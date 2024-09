Wypłaty emerytur dla seniorów, które zwykle realizowane są na początku miesiąca, w październiku nastąpią zgodnie z harmonogramem, co oznacza, że 1 października świadczenia zostaną przelane na konta emerytów.

To nie pomyłka. Będzie podwójny przelew z ZUS

W październiku 2024 roku seniorzy w Polsce będą mieli okazję otrzymać dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

1 listopada przypada na dzień wolny od pracy (Wszystkich Świętych), co wpływa na harmonogram wypłat emerytur. Drugie świadczenie, które zwykle jest realizowane w listopadzie, musi być wypłacone wcześniej – najpóźniej do 31 października. W praktyce oznacza to, że emeryci, którzy mają ustalony termin wypłaty na początek miesiąca, mogą otrzymać dwa przelewy w krótkim odstępie czasu.

Wypłata bez bonusu

Warto jednak podkreślić, że nie będzie to oznaczać dodatkowych środków finansowych. W październiku emerytury wracają do standardowej wysokości, bez dodatkowych bonusów, które były przyznawane we wrześniu w postaci czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie w wysokości 1780,96 zł brutto otrzymali seniorzy, których emerytury nie przekraczają 2900 zł brutto.