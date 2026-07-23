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Rewolucja w polskich parkach rozrywki. Znana nazwa znika z mapy

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:07
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Park rozrywki
Rewolucja w polskich parkach rozrywki. Znana nazwa znika z mapy/Shutterstock
Marka Majaland, dobrze znana rodzinom odwiedzającym polskie parki rozrywki, przechodzi do historii. Holenderska spółka Momentum Leisure, która zarządza parkami w Kownatach, Warszawie i Gdańsku, ogłosiła start rebrandingu - dotychczasowe Majalandy zamienią się w nową markę o nazwie Episodia. Zmiana ruszy wiosną 2027 r.

Momentum Leisure działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2008 r. Firma stoi za sukcesem Majaland Kownaty, otwartego w 2018 r., Majaland Warszawa z 2022 r. oraz Majaland Gdańsk, który przyjął pierwszych gości w 2024 r. Spółka buduje właśnie czwarty park, tym razem w Gliwicach - jego otwarcie zaplanowano na lato 2027 r.

Ambitne plany i nowa tożsamość. Dlaczego spółka rezygnuje ze znanej nazwy?

Decyzję o zmianie marki firma tłumaczy dynamicznym rozwojem i coraz szerszą ofertą postaci oraz historii oferowanych w parkach.

Nasze parki bardzo się rozrosły w ostatnich latach, a wraz z nimi nasze ambicje - mówił Wouter Dekkers, CEO Momentum Leisure, cytowany przez portal strefabiznesu.pl.

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Jak dodał, Episodia ma być jedną, skalowalną marką, lepiej oddającą to, co firma chce oferować gościom we wszystkich lokalizacjach.

Goście spotkają tam postacie znane z popularnych produkcji - między innymi SpongeBoba Kanciastoportego, bohaterów Psiego Patrolu, Wojownicze Żółwie Ninja oraz Smerfy. Współpraca z takimi partnerami jak Studio 100 czy Nickelodeon ma być fundamentem dalszego rozwoju marki.

Kiedy zmiany? Harmonogram i nowości w parkach

Rebranding Majaland Kownaty, Majaland Warszawa i Majaland Gdańsk rozpocznie się wiosną 2027 r. i będzie prowadzony stopniowo. Zmiany obejmą nową kolorystykę, odświeżone wnętrza oraz bardziej immersyjne strefy tematyczne, a park w Gliwicach ma być pierwszym, w pełni zaprojektowanym już zgodnie z nową koncepcją.

Jak zaznacza spółka, cały proces poprzedziły badania rynku, warsztaty z interesariuszami oraz współpraca z ekspertami od brandingu. Nazwa i identyfikacja wizualna nowej marki były testowane zarówno w Polsce, jak i w Rumunii, aby sprawdzić, czy dobrze trafiają do odbiorców.

Momentum Leisure zapowiada, że w centrum strategii rozwoju pozostaną bezpieczeństwo, rodzina oraz wspólnie spędzany czas. Firma podkreśla też znaczenie zrównoważonego rozwoju przy otwieraniu kolejnych, zróżnicowanych tematycznie parków w regionie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: dziecifirmaparki rozrywkimajaland
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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