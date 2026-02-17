W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS oraz obowiązującą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury są wypłacane w terminie określonym w decyzji ZUS. Świadczenia zawsze trafiają na konto emeryta w jeden z siedmiu ustalonych dni miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia.

Reklama

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Gdy ustalony dzień wypłaty emerytury przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, ZUS przelewa świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. W przypadku przekazów realizowanych przez pocztę środki są wysyłane jeszcze wcześniej, aby dotarły na czas.

Reklama

Nowe terminy wypłat emerytur w marcu 2026

W marcu 2026 roku część emerytów dostanie przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, właśnie z powodu układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat świadczeń na ten miesiąc przedstawia się następująco:

27 lutego (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 1 marca (niedziela);

6 marca (piątek);

10 marca (wtorek);

13 marca (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 15 marca (niedziela);

20 marca (piątek);

25 marca (środa).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 1 i 15 dnia każdego miesiąca w marcu otrzymają emeryturę wcześniej.

Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji od 1 marca 2026 roku

Ile będzie wynosić waloryzacja w 2026 roku? Skala podwyżek emerytur uzależniona jest od poziomu inflacji, w tym tej dotyczącej gospodarstw emeryckich, oraz 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,3 proc. Poniżej prezentujemy obliczenia pokazujące, jak przy takim poziomie podwyżki zmieni się wysokość świadczeń netto.

Emerytura brutto w 2025 roku Emerytura netto (na rękę) w 2025 Emerytura netto (na rękę) w 2026 Podwyżka netto (na rękę) 1000 zł 910,00 zł 958,23 zł 48,23 zł 1500 zł 1365,00 zł 1437,35 zł 72,35 zł 1878,91 zł 1709,80 zł 1800,43 zł 90,62 zł 2000 zł 1820,00 zł 1916,46 zł 96,46 zł 2500 zł 2275,00 zł 2379,57 zł 104,57 zł 3000 zł 2670,00 zł 2795,69 zł 125,69 zł 4000 zł 3460,00 zł 3627,92 zł 167,92 zł 5000 zł 4250,00 zł 4459,15 zł 209,15 zł 6000 zł 5040,00 zł 5291,38 zł 251,38 zł 7000 zł 5830,00 zł 6122,61 zł 292,61 zł

Waloryzacja w 2026 roku będzie najniższą od lat. Dla porównania wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach wynosił:

w 2025 roku - 5,5 proc.;

- 5,5 proc.; w 2024 roku – 12,12 proc.;

– 12,12 proc.; w 2023 roku – 14,8 proc.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Niektórzy emeryci zastanawiają się, czy istnieje możliwość przesunięcia daty wypłaty świadczenia. Generalnie nie jest to dopuszczalne i rozważa się jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. Chodzi przede wszystkim o przypadki, gdy emeryt musi uregulować zobowiązania o sztywnych terminach, np. alimenty lub inne należności ustalone decyzją urzędową, których nie można zmienić ani odroczyć. Natomiast spłata rat kredytów nie jest uznawana za wystarczający powód, ponieważ harmonogram można ustalić indywidualnie z bankiem. Ostateczną decyzję o ewentualnej zmianie terminu wypłaty podejmuje zawsze właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.