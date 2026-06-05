Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny to specjalne świadczenie, które przysługuje także chorującym na nadciśnienie. W 2026 roku również można się o niego ubiegać

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Przysługuje on przede wszystkim:

dzieciom z niepełnosprawnością,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom po 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia,

osobom, które ukończyły 75 lat.

Mało kto wie, że o to świadczenie mogą ubiegać się również osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze – pod warunkiem posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Uzyskuje się je w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nadciśnienie często przez długi czas przebiega bezobjawowo, jednak z czasem może prowadzić do poważnych powikłań w obrębie serca, mózgu, nerek czy narządu wzroku. Jeśli skutki choroby powodują trwałe ograniczenie sprawności psychicznej lub fizycznej, pacjent może zostać uznany za osobę z niepełnosprawnością.

W praktyce dotyczy to sytuacji, gdy nadciśnienie doprowadziło do nieodwracalnych lub postępujących zmian narządowych, takich jak:

przewlekła niewydolność serca objawiająca się dusznością przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku (klasa III–IV NYHA),

objawiająca się dusznością przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku (klasa III–IV NYHA), udar mózgu powodujący trwałe następstwa, np. niedowład, zaburzenia mowy lub pogorszenie funkcji poznawczych,

powodujący trwałe następstwa, np. niedowład, zaburzenia mowy lub pogorszenie funkcji poznawczych, zaawansowana przewlekła choroba nerek (stadium IV lub V), często wymagająca dializ,

(stadium IV lub V), często wymagająca dializ, retinopatia nadciśnieniowa prowadząca do znacznego pogorszenia widzenia, a nawet ślepoty.

Ważne Nie każda postać nadciśnienia prowadzi do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy choroba powoduje trwałe pogorszenie zdrowia i ograniczenie samodzielnego funkcjonowania. Chodzi m.in. o przypadki, w których osoba chora nie jest w stanie samodzielnie przygotować posiłków, poruszać się, wykonywać podstawowych czynności życiowych lub wymaga stałej opieki innych osób. W takich okolicznościach możliwe jest przyznanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Chorujący na nadciśnienie, aby otrzymać w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny, muszą złożyć wniosek

Aby osoby chorujące na nadciśnienie mogły w 2026 roku ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, muszą przejść określoną procedurę administracyjną, w której najważniejszym etapem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie decyzja komisji orzekającej przesądza o możliwości przyznania świadczenia.

Na początku konieczne jest zebranie pełnej dokumentacji medycznej, w tym historii leczenia, wyników badań oraz informacji dotyczących ewentualnej potrzeby stałej opieki. Następnie należy złożyć wniosek w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i stawić się na komisji, która ocenia codzienne ograniczenia oraz zakres wymaganej pomocy.

Po otrzymaniu orzeczenia można dopiero wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta – najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub działu świadczeń rodzinnych. Standardowo decyzja wydawana jest w ciągu około 30 dni od złożenia kompletu dokumentów, choć w bardziej złożonych przypadkach procedura może się wydłużyć nawet do dwóch miesięcy.

Tym chorującym na nadciśnienie w 2026 zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje nie tylko osobom posiadającym lekki stopień niepełnosprawności oraz tym z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność pojawiła się po ukończeniu 21 lat. Świadczenia tego nie otrzymają także:

osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę i utrzymanie,

osoby, których członkowie rodziny pobierają za granicą świadczenia przeznaczone na pokrycie kosztów opieki (z wyjątkiem sytuacji objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowami międzynarodowymi),

osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, których nie można pobierać jednocześnie. Różnią się one m.in. instytucją wypłacającą – dodatek wypłaca ZUS, natomiast zasiłek przyznaje i wypłaca gmina. Odmienny jest również krąg uprawnionych: dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, podczas gdy zasiłek kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które nie należą do tej grupy. Istotna jest także wysokość świadczeń – dodatek zazwyczaj jest wyższy i co roku podlega waloryzacji.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Od 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie i również w 2026 roku pozostaje na tym samym poziomie. Wynika to z tego, że świadczenia opiekuńcze nie są waloryzowane co roku, lecz podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Kolejny przegląd zaplanowano na 2027 rok, jednak nie musi on wiązać się z podwyższeniem kwoty – podobnie było w 2024 roku, kiedy wysokość świadczenia również nie uległa zmianie.

Świadczenie pielęgnacyjne dla chorujących na nadciśnienie bez kryterium dochodowego w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, nie jest zależny od sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o świadczenie, lecz od stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że w jego przypadku nie stosuje się kryteriów dochodowych, które obowiązują przy wielu innych świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych dochodów – mogą je otrzymać zarówno osoby o wysokich zarobkach, jak i te, które nie mają żadnych przychodów.

Podstawa prawna :