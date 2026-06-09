Brytyjski producent czekolady ogłasza upadłość

Po kilku latach problemów finansowych brytyjski producent czekolady Kakawa Artisan Chocolate and Co. ogłosił dobrowolną likwidację. Jak na ironię, firma zyskała uznanie branży dopiero w 2023 roku.

Jak podaje brytyjski tabloid "The Mirror", decyzję o likwidacji spółki podjęto na walnym zgromadzeniu. Sprawozdania finansowe wskazują, że w 2023 roku spółka poczyniła znaczne inwestycje w nowe aktywa trwałe. Wartość tych aktywów znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inwestycja miała na celu stworzenie podstaw do dalszego wzrostu. Jednakże opublikowane sprawozdania finansowe wskazują, że spółka nie była w stanie przełożyć tych inwestycji na odpowiednią poprawę zysków.

Spore problemy funansowe. Zadłużenie wzrosło

W kolejnym roku oczekiwany postęp nie nastąpił, a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa stopniowo stawała się coraz bardziej napięta. Sprawozdania finansowe przedstawiały obraz przedsiębiorstwa zmagającego się z rosnącą presją. W pewnym momencie łączne zobowiązania firmy przekroczyły 70 000 funtów.

Likwidacja oznacza koniec firmy, która wciąż zbierała pochwały za swoje produkty.

Ceny kakao wywierają presję na branżę

Likwidacja następuje w momencie, gdy branża czekoladowa zmaga się z najpoważniejszym kryzysem kakaowym od lat. Ceny kakao osiągnęły rekordowy poziom w 2024 r. z powodu słabych zbiorów w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie choroby i ekstremalne warunki pogodowe ograniczyły produkcję.

Sytuacja ta wstrząsnęła branżą i wywarła szczególną presję na mniejszych producentów, którym coraz trudniej przerzucić rosnące koszty surowców na klientów.