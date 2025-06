Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek i uprawnień skierowany do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Dokument ten uprawnia do korzystania z wielu ulg i preferencji – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach, które przystąpiły do programu. Celem Karty Dużej Rodziny jest wspieranie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu poprzez ułatwienie dostępu do dóbr i usług na korzystniejszych warunkach.

Karta Dużej Rodziny. Podstawa prawna

Podstawą prawną funkcjonowania Karty Dużej Rodziny jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744), która określa, komu przysługuje karta, jakie daje uprawnienia oraz jak wygląda procedura jej przyznawania i użytkowania. Ustawa była nowelizowana, m.in. w 2019 i 2021 roku, co pozwoliło na rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania KDR.

Reklama

W szczególności nowelizacja z 2019 roku umożliwiła ubieganie się o Kartę również osobom, które w przeszłości wychowały troje lub więcej dzieci – bez względu na ich aktualny wiek oraz sytuację rodzinną. To ważna zmiana, która otworzyła drogę do programu również dla seniorów i osób starszych.

Reklama

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Zgodnie z przepisami, Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać:

rodzice (także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka), którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

dzieci – do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kontynuują naukę – do 25. roku życia,

dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również osobom, które nie mają już dzieci na utrzymaniu, ale w swoim życiu wychowały co najmniej troje potomstwa. Oznacza to, że również seniorzy – babcie i dziadkowie, którzy niegdyś tworzyli duże rodziny – mogą skorzystać z programu i cieszyć się zniżkami.

Co trzeba zrobić, by senior mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Złożyć wniosek – w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście lub przez internet za pomocą platformy Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl); Udokumentować wychowanie trójki dzieci – poprzez dostarczenie odpowiednich dokumentów (np. aktów urodzenia dzieci, numerów PESEL, dokumentów tożsamości); Wskazać formę Karty – czy ma to być wersja tradycyjna (plastikowa), elektroniczna, czy obie; Poczekać na decyzję – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku karta zostaje wydana zazwyczaj w ciągu kilku tygodni.

Warto dodać, że seniorzy – podobnie jak pozostali posiadacze Karty – mogą korzystać z niej bezterminowo, o ile spełniają ustawowe warunki.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Lista zniżek i ulg przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroka i stale rośnie. Z KDR można korzystać zarówno w instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Przykładowe zniżki to:

37% zniżki na bilety kolejowe (PKP Intercity) w ramach oferty „Rodzina”,

tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych i na inne wydarzenia kulturalne,

rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

obniżki cen na zakupy w wielu sieciach handlowych (np. Carrefour, Lidl, Empik),

promocje w punktach usługowych, takich jak restauracje, stacje paliw, sklepy odzieżowe czy hotele.

Seniorzy korzystający z Karty mogą więc realnie zaoszczędzić na codziennych wydatkach, co w przypadku osób starszych, często dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi, ma istotne znaczenie.

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna, jeśli wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy. Zarówno karta w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej, są wydawane bez opłat – można także wybrać obie wersje równocześnie.

Koszty pojawiają się jedynie w sytuacjach takich jak: