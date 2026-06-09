Dziennik Gazeta Prawana logo

Gorzka pigułka dla branży. Brytyjski producent czekolady ogłasza upadłość

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:42
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Fabryka czekolady
Brytyjska marka czekolady przegrała z długami i cenami kakao/ShutterStock
Brytyjski producent czekolady premium, ogłosił dobrowolną likwidację po latach walki z problemami finansowymi. Choć jeszcze w 2023 roku firma święciła sukcesy wizerunkowe i inwestowała w rozwój, nie zdołała przełożyć tego na zyski. Ostatecznym ciosem dla rzemieślniczej marki okazały się rosnące długi oraz rekordowy kryzys cen kakao na światowych rynkach.

Brytyjski producent czekolady ogłasza upadłość

Po kilku latach problemów finansowych brytyjski producent czekolady Kakawa Artisan Chocolate and Co. ogłosił dobrowolną likwidację. Jak na ironię, firma zyskała uznanie branży dopiero w 2023 roku.

Jak podaje brytyjski tabloid "The Mirror", decyzję o likwidacji spółki podjęto na walnym zgromadzeniu. Sprawozdania finansowe wskazują, że w 2023 roku spółka poczyniła znaczne inwestycje w nowe aktywa trwałe. Wartość tych aktywów znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim.

40 szpitali w Polsce poważnie zagrożonych upadłością. Ten niepokojący raport daje do myślenia
40 szpitali w Polsce poważnie zagrożonych upadłością. Ten niepokojący raport daje do myślenia

Inwestycja miała na celu stworzenie podstaw do dalszego wzrostu. Jednakże opublikowane sprawozdania finansowe wskazują, że spółka nie była w stanie przełożyć tych inwestycji na odpowiednią poprawę zysków.

Spore problemy funansowe. Zadłużenie wzrosło

W kolejnym roku oczekiwany postęp nie nastąpił, a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa stopniowo stawała się coraz bardziej napięta. Sprawozdania finansowe przedstawiały obraz przedsiębiorstwa zmagającego się z rosnącą presją. W pewnym momencie łączne zobowiązania firmy przekroczyły 70 000 funtów.

Likwidacja oznacza koniec firmy, która wciąż zbierała pochwały za swoje produkty.

Ceny kakao wywierają presję na branżę

Likwidacja następuje w momencie, gdy branża czekoladowa zmaga się z najpoważniejszym kryzysem kakaowym od lat. Ceny kakao osiągnęły rekordowy poziom w 2024 r. z powodu słabych zbiorów w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie choroby i ekstremalne warunki pogodowe ograniczyły produkcję.

Sytuacja ta wstrząsnęła branżą i wywarła szczególną presję na mniejszych producentów, którym coraz trudniej przerzucić rosnące koszty surowców na klientów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Wielka Brytaniaupadłośćczekolada
Powiązane
bankructwo, upadłość konsumencka
Koniec transportowego giganta. Belgijska firma ogłasza upadłość po 118 latach działalności
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGorzka pigułka dla branży. Brytyjski producent czekolady ogłasza upadłość »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Skoda Epiq
Nowa Skoda już w produkcji. Ma 211 KM, jest oszczędna i wygodna. Ile kosztuje?
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Thoughtful,Teenage,Girl,With,Glasses,Wearing,School,Attire,Pondering,Against
Trudny quiz. Każdemu z wynikiem 15/15 należy się tytuł mistrza
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj