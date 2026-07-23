Nowe sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji. "Wypracowano porozumienie"

Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej.

Nowe porozumienie

Pierwotnie limit cenowy miał zostać zamrożony na pół roku. Porozumienie ambasadorów oznacza, że przez kolejne 12 miesięcy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską nie będzie można sprzedawać po cenie wyższej niż 44,10 dolara.

Wyższe przychody dla Rosji

Gdyby państwom członkowskim nie udało się porozumieć, cena zostałaby zaktualizowana proporcjonalnie do obecnych, wyższych cen za surowiec na światowych rynkach. To wygenerowałoby wyższe przychody dla Rosji, która wykorzystuje te środki do finansowania swojej wojny przeciw Ukrainie.