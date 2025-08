Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 i 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany osobom wymagającym pomocy innych ze względu na stan zdrowia i niezdolność do samodzielnego życia. Przysługuje:

dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 75. roku życia,

osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem 21 lat.

Obecnie jego wysokość wynosi 215,84 zł miesięcznie, a wypłacany jest przez urząd miasta lub gminy. Zasiłek pielęgnacyjny nie podlega waloryzacji, co oznacza, że wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 1 marca 2026 r. nie ulegnie podwyższeniu. Weryfikacja świadczeń rodzinnych odbywa się co trzy lata. Kolejna weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych będzie miała miejsce w 2027 r.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2025 i 2026 roku

Renta z tytułu niezdolności do pracy, powszechnie znana jako renta inwalidzka, przysługuje osobom, które z powodu choroby lub wypadku nie mogą już pracować zawodowo, a nie mają jeszcze prawa do emerytury. Warunkiem jej otrzymania jest wykazanie odpowiedniego stażu pracy oraz potwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. Co istotne, renta może być przyznana na czas określony lub na stałe, w zależności od rokowań zdrowotnych. Po zakończeniu okresu pobierania renty okresowej, osoba musi albo wrócić do pracy, albo ubiegać się o przedłużenie świadczenia. W 2025 roku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1409,18 zł. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Kwota ulegnie zmianie od 1 marca 2026 roku.

Renta socjalna w 2025 i 2026 roku

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, które są trwale niezdolne do pracy, a ich niepełnosprawność powstała we wczesnym okresie życia – jeszcze przed wejściem na rynek pracy. Jest to szczególna forma wsparcia, ponieważ nie wymaga posiadania historii zatrudnienia ani okresów składkowych. Aby ubiegać się o rentę socjalną, konieczne jest złożenie wniosku w ZUS i przedłożenie stosownych dokumentów medycznych oraz orzeczenia o niezdolności do pracy. Po waloryzacji obowiązującej od marca 2025 roku świadczenie to wynosi 1878,90 zł brutto, czyli około 1709,81 zł netto. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji. Kwota ulegnie zmianie od 1 marca 2026 roku.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 i 2026 roku

Świadczenie pielęgnacyjne to forma wsparcia finansowego dla osób, które zrezygnowały z pracy lub ograniczyły aktywność zawodową, aby opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością. Od 2024 roku świadczenie to można łączyć z pracą zarobkową, co stanowi dużą zmianę w stosunku do poprzednich regulacji i daje większą elastyczność rodzinom. Wysokość świadczenia ustalana jest co roku i od 1 stycznia 2025 wynosi 3287 zł. Prawo do jego otrzymania mają nie tylko rodzice, ale również osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekunowie faktyczni dziecka, a także dyrektorzy odpowiednich placówek opiekuńczych.

Rodziny, które otrzymują zasiłek rodzinny, mogą dodatkowo skorzystać z tzw. dodatku rehabilitacyjnego, który ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wychowaniem i leczeniem dziecka z niepełnosprawnością. Dodatek ten przysługuje aż do ukończenia przez dziecko 24. roku życia, pod warunkiem posiadania ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. W zależności od wieku dziecka, wynosi on 90 zł (do 5. roku życia) lub 110 zł (od 5. do 24. roku życia).

Świadczenie wspierające w 2025 i 2026 roku

Świadczenie wspierające to stosunkowo nowe rozwiązanie, które ma zaspokajać indywidualne potrzeby dorosłych osób z niepełnosprawnością. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów przyznanych w specjalnej skali oceniającej poziom potrzeby wsparcia – od 70 do 100 punktów. W 2025 roku o świadczenie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały od 78 do 86 punktów, a w roku 2026 – od 70 do 77. Wniosek składa się w ZUS, ale wcześniej trzeba uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który przeprowadza ocenę według ściśle określonych kryteriów.

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej i zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,

90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,

85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,

75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,

70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Świadczenie uzupełniające (tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami) w 2025 i 2026 roku

To dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje osobom dorosłym całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Aby je otrzymać, należy posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie i spełniać kryterium dochodowe – suma wszystkich świadczeń nie może przekroczyć 2552,39 zł brutto. Jeśli dochód zostanie nieznacznie przekroczony, stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wypłata świadczenia zostanie odpowiednio zmniejszona. Świadczenie to wypłaca ZUS i ma na celu poprawę jakości życia osób o szczególnych potrzebach opiekuńczych.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

To jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł przysługujące w przypadku urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub chorobą zagrażającą jego życiu. Świadczenie może otrzymać matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Celem tej pomocy jest złagodzenie pierwszych, często bardzo kosztownych miesięcy po narodzinach dziecka wymagającego intensywnej opieki medycznej. Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w terminie do 12 miesięcy od narodzin dziecka.