Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny to specjalne świadczenie, które przysługuje także chorującym na nadciśnienie. W 2026 roku również można się o niego ubiegać
Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.
Przysługuje on przede wszystkim:
- dzieciom z niepełnosprawnością,
- osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobom po 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia,
- osobom, które ukończyły 75 lat.
Mało kto wie, że o to świadczenie mogą ubiegać się również osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze – pod warunkiem posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Uzyskuje się je w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nadciśnienie często przez długi czas przebiega bezobjawowo, jednak z czasem może prowadzić do poważnych powikłań w obrębie serca, mózgu, nerek czy narządu wzroku. Jeśli skutki choroby powodują trwałe ograniczenie sprawności psychicznej lub fizycznej, pacjent może zostać uznany za osobę z niepełnosprawnością.
W praktyce dotyczy to sytuacji, gdy nadciśnienie doprowadziło do nieodwracalnych lub postępujących zmian narządowych, takich jak:
- przewlekła niewydolność serca objawiająca się dusznością przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku (klasa III–IV NYHA),
- udar mózgu powodujący trwałe następstwa, np. niedowład, zaburzenia mowy lub pogorszenie funkcji poznawczych,
- zaawansowana przewlekła choroba nerek (stadium IV lub V), często wymagająca dializ,
- retinopatia nadciśnieniowa prowadząca do znacznego pogorszenia widzenia, a nawet ślepoty.
Ważne
Nie każda postać nadciśnienia prowadzi do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy choroba powoduje trwałe pogorszenie zdrowia i ograniczenie samodzielnego funkcjonowania. Chodzi m.in. o przypadki, w których osoba chora nie jest w stanie samodzielnie przygotować posiłków, poruszać się, wykonywać podstawowych czynności życiowych lub wymaga stałej opieki innych osób. W takich okolicznościach możliwe jest przyznanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Chorujący na nadciśnienie, aby otrzymać w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny, muszą złożyć wniosek
Aby osoby chorujące na nadciśnienie mogły w 2026 roku ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, muszą przejść określoną procedurę administracyjną, w której najważniejszym etapem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie decyzja komisji orzekającej przesądza o możliwości przyznania świadczenia.
Na początku konieczne jest zebranie pełnej dokumentacji medycznej, w tym historii leczenia, wyników badań oraz informacji dotyczących ewentualnej potrzeby stałej opieki. Następnie należy złożyć wniosek w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i stawić się na komisji, która ocenia codzienne ograniczenia oraz zakres wymaganej pomocy.
Po otrzymaniu orzeczenia można dopiero wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta – najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub działu świadczeń rodzinnych. Standardowo decyzja wydawana jest w ciągu około 30 dni od złożenia kompletu dokumentów, choć w bardziej złożonych przypadkach procedura może się wydłużyć nawet do dwóch miesięcy.
Tym chorującym na nadciśnienie w 2026 zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje
W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje nie tylko osobom posiadającym lekki stopień niepełnosprawności oraz tym z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność pojawiła się po ukończeniu 21 lat. Świadczenia tego nie otrzymają także:
- osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę i utrzymanie,
- osoby, których członkowie rodziny pobierają za granicą świadczenia przeznaczone na pokrycie kosztów opieki (z wyjątkiem sytuacji objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowami międzynarodowymi),
- osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego.
Ważne
Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, których nie można pobierać jednocześnie. Różnią się one m.in. instytucją wypłacającą – dodatek wypłaca ZUS, natomiast zasiłek przyznaje i wypłaca gmina. Odmienny jest również krąg uprawnionych: dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, podczas gdy zasiłek kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które nie należą do tej grupy. Istotna jest także wysokość świadczeń – dodatek zazwyczaj jest wyższy i co roku podlega waloryzacji.
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?
Od 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie i również w 2026 roku pozostaje na tym samym poziomie. Wynika to z tego, że świadczenia opiekuńcze nie są waloryzowane co roku, lecz podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Kolejny przegląd zaplanowano na 2027 rok, jednak nie musi on wiązać się z podwyższeniem kwoty – podobnie było w 2024 roku, kiedy wysokość świadczenia również nie uległa zmianie.
Świadczenie pielęgnacyjne dla chorujących na nadciśnienie bez kryterium dochodowego w 2026 roku
Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, nie jest zależny od sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o świadczenie, lecz od stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że w jego przypadku nie stosuje się kryteriów dochodowych, które obowiązują przy wielu innych świadczeniach rodzinnych.
Świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych dochodów – mogą je otrzymać zarówno osoby o wysokich zarobkach, jak i te, które nie mają żadnych przychodów.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2024 poz. 1238)