ZUS nie wypłaci w czerwcu pieniędzy. Wystarczy spóźnienie o jeden dzień

Świadczenie wychowawcze 800 plus zostało ustanowione na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obowiązujące regulacje przewidują, że przysługuje ono każdej rodzinie na dziecko do 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia została zwiększona z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Aby nie doszło do przerwy w jego wypłacie, należy co roku złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wstrzymaniem wypłat, a w niektórych sytuacjach także utratą prawa do świadczenia za określony czas.

Do kiedy złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku?

Wnioski dotyczące nowego okresu świadczeniowego, obejmującego czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym przedziale zapewnia nieprzerwaną wypłatę świadczenia. Natomiast przekroczenie daty 30 kwietnia może spowodować opóźnienia w przekazywaniu środków, a w niektórych przypadkach również utratę prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące przed złożeniem wniosku.

W zależności od daty dostarczenia dokumentów obowiązują następujące zasady:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; od 1 do 31 maja 2026 r. – wypłata nastąpi z wyrównaniem za czerwiec, do 31 lipca 2026 r.;

– wypłata nastąpi z wyrównaniem za czerwiec, do 31 lipca 2026 r.; od 1 do 30 czerwca 2026 r. – środki wraz z wyrównaniem za czerwiec zostaną przekazane do 31 sierpnia 2026 r.;

– środki wraz z wyrównaniem za czerwiec zostaną przekazane do 31 sierpnia 2026 r.; od 1 do 31 lipca 2026 r. – świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem wyłącznie od lipca, najpóźniej do 30 września 2026 r.; od 1 do 31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać od sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października 2026 r.

Ważne Powyższe terminy dotyczą wyłącznie osób, które chcą „przedłużyć” o kolejny rok już otrzymywane świadczenie. Nie dotyczą nowo narodzonych dzieci.

Czy można złożyć wniosek o 800 plus po terminie?

Złożenie wniosku o świadczenie 800 plus po upływie wyznaczonego terminu jest nadal dopuszczalne, ale wiąże się z opóźnieniem wypłaty pieniędzy. Jeśli dokumenty trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, prawo do świadczenia będzie przysługiwać dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek – bez możliwości uzyskania wyrównania za wcześniejszy okres.

Odmienne zasady dotyczą nowo narodzonych dzieci. W takim przypadku rodzice mają trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Dotrzymanie tego terminu zapewnia wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem od miesiąca narodzin dziecka.

Od 2027 roku nie będzie trzeba składać corocznych wniosków o przedłużenie prawa do 800 plus?

13 stycznia 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Propozycja zmian przewiduje wprowadzenie automatycznego, corocznego przedłużania prawa do świadczenia wychowawczego – 800 plus (dawniej 500 plus) – bez konieczności ponownego składania wniosku.

Rodzice nadal będą jednak musieli aktualizować swoje dane w razie zmian w sytuacji rodzinnej, takich jak narodziny kolejnego dziecka czy powrót z zagranicy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli od 1 czerwca 2027 r.

Gdzie można złożyć wniosek o 800 plus?

Obecnie wnioski o świadczenie 800 plus można składać wyłącznie w formie elektronicznej – możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej została zlikwidowana. Formularze przyjmowane są za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),

portalu Emp@tia,

systemów bankowości internetowej oferowanych przez większość banków,

aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na smartfony.

Jak złożyć nowy wniosek o 800 plus?

Aby ubiegać się o świadczenie 800 plus, trzeba przejść przez kilka prostych kroków: najpierw zalogować się do PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portalu Emp@tia lub swojego konta w bankowości internetowej. Następnie należy wypełnić formularz, wpisując dane rodzica i dziecka. Kolejnym etapem jest sprawdzenie poprawności informacji oraz, jeśli to konieczne, dołączenie wymaganych dokumentów. Na końcu trzeba wysłać wniosek elektronicznie i zapisać lub pobrać potwierdzenie jego złożenia.

Warto zrobić to jak najszybciej, aby uniknąć ewentualnych opóźnień lub przerw w wypłacie świadczenia.

Jak sprawdzić, czy przyznano 800 plus?

Informacja o przyznaniu świadczenia 800 plus przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej. Decyzję można sprawdzić:

na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) w zakładce „Rodzina 800+”,

w aplikacji mobilnej mZUS,

za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS – jeśli wnioskodawca wyraził zgodę na taką formę kontaktu.

ZUS nie przekazuje decyzji w wersji papierowej, dlatego warto regularnie monitorować status wniosku online.

Kto nie dostanie 800 plus w 2026 roku?

Zasadniczo świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia 18 lat, jednak w niektórych przypadkach nie jest ono wypłacane. Wsparcie nie przysługuje m.in. wtedy, gdy: