Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom pobierającym emeryturę lub rentę, które wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu. Przysługuje on również automatycznie osobom, które ukończyły 75 lat, niezależnie od stanu zdrowia, o ile nie przebywają w instytucji zapewniającej całodobową opiekę (np. w domu pomocy społecznej).

Aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny przed ukończeniem 75. roku życia, konieczne jest przedstawienie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS potwierdzającego konieczność stałej opieki. Lekarz ocenia m.in. ogólny stan zdrowia, zdolność do samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności życiowych.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego jest ustalana corocznie i waloryzowana w marcu. Od 1 marca 2025 roku wynosi on 348,22 zł miesięcznie. Kwota ta jest wypłacana razem z emeryturą lub rentą i nie podlega opodatkowaniu ani składkom.

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS razem z innymi świadczeniami, takimi jak emerytura czy renta. W przypadku osób, które pobierają świadczenia z innych instytucji (np. KRUS), dodatek pielęgnacyjny może być wypłacany przez odpowiedni organ rentowy.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, którzy ukończyli 75 lat i nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub innego organu rentowego. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów opieki i pomocy związanych z codziennym funkcjonowaniem.

O zasiłek pielęgnacyjny mogą ubiegać się:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności;

osoby, które ukończyły 75 lat (jeśli nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS/KRUS).

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostaje niezmieniona od kilku lat i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 listopada 2019 r. i mimo przeprowadzonej w 2024 roku weryfikacji świadczeń rodzinnych, nie została podniesiona. Świadczenie to, w przeciwieństwie do wielu innych, nie podlega corocznej waloryzacji, a jego wysokość jest weryfikowana co trzy lata. Jeśli nie nastąpią wcześniejsze zmiany, kolejna weryfikacja planowana jest dopiero w 2027 roku, co oznacza, że do tego czasu wysokość świadczenia pozostanie bez zmian.

Kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem z systemu pomocy społecznej i wypłacany jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie. To gmina decyduje o przyznaniu świadczenia, badając m.in. sytuację dochodową i rodzinną wnioskodawcy.

Dodatek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Źródło Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ rentowy Ośrodek pomocy społecznej Dla kogo Emeryci i renciści wymagający opieki lub osoby 75+ Osoby niepełnosprawne oraz osoby 75+, niepobierające dodatku Wysokość świadczenia 348,22 zł miesięcznie 215,84 zł miesięcznie Kryterium dochodowe Nie obowiązuje Nie obowiązuje Potrzeba orzeczenia o niepełnosprawności Tylko poniżej 75 lat Tak, dla osób poniżej 75 lat Możliwość uzyskania automatycznie Tak – po ukończeniu 75 lat Tak – po ukończeniu 75 lat, jeśli nie przysługuje dodatek Instytucja wypłacająca ZUS, KRUS lub inny organ rentowy Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej

Nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Wynika to wprost z przepisów – oba świadczenia mają podobny cel i przysługują na podobnych zasadach, jednak różnią się źródłem finansowania. Jeśli osoba ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS (np. jako emeryt powyżej 75. roku życia), to nie otrzyma już zasiłku pielęgnacyjnego z pomocy społecznej.

Warto również pamiętać, że osoby, które nie spełniają warunków do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego (np. nie są emerytami lub rencistami), mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenia te są zatem wzajemnie wykluczające się, ale niejednakowe – różnią się także instytucją wypłacającą oraz wymaganiami formalnymi.