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Kwota wolna od podatku dwukrotnie wyższa. Obietnica Schetyny

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:52
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Grzegorz Schetyna
Grzegorz Schetyna/PAP Archiwalny
Kwota wolna od podatku będzie dwukrotnie wyższa? "Przed końcem obecnej kadencji zrealizujemy zobowiązanie podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł" – zapowiedział senator KO Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem w związku z obecną sytuacją budżetową cały ten proces będzie rozpisany na kilka kroków.

W 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska przedstawiła swój program wyborczy "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Jednym z punktów przedstawionych w programie było "podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów".

Schetyna: Jest zielone światło premiera Tuska

Grzegorz Schetyna pytany w czwartek w Radiu ZET, czy jest zielone światło premiera Donalda Tuska na podniesie kwoty wolnej od podatku, odparł: Tak, wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie.

Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak – zaznaczył senator.

Schetyna: KO nie wygra bez spektakularnych ruchów

Jego zdaniem KO nie wygra następnych wyborów, jeśli nie będzie "realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań i obietnic wyborczych jak ta". My musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych – powiedział.

Schetyna: Nie musi to być od razu 60 tys. zł

Dopytywany, jak ma przebiegać realizacja tego zobowiązania, senator stwierdził, że "nie musi to być od razu 60 tys. zł". Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków – podkreślił.

O podwyższeniu kwoty wolnej od podatku mówił też w środę na antenie TVN 24 szef PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister (finansów i gospodarki) Andrzej Domański – powiedział Kosiniak-Kamysz. My (PSL - PAP) jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę – dodał.

Minister Domański tłumaczył w ub. roku, że "w 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna". Podkreślał jednocześnie, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad możliwością wprowadzenia tego rozwiązania. Przypomniał, że koszt podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł z obecnych 30 tys. zł to 54 mld zł.

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Źródło PAP
Tematy: podatekkwota wolna od podatkupodniesienie kwoty wolnej od podatkuGrzegorz Schetyna
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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