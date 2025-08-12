Skorzystało już 3,3 mln osób w całej Polsce

To świadczenie kolejny już raz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Lawina wniosków o wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start zalała Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Skorzystało już blisko 3,3 mln uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych oraz innych placówek edukacyjnych.

Reklama

Dobry Start. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku wszystkim rodzicom, opiekunom prawnym oraz opiekunom faktycznym dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Mogą się o nie ubiegać także rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Program obejmuje uczniów do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny, co oznacza, że każda uprawniona osoba otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną na każde uczące się dziecko.

Dobry Start. Kiedy wypłata pieniędzy?

Wypłaty świadczenia Dobry Start rozpoczęły się w lipcu i realizowane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. Oznacza to, że im wcześniej rodzic, opiekun lub inna uprawniona osoba złoży dokumenty, tym szybciej może liczyć na przelew 300 zł na konto. Złożenie wniosku już na początku naboru zwiększa szansę na to, że pieniądze pojawią się na koncie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Natomiast złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 300 zł z programu Dobry Start?

Reklama

Wniosek o świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Termin ten jest nieprzekraczalny. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane, a prawo do wypłaty świadczenia za dany rok szkolny przepada. Warto jednak nie odkładać formalności na ostatnią chwilę, ponieważ wcześniejsze złożenie wniosku pozwala otrzymać pieniądze szybciej, często jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w szkole. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, m.in. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość internetową lub portal Emp@tia.

Na jakie cele przeznaczone jest świadczenie Dobry Start?

Pieniądze ze świadczenia Dobry Start można przeznaczyć na dowolne wydatki edukacyjne: zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka, obuwia czy odzieży sportowej na zajęcia wychowania fizycznego. Program nie wymaga przedstawiania rachunków ani rozliczenia się z poniesionych kosztów, co daje rodzinom swobodę w decydowaniu, na co konkretnie przeznaczą otrzymane środki, tak aby najlepiej odpowiadały one potrzebom dziecka.

ZUS przypomina o ważnej zmianie w ubieganiu się o świadczenie Dobry Start w 2025 roku

W tegorocznej edycji programu wprowadzono ważną zmianę dotyczącą dzieci obywateli Ukrainy przebywających w Polsce z powodu trwającej wojny. Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły działającej w ramach polskiego systemu oświaty. Oznacza to, że musi być ono formalnie zapisane do polskiej placówki. Sama deklaracja nauki zdalnej czy uczestnictwo w zajęciach prowadzonych na Ukrainie nie spełnia tego warunku.