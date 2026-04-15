Więcej seniorów już nie musi płacić abonamentu RTV. Nastąpiła zmiana przepisów

Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV

Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za radio wynosi obecnie 9,50 zł, czyli o 0,80 zł więcej niż wcześniej. Z kolei za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 3,20 zł względem poprzedniej stawki. Przy płatnościach regulowanych co miesiąc daje to rocznie 114 zł za radio oraz 366 zł za odbiornik telewizyjny lub zestaw.

W dalszym ciągu można jednak skorzystać ze zniżek przy opłacaniu abonamentu z góry za dłuższy okres. W przypadku radia rabaty wynoszą odpowiednio: 3% przy opłacie za dwa miesiące, 4% za trzy miesiące, 5% za pół roku oraz 10% przy płatności za cały rok z góry. Takie same ulgi obowiązują również dla opłat za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu rabatów za wcześniejsze opłacenie należności. Osoby, które zdecydują się na płatność z góry – na kilka miesięcy lub cały rok – mogą zapłacić mniej. Dla przykładu, roczny koszt abonamentu radiowego będzie niższy niż suma dwunastu pojedynczych wpłat regulowanych co miesiąc.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku

Niektóre osoby, spełniające określone warunki, mogą być zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy udać się do placówki Poczty Polskiej, okazać dokument potwierdzający prawo do zwolnienia oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Ulga zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu formalności.

Z opłat abonamentowych zwolnione są m.in.:

osoby, wobec których orzeczono:

I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;



osoby, które ukończyły 75 lat;

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;

osoby niesłyszące z potwierdzoną całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu (na częstotliwości 2000 Hz przy natężeniu od 80 dB);

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku;

osoby:

korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zarejestrowane jako bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;



osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie odrębnych przepisów.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku grono osób uprawnionych do całkowitego zwolnienia z abonamentu RTV się powiększy, co wynika z automatycznego podniesienia progu dochodowego. Dotyczy to osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

W 2025 roku ze zwolnienia mogły korzystać osoby, których emerytura nie była wyższa niż 4090,86 zł brutto (czyli połowa kwoty 8181,72 zł – przeciętnego wynagrodzenia za 2024 rok). W 2026 roku limit ten wzrósł. Zgodnie z danymi ogłoszonymi 11 lutego 2026 roku przez Prezesa GUS, przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł brutto. Oznacza to, że w 2026 roku zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje osobom, których emerytura nie przekracza 4451,78 zł.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?

Sposób uzyskania zwolnienia z abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy należy dana osoba. Najprościej mają seniorzy po ukończeniu 75 lat – w ich przypadku ulga przyznawana jest automatycznie i nie wymaga żadnych formalności. Pozostałe osoby muszą udać się do placówki Poczty Polskiej, gdzie składają odpowiednie oświadczenie i przedstawiają dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia.

Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono wszystkich formalności, czyli po złożeniu oświadczenia i okazaniu wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:

Powód zwolnienia Wymagane dokumenty Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję Ukończenie 75. roku życia Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego). Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Ostrość wzroku do 15% Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego Posiadanie statusu bezrobotnego Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego Pobieranie zasiłku przedemerytalnego Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego Pobieranie zasiłku dla opiekuna Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieopłacanie abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. W 2026 roku oznacza to opłatę w wysokości:

285 zł – w przypadku korzystania wyłącznie z odbiornika radiowego,

915 zł – za posiadanie radia i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba zobowiązana ma 7 dni na uregulowanie zaległości lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do ustawowego zwolnienia z opłat.