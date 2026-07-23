Momentum Leisure działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2008 r. Firma stoi za sukcesem Majaland Kownaty, otwartego w 2018 r., Majaland Warszawa z 2022 r. oraz Majaland Gdańsk, który przyjął pierwszych gości w 2024 r. Spółka buduje właśnie czwarty park, tym razem w Gliwicach - jego otwarcie zaplanowano na lato 2027 r.

Ambitne plany i nowa tożsamość. Dlaczego spółka rezygnuje ze znanej nazwy?

Decyzję o zmianie marki firma tłumaczy dynamicznym rozwojem i coraz szerszą ofertą postaci oraz historii oferowanych w parkach.

Nasze parki bardzo się rozrosły w ostatnich latach, a wraz z nimi nasze ambicje - mówił Wouter Dekkers, CEO Momentum Leisure, cytowany przez portal strefabiznesu.pl.

Jak dodał, Episodia ma być jedną, skalowalną marką, lepiej oddającą to, co firma chce oferować gościom we wszystkich lokalizacjach.

Goście spotkają tam postacie znane z popularnych produkcji - między innymi SpongeBoba Kanciastoportego, bohaterów Psiego Patrolu, Wojownicze Żółwie Ninja oraz Smerfy. Współpraca z takimi partnerami jak Studio 100 czy Nickelodeon ma być fundamentem dalszego rozwoju marki.

Kiedy zmiany? Harmonogram i nowości w parkach

Rebranding Majaland Kownaty, Majaland Warszawa i Majaland Gdańsk rozpocznie się wiosną 2027 r. i będzie prowadzony stopniowo. Zmiany obejmą nową kolorystykę, odświeżone wnętrza oraz bardziej immersyjne strefy tematyczne, a park w Gliwicach ma być pierwszym, w pełni zaprojektowanym już zgodnie z nową koncepcją.

Jak zaznacza spółka, cały proces poprzedziły badania rynku, warsztaty z interesariuszami oraz współpraca z ekspertami od brandingu. Nazwa i identyfikacja wizualna nowej marki były testowane zarówno w Polsce, jak i w Rumunii, aby sprawdzić, czy dobrze trafiają do odbiorców.

Momentum Leisure zapowiada, że w centrum strategii rozwoju pozostaną bezpieczeństwo, rodzina oraz wspólnie spędzany czas. Firma podkreśla też znaczenie zrównoważonego rozwoju przy otwieraniu kolejnych, zróżnicowanych tematycznie parków w regionie.