Prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą bonu senioralnego są w toku i zaplanowano je na drugi kwartał 2025 roku. Ich realizacja jest jednym z obowiązkowych elementów wynikających z Krajowego Planu Odbudowy. W trakcie procesu konsultacyjnego – zarówno społecznego, jak i międzyresortowego – zgłoszono około 400 uwag, które zostały uwzględnione w dalszych etapach opracowywania projektu.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla samotnych lub niesamodzielnych seniorów. W świetle rosnących kosztów życia i ograniczonego dostępu do opieki instytucjonalnej, bon ma stać się realnym wsparciem finansowym dla osób starszych i ich rodzin.

Kiedy wchodzi bon senioralny?

Choć prace nad ustawą wciąż trwają, rząd zapowiada, że bon senioralny ma wejść w życie w 2026 roku.

Projekt ustawy o bonie senioralnym w sumie jest wpisany do Krajowego Planu Odbudowy, który zobowiązuje też nas do tego, żeby ustawa obowiązywała od przyszłego roku, czyli od 1 stycznia 2026 roku - tłumaczyła cytowana przez PAP dyrektorka Departamentu Polityki Senioralnej Marlena Muszyńska

Ile będzie wynosił bon senioralny?

Zgodnie z zapowiedziami, maksymalna wartość bonu senioralnego ma wynosić 2150 zł miesięcznie. Bon senioralny będzie służył do finansowania usług opiekuńczych realizowanych bezpośrednio w miejscu zamieszkania seniora. Jego wartość pozwoli na skorzystanie z 50 godzin wsparcia miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że świadczenie nie będzie wypłacane w formie gotówki ani nie będzie można go zamienić na inne środki płatnicze. Co więcej, niewykorzystana część bonu w danym miesiącu przepada – nie będzie możliwości przeniesienia środków na kolejne miesiące.

Dla kogo przeznaczony jest bon senioralny?

Bon senioralny będzie przysługiwał osobom, które:

ukończyły 75. rok życia ;

; mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, których to potrzeb nie jest w stanie zaspokoić rodzina;

w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, których to potrzeb nie jest w stanie zaspokoić rodzina; posiadają zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków) aktywnych zawodowo;

ich dochód brutto nie będzie przekraczał w 2026 roku 3500 zł.

Kto będzie mógł się ubiegać o bon senioralny?

O bon senioralny będą mogli ubiegać się aktywni zawodowo zstępni seniora, którzy:

są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzą działalność gospodarczą;

posiadają przychód nieprzekraczający dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa jednoosobowego lub trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dla gospodarstwa wieloosobowego (bez względu na liczbę osób w rodzinie).

Komu nie przysługuje bon senioralny?

Choć bon senioralny ma być wsparciem dla osób starszych, nie każdy spełni kryteria jego przyznania. Świadczenie nie będzie przysługiwać seniorom, którzy korzystają już z usług opiekuńczych finansowanych ze środków publicznych, np. są objęci pomocą z MOPS-u lub mają zapewnioną opiekę w placówkach całodobowych (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze).

Z bonu nie będą mogli skorzystać również ci, którzy nie spełnią warunków dochodowych lub funkcjonalnych, jeśli takie zostaną wprowadzone w końcowej wersji ustawy. Wstępnie zakłada się bowiem, że świadczenie będzie kierowane przede wszystkim do osób samotnych i niesamodzielnych – a nie każda osoba powyżej 75. roku życia automatycznie zakwalifikuje się do programu.

Na jakie usługi będzie można wykorzystać bon senioralny?

Bon nie będzie świadczeniem pieniężnym w tradycyjnym rozumieniu – jego wartość będzie wykorzystywana bezpośrednio na usługi opiekuńcze, świadczone przez uprawnione instytucje lub osoby zatrudnione jako opiekunowie.

Zakres usług, które mają być objęte bonem, ma obejmować m.in.:

codzienną pomoc w czynnościach życia codziennego (higiena, przygotowanie posiłków, zakupy, sprzątanie),

wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i organizacyjnych,

pomoc w poruszaniu się, towarzyszenie podczas wizyt lekarskich,

opiekę aktywizującą i przeciwdziałającą samotności,

organizację czasu wolnego w domu.

Usługi te będą świadczone przez certyfikowanych usługodawców, wybranych przez samorządy lokalne, a ich koszt będzie pokrywany z wartości przyznanego bonu. Nie będzie więc możliwości samodzielnego wydania pieniędzy przez seniora – bon będzie rozliczany bezpośrednio pomiędzy gminą a wykonawcą usługi.