywistej opieki nad dziećmi,
  • zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub mają jej ograniczenie,
  • były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko rodzinie lub opiece,
  • nie mieszkają na stałe w Polsce i nie spełniają wymogów dotyczących obywatelstwa lub legalnego pobytu.
Jak ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Osoby spełniające warunki mogą złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające MAMA 4+ w następujący sposób:

  • osobiście – w najbliższym oddziale ZUS lub KRUS.
  • listownie – wysyłając wniosek pocztą na adres odpowiedniej placówki.
  • elektronicznie – poprzez platformę PUE ZUS (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany).

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość,
  • akty urodzenia dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji materialnej,
  • inne dokumenty potwierdzające faktyczne sprawowanie opieki nad dziećmi.

Decyzję o przyznaniu świadczenia uzupełniającego MAMA 4+ podejmuje prezes ZUS lub KRUS na podstawie analizy sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy.

Ile osób pobiera świadczenie uzupełniające MAMA 4+?

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że pod koniec 2023 r. ze świadczenia MAMA 4+ korzystało około 67 tys. osób. W przeważającej części były to kobiety, jednak wsparcie trafia także do nielicznej grupy mężczyzn, którzy przejęli obowiązki wychowawcze wobec dzieci.

Inne ważne informacje o świadczeniu uzupełniającym MAMA 4+

  • Nie przysługuje łącznie z innymi świadczeniami – osoba, która otrzymuje już emeryturę lub rentę w wysokości równej bądź wyższej od minimalnej, nie ma prawa do MAMA 4+.
  • Może zostać obniżone – jeśli beneficjent zacznie uzyskiwać dodatkowe dochody, np. z pracy lub innego świadczenia, wysokość wsparcia może zostać odpowiednio skorygowana.
  • Decyzję można zaskarżyć – w razie odmowy przyznania świadczenia istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.