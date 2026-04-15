Chorujący na cukrzycę w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalny dodatek. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby go otrzymać?

Dominika Górtowska
dzisiaj, 20:25
W 2026 roku osoby chorujące na cukrzycę, tak jak w latach poprzednich, będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe od państwa/Shutterstock
W 2026 roku osoby zmagające się z cukrzycą, podobnie jak w poprzednich latach, mogą korzystać z dodatkowego wsparcia finansowego ze strony państwa. Mowa o zasiłku pielęgnacyjnym, który – choć nie jest świadczeniem dedykowanym wyłącznie diabetykom – przysługuje także tej grupie. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny to specjalny dodatek przysługujący także chorującym na cukrzycę. W 2026 roku również będzie można się o niego ubiegać

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem mającym na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Przysługuje on:

  • dzieciom z niepełnosprawnością,
  • osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobom powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,
  • osobom, które ukończyły 75 lat.

Niewiele osób wie, że również osoby chorujące na cukrzycę mogą ubiegać się o to świadczenie, pod warunkiem posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Uzyskuje się je poprzez złożenie wniosku do właściwego (powiatowego lub miejskiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Dokument ten jest kluczowy, ponieważ stanowi podstawę do przyznania wsparcia, które może realnie pomóc w codziennym funkcjonowaniu osobom z cukrzycą.

Warto pamiętać, że orzeczenie nie przysługuje automatycznie każdej osobie chorej na cukrzycę. Decyzja zależy od rodzaju choroby, sposobu leczenia, obecności powikłań oraz wpływu schorzenia na codzienne życie. W cukrzycy typu 1 już sama konieczność stałej insulinoterapii bywa uznawana za istotne ograniczenie zdolności do pracy, dlatego umiarkowany stopień niepełnosprawności może zostać przyznany nawet bez powikłań, jeśli występują ciężkie epizody hipoglikemii lub kwasicy ketonowej.

W przypadku rozwiniętych powikłań, takich jak nefropatia, retinopatia, neuropatia, choroba niedokrwienna serca czy amputacje, możliwe jest orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności, gdyż osoba chora wymaga stałej opieki i nie jest zdolna do pracy na otwartym rynku.

Z kolei w cukrzycy typu 2 najczęściej przyznawany jest stopień lekki, ponieważ leczenie dietą i lekami doustnymi zwykle nie wiąże się z koniecznością stałej opieki. Wyższe stopnie orzeka się głównie w przypadku poważnych, trwałych powikłań, takich jak niewydolność nerek, choroba wieńcowa, przebyty udar czy amputacje.

Ważne

Niepełnosprawność w stopniu lekkim oraz niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym u osób, u których powstała ona po ukończeniu 21. roku życia, nie uprawniają do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.

Chorujący na cukrzycę, aby otrzymać w 2026 roku dodatek dla cukrzyków, muszą złożyć wniosek

Aby osoby chorujące na cukrzycę mogły w 2026 roku uzyskać zasiłek pielęgnacyjny, muszą przejść określoną procedurę administracyjną, której podstawą jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie decyzja komisji przesądza o przyznaniu prawa do świadczenia. Na początku konieczne jest zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, obejmującej przebieg choroby, stosowane leczenie oraz ewentualną potrzebę stałej opieki. Następnie składa się wniosek do powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i bierze udział w posiedzeniu komisji, podczas którego analizowane są m.in. codzienne ograniczenia, ryzyko nagłych stanów, takich jak hipoglikemia, oraz zakres wymaganej pomocy.

Po uzyskaniu orzeczenia można dopiero złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta. Decyzja w sprawie świadczenia wydawana jest zazwyczaj w ciągu 30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji, natomiast w bardziej złożonych przypadkach procedura może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody

Tym chorującym na cukrzycę w 2026 dodatek dla cukrzyków nie przysługuje

Oprócz osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21. roku życia, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje również w 2026 roku:

  • osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie,
  • osobom, których członkowie rodziny otrzymują za granicą świadczenia na pokrycie kosztów opieki, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej,
  • osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to odrębne świadczenia, których nie można pobierać w tym samym czasie. Różnią się między innymi instytucją odpowiedzialną za wypłatę (dodatek wypłaca ZUS, a zasiłek – gmina), zasadami przyznawania (dodatek przysługuje emerytom i rencistom, natomiast zasiłek osobom z niepełnosprawnością spoza tego grona) oraz wysokością – dodatek jest zazwyczaj wyższy i podlega corocznej waloryzacji.

Ile wynosi dodatek dla cukrzyków w 2026 roku?

Od 1 listopada 2019 roku obowiązuje miesięczna kwota 215,84 zł i również w 2026 roku pozostanie ona na tym samym poziomie. Wynika to z faktu, że świadczenia opiekuńcze nie są waloryzowane co roku, lecz podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Kolejna taka weryfikacja zaplanowana jest na 2027 rok, jednak nie musi ona oznaczać automatycznej podwyżki. W poprzednim przeglądzie, przeprowadzonym w 2024 roku, wysokość świadczeń również nie uległa zmianie.

Jak wskazała wiceszefowa Ministerstwa Rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 dotyczącą wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne, które miałyby zmienić zasady ustalania ani podwyższania tego świadczenia, w tym samej kwoty zasiłku.

Tańsze pobyty w sanatoriach dla seniorów. Kto i jak może skorzystać?

Specjalny dodatek dla chorujących na cukrzycę bez kryterium dochodowego w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny, choć wypłacany przez MOPS lub GOPS, nie jest świadczeniem zależnym od sytuacji finansowej, lecz wynika z faktu niepełnosprawności. Oznacza to, że nie obowiązują tu kryteria dochodowe, które stosuje się w przypadku wielu innych świadczeń rodzinnych.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości dochodów – mogą je otrzymać zarówno osoby o wysokich zarobkach, jak i te, które nie mają żadnych dochodów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2024 poz. 1238)
