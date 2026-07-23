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800 zł dla emerytów za wychowanie dzieci. Czy seniorzy dostaną nowy dodatek?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:39
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seniorzy, smartfon, emerytura
800 plus dla seniora. Czy emeryci dostaną nowy dodatek za wychowanie dzieci?/Shutterstock
W 2026 roku temat "800 plus dla seniora" znów rozgrzewa dyskusje w całej Polsce. Petycja zakłada wypłatę dodatku za każde wychowane dziecko, które pracuje i płaci podatki. Co na to Ministerstwo Rodziny, jakie są szanse na wprowadzenie zmian oraz z jakich form wsparcia seniorzy mogą korzystać już teraz?

Temat nowego świadczenia dla emerytów, często nazywanego "800 plus dla seniora", regularnie wraca do debaty publicznej. Obywatelska petycja zakłada wypłatę dodatku za każde wychowane dziecko, które pracuje w Polsce i odprowadza podatki. Jak do tego pomysłu podchodzi rząd, czy seniorzy mogą liczyć na te pieniądze i jakie formy wsparcia działają już teraz?

Na czym polega petycja "800 plus dla seniora"?

Petycja w sprawie dodatku dla starszych osób wywołała ogromne poruszenie w całym kraju. Główna idea polega na tym, aby państwo wypłacało emerytom określoną kwotę – nawet do 800 zł miesięcznie – za każde wychowane dziecko. Warunkiem koniecznym jest to, aby potomkowie dorośli, podjęli legalną pracę w Polsce i regularnie płacili podatki.

Pomysłodawcy traktują to rozwiązanie jako sprawiedliwą rekompensatę dziejową. Dzisiejsi seniorzy wychowywali swoje dzieci w trudnych czasach transformacji, kiedy państwo oferowało znikomą pomoc socjalną. Współcześnie to właśnie te dorosłe dzieci napędzają polską gospodarkę i finansują bieżące emerytury ze składek. Zdaniem autorów petycji rodzice zasługują na wymierne docenić ich trud wychowawczy w postaci stałego wsparcia finansowego do emerytury.

Dlaczego seniorzy czują się pominięci w systemie?

Wielu emerytów wskazuje na rosnące poczucie niesprawiedliwości społecznej. Ich zdaniem system finansowy hojnie wspiera obecne rodziny z dziećmi, podczas gdy starsze pokolenie zostaje bez adekwatnej pomocy. Seniorzy zauważają, że koszty wychowania młodego pokolenia w przeszłości spoczywały w całości na ich barkach.

Wielu z nich rezygnowało z lepszych zarobków czy rozwoju zawodowego, aby poświęcić się rodzinie, co bezpośrednio przekłada się na dzisiejsze, niższe świadczenia z ZUS. Ponadto emeryci podkreślają, że waloryzacja ich świadczeń często nie nadąża za dynamicznym wzrostem średnich wynagrodzeń w kraju, przez co ich siła nabywcza spada.

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Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Resort rodziny dokładnie przeanalizował napływające petycje, jednak oficjalna odpowiedź rządu rozwiewa złudzenia zwolenników nowego dodatku. Przedstawiciele ministerstwa wyraźnie oddzielają bieżącą politykę rodzinną od stałego systemu emerytalnego.

Główne powody odrzucenia tej propozycji to przede wszystkim koszty budżetowe oraz brak podstaw prawnych. Wdrożenie powszechnego dodatku dla milionów seniorów obciążyłoby budżet państwa kwotą rzędu wielu miliardów złotych rocznie. Ponadto program "Rodzina 800+" ma wspierać rodziców w bieżącym wychowywaniu małoletnich dzieci, a nie stanowić historyczną rekompensatę za trud sprzed lat. Rząd deklaruje, że zamiast tworzyć zupełnie nowe świadczenia, skupia się na regularnej waloryzacji emerytur oraz uszczelnianiu istniejącego systemu.

Z jakiego wsparcia seniorzy mogą korzystać już teraz?

Mimo że "800 plus dla seniora" pozostaje wyłącznie w sferze niezobowiązujących postulatów, państwo oferuje starszym osobom inne, realnie działające formy pomocy. Osoby spełniające określone kryteria mogą składać wnioski o dodatkowe środki.

Pierwszym z nich jest świadczenie uzupełniające, nazywane potocznie 500 plus dla osób niesamodzielnych. To wsparcie trafia do obywateli, którzy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Aby je otrzymać, suma pobieranej emerytury i innych stałych dochodów nie może przekraczać określonego limitu, a zainteresowany musi złożyć stosowny wniosek do ZUS.

Drugim popularnym rozwiązaniem jest dodatek pielęgnacyjny. ZUS przyznaje go automatycznie wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia. Od marca 2026 roku kwota tego dodatku wynosi dokładnie 366,68 zł miesięcznie i trafia do portfela seniora bez konieczności wypełniania jakichkolwiek papierów. Osoby młodsze mogą otrzymać te pieniądze wcześniej, o ile lekarz orzecznik potwierdzi ich całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania.

Warto również pamiętać o funkcjonującym już programie "Mama 4+", który gwarantuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jest ono jednak skierowane do węższej grupy osób – głównie matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały emerytury minimalnej.

Czy "800 plus dla seniora" wejdzie w życie?

Na ten moment w polskim parlamencie nie trwają żadne prace legislacyjne nad wprowadzeniem "800 plus dla seniora". Propozycja ta funkcjonuje wyłącznie jako medialna petycja i temat społecznej dyskusji. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, ponieważ przepisy się nie zmieniły, a rząd nie planuje rewolucji w tym zakresie. Starszym obywatelom pozostaje polegać na tradycyjnych mechanizmach waloryzacji, trzynastych i czternastych emeryturach oraz dotychczasowych dodatkach socjalnych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: dzieciZUSemeryt800 plus
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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