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Zasiłek chorobowy po 50. roku życia. Kiedy przejmuje go ZUS i ile wynosi?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:21
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Zasiłek chorobowy po 50. roku życia. Kiedy przejmuje go ZUS i ile wynosi?/Shutterstock
Pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, korzystają z odmiennych zasad rozliczania zwolnień lekarskich niż młodsze osoby. Przepisy chronią starszą kadrę i odciążają pracodawców, skracając czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego do zaledwie 14 dni w roku. Co dzieje się później i jak wyglądają stawki w 2026 roku?

Standardowo w polskim prawie pracodawca finansuje zwolnienie lekarskie pracownika przez pierwsze 33 dni w roku kalendarzowym. Zasada ta ulega jednak zmianie po przekroczeniu magicznej granicy wiekowej.

Osoby po pięćdziesiątce otrzymują wynagrodzenie chorobowe od szefa tylko przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w danym roku. Już od 15. dnia obowiązek wypłaty środków przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca klasyczny zasiłek chorobowy. Warto pamiętać, że ten krótszy, 14-dniowy okres zaczyna obowiązywać od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik skończył 50 lat. Do puli tych dni wliczają się wszystkie dni kalendarzowe, w tym weekendy oraz święta.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Wysokość świadczenia pozostaje standardowa i w większości przypadków wynosi 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Pełne 100 proc. pensji otrzymujesz natomiast w szczególnych sytuacjach, takich jak choroba w czasie ciąży, wypadek przy pracy lub w drodze do niej, a także podczas poddawania się badaniom dla dawców komórek, tkanek i narządów.

W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, co bezpośrednio wpływa na najniższe możliwe kwoty świadczeń. Przekłada się to na konkretne stawki dzienne:

  • Standardowa choroba (80 proc. podstawy): około 110,61 zł brutto dziennie (co daje około 95 zł "na rękę").
  • Ciąża lub wypadek (100 proc. podstawy): około 138,26 zł brutto dziennie (co daje około 118 zł "na rękę").

Maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego z ZUS wynosi standardowo 182 dni (lub 270 dni w przypadku gruźlicy bądź ciąży).

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Kontrola ZUS-u i nowe zasady weryfikacji L4

W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje jeszcze skuteczniejszymi narzędziami do walki z nadużyciami zwolnień lekarskich. Urzędnicy dokładnie analizują historię leczenia pacjentów oraz sprawdzają spójność wystawianych diagnoz.

Osoby przebywające na L4 muszą bezwzględnie przestrzegać lekarskich zaleceń – zwłaszcza adnotacji typu "chory może chodzić" lub "chory musi leżeć". Inspektorzy surowo karzą wszelkie próby dorabiania na zwolnieniu. Jeśli kontrola wykryje, że zamiast się leczyć, wykonujesz pracę zarobkową, tracisz prawo do całego zasiłku za dany okres.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSzasiłek chorobowypracaL4
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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