Jak dziennikarzom portalu Wyborcza.biz tłumaczą pracownicy biura prasowego mBanku, klienci, którzy na co dzień płacą bezgotówkowo, mają nie odczuć zmian. - W mBanku od dawna stawiamy na transakcje bezgotówkowe i samoobsługę, dlatego podwyższamy opłaty głównie związane z wypłatą gotówki. W ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy - twierdzą rozmówcy.

Zmiany w mBanku wywołały burzę w sieci

Nowy cennik wzbudził protest klientów banku. Burzę zaobserwować można szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie internauci korzystający z usług mBanku deklarują nawet likwidację kont i przeniesienie do konkurencyjnych placówek. Rzeczywiście, szykują się spore zmiany: bankomaty Euronet i Santander będą traktowane jako obca sieć, a dodatkowo nawet w przypadku bankomatów sieci mBanku (tak samo, jak Planet Cash) przy wypłacie gotówki mniejszej niż 300 złotych zostanie pobrana opłata w wysokości 2,5 złotego.

Jeśli któryś z klientów będzie chciał z kolei wypłacić pieniądze w kasie sklepu, dopłaci 2 złoteprowizji za taką czynność.

To jednak nie jedyne zmiany, jakie zachodzą w cenniku mBanku. Sieć informuje, że od 4 kwietnia prowizja będzie płatna także w przypadku wypłaty gotówki za pomocąBLIK-a. Za każdą taką transakcję trzeba będzie zapłacić 5 złotych.

Co oprócz tego?

W komunikacie mBank poinformował również o pozostałych zmianach, które obejmą klientów sieci. Od 3 kwietnia podwyższona zostanie opłata za usługę wypłaty ze wszystkich bankomatów z 9 złotych do 18 złotych. Dodatkowo z 7 złotych do 10 złotych wzrośnie miesięczna opłata za kartę do eKonta osobistego (bank nie zmienia warunku zwolnienia z opłaty). Miesięcznie za kartę Mastercard Gold PayPass trzeba będzie zapłacić 18 złotych, zamiast dotychczasowych 9,99 złotych (tu też bank nie zmienia warunku zwolnienia z opłaty).

Poza tym mBank podwyższa z 7 000 złotych do 10 000 złotych sumę wpływów, której wymaga, aby nie pobierać opłaty za mKonto Intensive. Bank nie zmienia drugiego, opcjonalnego warunku zwolnienia z opłaty za konto, czyli łącznej sumy depozytów i inwestycji ulokowanych w banku; nadal to minimum 100 000 złotych.