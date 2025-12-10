Jaka emerytura po 10 latach pracy w wieku 60 lat? Ile świadczenia z ZUS otrzymasz? Oto kwota

Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1878,91 zł brutto (około 1709,81 zł netto), polski system emerytalny wymaga od osób starszych nie tylko osiągnięcia odpowiedniego wieku, ale również posiadania określonego stażu pracy. Aby otrzymać minimalną emeryturę w wysokości 1780,96 zł brutto, kobiety muszą wykazać 20-letni, a mężczyźni 25-letni staż pracy. Sytuacja komplikuje się w przypadku osób w wieku 60 lat, które chciałyby przejść na emeryturę, posiadając jedynie 10 lat stażu pracy. Jaka kwota świadczenia im przysługuje?

Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego jest wypadkową wielu czynników, wśród których kluczową rolę odgrywa nie tylko suma zwaloryzowanych składek, lecz także zwaloryzowany kapitał początkowy, środki zgromadzone na indywidualnym koncie oraz statystycznie ustalone średnie dalsze trwanie życia, aktualizowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Dwie waloryzacje emerytur

System emerytalny funkcjonuje na podstawie dwóch cykli waloryzacyjnych. Waloryzacja marcowa dotyczy bieżących świadczeń emerytalnych i jest przeprowadzana na podstawie wcześniej ustalonego wskaźnika. Z kolei czerwcowa waloryzacja ma charakter prognostyczny i dotyczy przyszłych emerytur, obejmując waloryzację składek zgromadzonych na kontach emerytalnych.

Jaka emerytura w wieku 60 lat i po 10 latach stażu pracy?

Osoba 60-letnia posiadająca 10-letni staż pracy nie kwalifikuje się nawet do otrzymania połowy minimalnej emerytury. Kobiety, aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury, muszą przepracować co najmniej 20 lat. Należy podkreślić, że proporcjonalność między długością stażu pracy a wysokością emerytury nie jest liniowa.

60-letnia kobieta posiadająca 10-letni staż pracy i zatrudniona na podstawie umowy o pracę za najniższe krajowe może oczekiwać emerytury w wysokości około 250 złotych. Mężczyzna w analogicznej sytuacji wiekowej i zawodowej otrzyma świadczenie nieco wyższe, oscylujące wokół 300 złotych. Wysokość emerytury w obu przypadkach jest bezpośrednio uzależniona od wysokości zgromadzonych składek.

Emerytura w Polsce

