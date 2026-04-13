ZUS ma niespodziankę dla rodziców dzieci do 18. roku życia: w kwietniu podwójna wypłata 800 plus

Dominika Górtowska
dzisiaj, 13:29
W kwietniu 2026 roku część rodziców wychowujących dzieci do 18. roku życia może otrzymać przyjemną niespodziankę w postaci dwóch przelewów w ramach świadczenia Rodzina 800 plus. Wyjaśniamy, skąd wynika podwójna wypłata i które osoby obejmie ta sytuacja.

Kiedy ZUS wypłaca rodzicom pieniądze w ramach świadczenia 800 plus?

Świadczenie wychowawcze, potocznie określane jako 800 plus, jest wypłacane na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z przepisami środki przekazywane są co miesiąc, a ZUS realizuje przelewy w jednym z dziesięciu stałych terminów: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia każdego miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci 800 plus, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewu wcześniej – zwykle w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczoną datę.

Od 1100 do 2700 zł dla rodziców na każde dziecko (także pełnoletnie). Im szybciej dopełnisz formalności, tym szybciej dostaniesz pieniądze
800 plus - nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku część osób pobierających świadczenie 800 plus otrzyma przelewy z ZUS wcześniej niż zwykle, co wynika z układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat na ten miesiąc wygląda następująco:

  • 2 kwietnia (czwartek);
  • 3 kwietnia (piątek) – wypłaty za 4 kwietnia (sobota);
  • 7 kwietnia (wtorek);
  • 9 kwietnia (czwartek);
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłaty za 12 kwietnia (niedziela);
  • 14 kwietnia (wtorek);
  • 16 kwietnia (czwartek);
  • 17 kwietnia (piątek) – wypłaty za 18 kwietnia (sobota);
  • 20 kwietnia (poniedziałek);
  • 22 kwietnia (środa).

Oznacza to, że osoby otrzymujące świadczenie w standardowych terminach 4, 12 i 18 dnia miesiąca w kwietniu dostały lub dostaną pieniądze wcześniej. Na tym jednak nie koniec niespodzianek.

Niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają w kwietniu 800 plus dwukrotnie

Na harmonogram wypłat dla rodziców otrzymujących świadczenie 800 plus w kwietniu 2026 roku wpływa również fakt, że 2 maja przypada w sobotę. Z tego powodu osoby, które standardowo otrzymują przelew drugiego dnia miesiąca, dostaną majowe świadczenie wcześniej – najpóźniej 30 kwietnia. W rezultacie w kwietniu 2026 roku na ich konta mogą wpłynąć dwa przelewy z ZUS.

Kiedy złożyć wniosek o 800 plus? Niedopilnowanie terminu może skutkować utratą świadczenia
Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Do dyspozycji są m.in. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, bankowość internetowa oraz aplikacja mZUS.

Po zalogowaniu się do wybranego systemu należy uzupełnić formularz, wpisując dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie przesłać go do ZUS. Po pozytywnej weryfikacji wniosku świadczenie jest przyznawane, a środki trafiają co miesiąc na wskazany rachunek bankowy.

800 plus - do kiedy można składać wnioski?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, obejmujący czas od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., można składać od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. Złożenie dokumentów w tym terminie gwarantuje ciągłość wypłat świadczenia.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 kwietnia, może to skutkować opóźnieniem wypłaty 800 plus, a w niektórych sytuacjach także utratą prawa do świadczenia za wcześniejsze miesiące. W zależności od daty złożenia obowiązują następujące zasady:

  • 1 lutego – 30 kwietnia 2026 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 czerwca 2026 r.;
  • 1–31 maja 2026 r. – wypłata wraz z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 lipca 2026 r.;
  • 1–30 czerwca 2026 r. – świadczenie z wyrównaniem za czerwiec zostanie wypłacone do 31 sierpnia 2026 r.;
  • 1–31 lipca 2026 r. – wypłata obejmie wyrównanie od lipca i nastąpi najpóźniej do 30 września 2026 r.;
  • 1–31 sierpnia 2026 r. – prawo do świadczenia będzie przysługiwać od sierpnia, a wypłata zostanie zrealizowana do 31 października 2026 r.

800 plus - komu nie przysługuje świadczenie?

Świadczenie 800 plus przysługuje co do zasady na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, jednak w określonych przypadkach nie jest ono przyznawane. Wsparcia nie otrzyma się, gdy:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, takiej jak młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła o podobnym charakterze,
  • pełnoletnie dziecko ma już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • na dziecko pobierane jest podobne świadczenie za granicą (z wyjątkiem świadczeń z krajów UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii).
Powiązane
Gminy uruchamiają mobilne PSZOK-i, które mają ułatwić mieszkańcom właściwe postępowanie z problemowymi odpadami
Koniec z zawożeniem odpadów do PSZOK-ów. Przeterminowane leki, tekstylia i elektrośmieci odbierze MPO
Od 1 czerwca 2026 r. do 892 zł wzrośnie kwota dodatku aktywizacyjnego
892 zł z urzędu co miesiąc. Im szybciej złożysz wniosek, tym szybciej dostaniesz pieniądze
Należność za abonament RTV należy uregulować do 25 kwietnia
Seniorzy mają czas do 24 kwietnia. Za karę mniejsza emerytura
QUIZ. Podajemy nazwisko, odgadujesz imię. Pytamy o gwiazdy z czasów PRL
Fiat 126p, Szczyrk, sierpień 1973 roku
Trudny quiz o autach z PRL. Poznasz je? Wynik 8/10 to ekspert
Ujęcie zza pleców policjanta w odblaskowej kamizelce z napisem POLICJA, który stoi przy zatrzymanym samochodzie. Obok widoczne jest czerwone powiększenie fragmentu prawa jazdy z zaznaczoną datą i rocznikiem dokumentu
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał też wyższe ceny
Inulina stabilizuje wahania poziomu cukru i obniża stężenie cholesterolu
Trzyma cukier w ryzach i obniża cholesterol. Seniorzy powinni dodawać łyżeczkę do wody
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec nie kryje zadowolenia. "To jedna z najlepszych wiadomości"
