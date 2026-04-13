ZUS ma niespodziankę dla rodziców dzieci do 18. roku życia: w kwietniu podwójna wypłata 800 plus

Kiedy ZUS wypłaca rodzicom pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, potocznie określane jako 800 plus, jest wypłacane na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z przepisami środki przekazywane są co miesiąc, a ZUS realizuje przelewy w jednym z dziesięciu stałych terminów: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia każdego miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewu wcześniej – zwykle w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę.

800 plus - nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku część osób pobierających świadczenie 800 plus otrzyma przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, co wynika z układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat na ten miesiąc wygląda następująco:

2 kwietnia (czwartek);

3 kwietnia (piątek) – wypłaty za 4 kwietnia (sobota);

7 kwietnia (wtorek);

9 kwietnia (czwartek);

10 kwietnia (piątek) – wypłaty za 12 kwietnia (niedziela);

14 kwietnia (wtorek);

16 kwietnia (czwartek);

17 kwietnia (piątek) – wypłaty za 18 kwietnia (sobota);

20 kwietnia (poniedziałek);

22 kwietnia (środa).

Oznacza to, że osoby otrzymujące świadczenie w standardowych terminach 4, 12 i 18 dnia miesiąca w kwietniu dostały lub dostaną pieniądze wcześniej. Na tym jednak nie koniec niespodzianek.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w kwietniu 800 plus dwukrotnie

Na harmonogram wypłat dla rodziców otrzymujących świadczenie 800 plus w kwietniu 2026 roku wpływa również fakt, że 2 maja przypada w sobotę. Z tego powodu osoby, które standardowo otrzymują przelew drugiego dnia miesiąca, dostaną majowe świadczenie wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia. W rezultacie w kwietniu 2026 roku na ich konta mogą wpłynąć dwa przelewy z ZUS.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Do dyspozycji są m.in. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, bankowość internetowa oraz aplikacja mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu należy uzupełnić formularz, wpisując dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnej weryfikacji wniosku świadczenie jest przyznawane, a środki trafiają co miesiąc na wskazany rachunek bankowy.

800 plus - do kiedy można składać wnioski?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, obejmujący czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym terminie gwarantuje ciągłość wypłat świadczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 kwietnia, może to skutkować opóźnieniem wypłaty 800 plus, a w niektórych sytuacjach także utratą prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące. W zależności od daty złożenia obowiązują następujące zasady:

1 lutego – 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.; 1–31 maja 2026 r. – wypłata wraz z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 lipca 2026 r.;

– wypłata wraz z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 lipca 2026 r.; 1–30 czerwca 2026 r. – świadczenie z wyrównaniem za czerwiec zostanie wypłacone do 31 sierpnia 2026 r.;

– świadczenie z wyrównaniem za czerwiec zostanie wypłacone do 31 sierpnia 2026 r.; 1–31 lipca 2026 r. – wypłata obejmie wyrównanie od lipca i nastąpi najpóźniej do 30 września 2026 r.;

– wypłata obejmie wyrównanie od lipca i nastąpi najpóźniej do 30 września 2026 r.; 1–31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać od sierpnia, a wypłata zostanie zrealizowana do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus przysługuje co do zasady na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak w określonych przypadkach nie jest ono przyznawane. Wsparcia nie otrzyma się, gdy: