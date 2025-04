Ogólnopolska Karta Seniora to program wsparcia dla osób powyżej 60. roku życia, oferujący zniżki na usługi medyczne, bilety do instytucji kulturalnych, a także na pobyty w sanatoriach czy zakupy. Lista miejsc udzielających rabatów jest długa i ciągle się powiększa. Co konkretnie można zyskać dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora – co to jest?

Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) to program skierowany do osób starszych, mający na celu ułatwienie im dostępu do różnych usług i produktów w niższych cenach. Jest to bezpłatny dokument, który uprawnia do korzystania ze zniżek w wielu placówkach na terenie całej Polski. Dzięki OKS seniorzy mogą oszczędzać na zakupach, usługach medycznych, rehabilitacyjnych, a także korzystać z tańszych biletów do instytucji kulturalnych, hoteli czy restauracji. Program został stworzony przez Stowarzyszenie MANKO, które od lat angażuje się w działania na rzecz osób starszych, promując aktywny i zdrowy tryb życia seniorów.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora jest przeznaczona dla wszystkich osób, które ukończyły 60. rok życia. Co ważne, nie ma żadnych dodatkowych kryteriów dotyczących dochodu, statusu zawodowego czy stanu zdrowia. Oznacza to, że mogą się o nią ubiegać zarówno emeryci, jak i osoby starsze, które nadal są aktywne zawodowo. Karta nie jest wydawana imiennie, jednak wszystkie karty są numerowane i danej osobie wydawana jest określona karta, której numer odnotowywany jest na formularzu. Aby skorzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora, wystarczy przedstawić ją w miejscu honorującym program, a następnie skorzystać ze zniżki lub innej dedykowanej oferty.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Proces wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora jest prosty i nie wymaga dużego nakładu czasu. Aby ją uzyskać, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie glosseniora.pl i odesłać go pocztą tradycyjną na adres wskazany na formularzu. Formularze dostępne są również na stronach internetowych oraz w wybranych urzędach Gmin Przyjaznych Seniorom.

Jakie zniżki oferuje Ogólnopolska Karta Seniora? Lista miejsc

Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia szeroki wachlarz ulg, które mają na celu wspieranie i aktywizowanie seniorów. Obecnie jest ona honorowana w 4300 miejscach, a ich liczba ciągle się powiększa. Do najważniejszych kategorii usług, na które seniorom przysługują ulgi, należą:

zakupy - zniżki z OKS oferuje 2389 sklepów w najróżniejszych branżach;

- zniżki z OKS oferuje 2389 sklepów w najróżniejszych branżach; usługi medyczne - m.in. zniżki na zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje specjalistyczne, przeglądy dentystyczne, wyrobienie okularów korekcyjnych itp.;

- m.in. zniżki na zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje specjalistyczne, przeglądy dentystyczne, wyrobienie okularów korekcyjnych itp.; restauracje i kawiarnie - zniżki oferuje 709 restauracji i kawiarni na terenie całego kraju;

- zniżki oferuje 709 restauracji i kawiarni na terenie całego kraju; noclegi - zniżki oferuje 477 obiektów noclegowych;

- zniżki oferuje 477 obiektów noclegowych; usługi z kategorii uroda - zniżki oferują m.in. gabinety fryzjerskie, kosmetyczne;

- zniżki oferują m.in. gabinety fryzjerskie, kosmetyczne; kultura i rozrywka - dzięki OKS seniorzy mogą korzystać z tańszych biletów na wydarzenia organizowane przez centra kultury, do teatrów, muzeów;

- dzięki OKS seniorzy mogą korzystać z tańszych biletów na wydarzenia organizowane przez centra kultury, do teatrów, muzeów; sanatoria i uzdrowiska - zniżki na pobyty i zabiegi.

Pełna lista partnerów programu jest dostępna na stronie internetowej Ogólnopolskiej Karty Seniora i jest stale aktualizowana. Warto więc regularnie sprawdzać nowe miejsca, które dołączają do programu.

Czym różni się karta seniora od karty emeryta?

Choć obie karty są skierowane do osób starszych, różnią się pod względem zasad ich przyznawania oraz zakresu korzyści.

Ogólnopolska Karta Seniora jest dostępna dla wszystkich osób, które ukończyły 60 lat, niezależnie od tego, czy przeszły na emeryturę. Oferuje ona szeroki zakres zniżek na usługi i produkty, a wydawana jest przez Stowarzyszenia MANKO z Krakowa, które od 25 lat aktywnie działa na rzecz seniorów.

jest dostępna dla wszystkich osób, które ukończyły 60 lat, niezależnie od tego, czy przeszły na emeryturę. Oferuje ona szeroki zakres zniżek na usługi i produkty, a wydawana jest przez Stowarzyszenia MANKO z Krakowa, które od 25 lat aktywnie działa na rzecz seniorów. Legitymacja emeryta-rencisty (karta emeryta) przysługuje wyłącznie osobom pobierającym świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS. Uprawnia do zniżek na przejazdy komunikacją publiczną (np. PKP, MPK), w placówkach kultury, uzdrowiskach. Wydawana jest przez ZUS.

Koszt wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora

Aby otrzymać Kartę Seniora, należy opłacić składkę członkowską w wysokości:

35 zł - senior otrzyma kartę ważną rok;

- senior otrzyma kartę ważną rok; 50 zł - senior otrzyma kartę ważną dwa lata.

Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Gmin Przyjaznych Seniorom. Za nich opłatę uiszcza samorząd. Aktualnie w programie uczestniczy 270 miast i gmin. Aktualna lista znajduje się na stronie internetowej glosseniora.pl.