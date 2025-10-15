To jedno z mniej znanych świadczeń oferowanych przez ZUS. Przeznaczone jest dla osób pracujących zawodowo. W 2025 roku jego maksymalna wysokość wynosi 1409,18 zł miesięcznie. Kto może z niego skorzystać? Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać, oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Renta szkoleniowa. Podstawa prawna

Renta szkoleniowa to forma wsparcia finansowego dla osób, które wskutek wypadku lub choroby utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu. Jej celem jest umożliwienie przekwalifikowania się i powrotu na rynek pracy. Mimo że świadczenie istnieje od wielu lat, wciąż jest mało znane w systemie zabezpieczenia społecznego.

Przyznanie renty szkoleniowej reguluje:

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118);

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673).

Świadczenie wypłacają zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Kto może otrzymać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które wskutek wypadku lub choroby nie są w stanie wykonywać pracy w dotychczasowym zawodzie, lecz mają możliwość zatrudnienia po odbyciu odpowiedniego przekwalifikowania. Osoba ubiegająca się o rentę szkoleniową powinna:

być niezdolna do pracy w swoim zawodzie; mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który w zależności od wieku wynosi:

1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

4 lata- jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jeżeli niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, nie obowiązuje wymóg minimalnego stażu składkowego. Pozostałe kryteria muszą być spełnione w czasie trwania ubezpieczenia albo w ciągu 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Ile wynosi renta szkoleniowa z ZUS w 2025 roku?

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy jej wyliczenia, przy czym nie może być niższa niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od marca 2025 roku obowiązują następujące stawki:

standardowa renta szkoleniowa: 1409,18 zł brutto ;

; w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową: 100 proc. podstawy, czyli 1878,91 zł brutto.

Jak złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

Wniosek o rentę szkoleniową należy złożyć przed zamierzonym terminem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Wniosek można złożyć:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu);

za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego;

w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

Do wniosku należy dołączyć:

informację o okresach składkowych i nieskładkowych;

dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej;

dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie;

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna;

wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu;

kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku;

decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Czy na rencie szkoleniowej można pracować?

Osoba pobierająca rentę szkoleniową nie może równocześnie podejmować pracy ani prowadzić działalności gospodarczej. Świadczenie to ma na celu zapewnienie środków utrzymania w czasie przekwalifikowania zawodowego, czyli zdobywania nowych kwalifikacji umożliwiających powrót na rynek pracy. Podjęcie pracy w trakcie pobierania renty traktowane jest jako odzyskanie zdolności do pracy, co skutkuje natychmiastowym zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa przyznawana jest na początkowy okres 6 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek starosty, ZUS może przedłużyć jej wypłatę, jednak łączny czas świadczenia nie może przekroczyć 36 miesięcy. Początkowy okres 6 miesięcy może być także skrócony, jeżeli świadczeniobiorca:

nie kwalifikuje się do przekwalifikowania zawodowego,

odmawia udziału w procesie przekwalifikowania.

