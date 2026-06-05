Dziennik Gazeta Prawana logo

Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 16:36
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?
Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?/Shutterstock
W 2026 roku osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym mogą mieć szansę na uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego od państwa. Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, który nie jest przeznaczony wyłącznie dla tej grupy pacjentów, ale może zostać im przyznany po spełnieniu określonych kryteriów. Kto dokładnie może ubiegać się o to świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłek pielęgnacyjny to specjalne świadczenie, które przysługuje także chorującym na nadciśnienie. W 2026 roku również można się o niego ubiegać

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

Przysługuje on przede wszystkim:

  • dzieciom z niepełnosprawnością,
  • osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobom po 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia,
  • osobom, które ukończyły 75 lat.

Mało kto wie, że o to świadczenie mogą ubiegać się również osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze – pod warunkiem posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Uzyskuje się je w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nadciśnienie często przez długi czas przebiega bezobjawowo, jednak z czasem może prowadzić do poważnych powikłań w obrębie serca, mózgu, nerek czy narządu wzroku. Jeśli skutki choroby powodują trwałe ograniczenie sprawności psychicznej lub fizycznej, pacjent może zostać uznany za osobę z niepełnosprawnością.

W praktyce dotyczy to sytuacji, gdy nadciśnienie doprowadziło do nieodwracalnych lub postępujących zmian narządowych, takich jak:

  • przewlekła niewydolność serca objawiająca się dusznością przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku (klasa III–IV NYHA),
  • udar mózgu powodujący trwałe następstwa, np. niedowład, zaburzenia mowy lub pogorszenie funkcji poznawczych,
  • zaawansowana przewlekła choroba nerek (stadium IV lub V), często wymagająca dializ,
  • retinopatia nadciśnieniowa prowadząca do znacznego pogorszenia widzenia, a nawet ślepoty.

Ważne

Nie każda postać nadciśnienia prowadzi do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy choroba powoduje trwałe pogorszenie zdrowia i ograniczenie samodzielnego funkcjonowania. Chodzi m.in. o przypadki, w których osoba chora nie jest w stanie samodzielnie przygotować posiłków, poruszać się, wykonywać podstawowych czynności życiowych lub wymaga stałej opieki innych osób. W takich okolicznościach możliwe jest przyznanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Chorujący na nadciśnienie, aby otrzymać w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny, muszą złożyć wniosek

Aby osoby chorujące na nadciśnienie mogły w 2026 roku ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, muszą przejść określoną procedurę administracyjną, w której najważniejszym etapem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie decyzja komisji orzekającej przesądza o możliwości przyznania świadczenia.

Na początku konieczne jest zebranie pełnej dokumentacji medycznej, w tym historii leczenia, wyników badań oraz informacji dotyczących ewentualnej potrzeby stałej opieki. Następnie należy złożyć wniosek w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności i stawić się na komisji, która ocenia codzienne ograniczenia oraz zakres wymaganej pomocy.

Po otrzymaniu orzeczenia można dopiero wystąpić o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta – najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub działu świadczeń rodzinnych. Standardowo decyzja wydawana jest w ciągu około 30 dni od złożenia kompletu dokumentów, choć w bardziej złożonych przypadkach procedura może się wydłużyć nawet do dwóch miesięcy.

Tym chorującym na nadciśnienie w 2026 zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje nie tylko osobom posiadającym lekki stopień niepełnosprawności oraz tym z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność pojawiła się po ukończeniu 21 lat. Świadczenia tego nie otrzymają także:

  • osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę i utrzymanie,
  • osoby, których członkowie rodziny pobierają za granicą świadczenia przeznaczone na pokrycie kosztów opieki (z wyjątkiem sytuacji objętych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowami międzynarodowymi),
  • osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, których nie można pobierać jednocześnie. Różnią się one m.in. instytucją wypłacającą – dodatek wypłaca ZUS, natomiast zasiłek przyznaje i wypłaca gmina. Odmienny jest również krąg uprawnionych: dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom i rencistom, podczas gdy zasiłek kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które nie należą do tej grupy. Istotna jest także wysokość świadczeń – dodatek zazwyczaj jest wyższy i co roku podlega waloryzacji.

Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny. Czym się różnią? Czy można jednocześnie pobierać dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny?
Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny. Czym się różnią? Czy można jednocześnie pobierać dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny?

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Od 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie i również w 2026 roku pozostaje na tym samym poziomie. Wynika to z tego, że świadczenia opiekuńcze nie są waloryzowane co roku, lecz podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Kolejny przegląd zaplanowano na 2027 rok, jednak nie musi on wiązać się z podwyższeniem kwoty – podobnie było w 2024 roku, kiedy wysokość świadczenia również nie uległa zmianie.

Świadczenie pielęgnacyjne dla chorujących na nadciśnienie bez kryterium dochodowego w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, nie jest zależny od sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o świadczenie, lecz od stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności. Oznacza to, że w jego przypadku nie stosuje się kryteriów dochodowych, które obowiązują przy wielu innych świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych dochodów – mogą je otrzymać zarówno osoby o wysokich zarobkach, jak i te, które nie mają żadnych przychodów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2024 poz. 1238)
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zasiłek pielęgnacyjnynadciśnienieorzeczenie o niepełnosprawności
Powiązane
Należność za abonament RTV należy uregulować do 25 czerwca
Seniorzy mają czas do 25 czerwca. Za karę mniejsza emerytura
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Wielu z nich nie wie, że przysługuje im zniżka
pieniądze, gotówka, banknoty
Chorującym na cukrzycę w 2026 roku należy się specjalny dodatek. Co trzeba zrobić, żeby go dostać?
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraChorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać? »
Zobacz
|
Jak wybielić firanki w pralce?
Zanim włożę firanki do pralki, wsypuję do bębna 3 łyżki tego proszku. Genialny sposób na idealnie białe firanki, bez sody oczyszczonej i proszku do prania. Jak prać firanki?
Nowa Kia Seltos debiutuje w Polsce
Nowa Kia już w Polsce. Jest ładna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Opole
Opole Festiwal 2026. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie oglądać koncerty? [PROGRAM]
Policjant przy radiowozie ogląda obraz z dronów
Od rana 4 czerwca już nie musisz wyprzedzać. Oto nowe zasady na drogach
Debaty w Ko?skich
Miłosz Kłeczek namawia do wpłat na TV Republika. "Bez naszych apeli znowu jest lipa"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj