Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Wsparcie skierowane jest do grup i organizacji producentów, konsorcjów, stowarzyszeń oraz spółek cywilnych. Kluczowym warunkiem jest to, aby każda z tych organizacji składała się z co najmniej pięciu członków, z których czterech musi być rolnikami lub przetwórcami produktów rolnych. Produkty te muszą być wytwarzane w ramach systemów jakości żywności, które dzielą się na unijne, takie jak rolnictwo ekologiczne, ChNP, ChOG i GTS, oraz krajowe, jak Jakość Tradycja, Integrowana produkcja, QAFP, QMP czy PQS.

Reklama

Jakie wsparcie można uzyskać?

Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 680 tys. zł i jest wypłacane w ramach dwóch obszarów:

Obszar A – płatność ryczałtowa na zarządzanie wspólnymi działaniami w systemie jakości żywności. Wysokość wsparcia wynosi 120 tys. zł na każdy z czterech etapów 4-letniego planu.

Obszar B – refundacja kosztów kwalifikowalnych, takich jak ekspertyzy, badania laboratoryjne, usługi doradcze czy szkolenia. Dofinansowanie w tym obszarze może wynieść nawet 200 tys. zł, pokrywając do 70 proc. kosztów.

Jak złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa do 30 października 2024 roku i odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).