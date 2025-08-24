Świadczenie wspierające to pomoc finansowa skierowana do osób z niepełnosprawnościami w Polsce, o którą mogą ubiegać się osoby od 18. roku życia. Zostało ono wprowadzone na podstawie ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. 2023 poz. 1429). Przepisy tej ustawy określają zasady przyznawania, wypłacania oraz warunki uzyskania prawa do tego świadczenia. Od marca 2025 roku, po waloryzacji, jego maksymalna wysokość wynosi 4133,60 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać świadczenie wspierające w 2025 roku?

Aby w 2025 roku uzyskać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi spełnić określone kryteria. Wymagane jest:

ukończenie 18. roku życia,

zamieszkiwanie na terytorium Polski,

posiadanie decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia oceniono na minimum 78 punktów. Osoby z wynikiem 70–77 punktów będą mogły ubiegać się o świadczenie dopiero od 2026 roku.

Świadczenie to przyznawane jest niezależnie od dochodu osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny, a także bez względu na to, czy pobiera ona emeryturę, rentę lub pozostaje aktywna zawodowo.

Kto ustala punkty do świadczenia wspierającego w 2025 roku?

Poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach ustala Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Ocena ta dokonywana jest na podstawie analizy dokumentacji medycznej oraz wywiadu środowiskowego, który obejmuje ocenę codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.

Jakie są progi świadczenia wspierającego w 2025 roku?

Wysokość świadczenia wspierającego uzależniona jest od przyznanych przez WZON punktów oraz od kwoty renty socjalnej, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł.

Liczba punktów przyznanych przez WZON Procent renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego 70-74 40% renty socjalnej 751,56 zł 75-79 60% renty socjalnej 1 127,35 zł 80-84 80% renty socjalnej 1 503,13 zł 85-89 120% renty socjalnej 2 254,69 zł 90-94 180% renty socjalnej 3 382,04 zł 95-100 220% renty socjalnej 4 133,60 zł

Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie wspierające nie będzie przyznawane osobom, które:

uzyskały mniej niż 78 punktów w ocenie WZON,

nie posiadają decyzji wydanej przez WZON,

nie osiągnęły wymaganego wieku (poniżej 18 lat),

nie mieszkają na terytorium Polski.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające w 2025 roku?

O świadczenie wspierające mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające decyzję WZON określającą poziom potrzeby wsparcia. Dlatego pierwszym krokiem powinno być złożenie do tego zespołu wniosku wraz z kwestionariuszem samooceny, kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz – w razie potrzeby – dokumentami potwierdzającymi status opiekuna prawnego.

Dopiero po uzyskaniu decyzji WZON można przejść do drugiego etapu, czyli złożenia wniosku o świadczenie do ZUS. Odbywa się to wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: