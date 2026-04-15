Dziennik Gazeta Prawana logo

Więcej seniorów już nie musi płacić abonamentu RTV. Nastąpiła zmiana przepisów

Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
dzisiaj, 19:00
Ten tekst przeczytasz w 9 minut
W 2026 roku zwiększyła się liczba uprawnionych do zwolnienia z opłaty abonamentowej
W 2026 roku zwiększyła się liczba uprawnionych do zwolnienia z opłaty abonamentowej
Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły stawki abonamentu RTV, a roczna opłata może wynieść nawet 366 zł. Jest jednak dobra wiadomość: zwiększyło się grono osób uprawnionych do całkowitego zwolnienia z tej opłaty. Wyjaśniamy, kto w 2026 roku nie musi płacić abonamentu RTV i jakich formalności należy dopełnić, by uzyskać zwolnienie.

Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV

Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za radio wynosi obecnie 9,50 zł, czyli o 0,80 zł więcej niż wcześniej. Z kolei za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 3,20 zł względem poprzedniej stawki. Przy płatnościach regulowanych co miesiąc daje to rocznie 114 zł za radio oraz 366 zł za odbiornik telewizyjny lub zestaw.

W dalszym ciągu można jednak skorzystać ze zniżek przy opłacaniu abonamentu z góry za dłuższy okres. W przypadku radia rabaty wynoszą odpowiednio: 3% przy opłacie za dwa miesiące, 4% za trzy miesiące, 5% za pół roku oraz 10% przy płatności za cały rok z góry. Takie same ulgi obowiązują również dla opłat za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu rabatów za wcześniejsze opłacenie należności. Osoby, które zdecydują się na płatność z góry – na kilka miesięcy lub cały rok – mogą zapłacić mniej. Dla przykładu, roczny koszt abonamentu radiowego będzie niższy niż suma dwunastu pojedynczych wpłat regulowanych co miesiąc.

Okres

Abonament radiowy w 2026 roku

Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku

2 m-ce

18,40 zł

59,20 zł

3 m-ce

27,40 zł

87,80 zł

4 m-ce

36,90 zł

118,30 zł

5 m-cy

45,80 zł

147,00 zł

6 m-cy

54,10 zł

173,80 zł

7 m-cy

63,60 zł

204,30 zł

8 m-cy

72,50 zł

233,00 zł

9 m-cy

81,50 zł

261,60 zł

10 m-cy

91,00 zł

292,10 zł

11 m-cy

99,90 zł

320,80 zł

12 m-cy

102,60 zł

329,40 zł

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku

Niektóre osoby, spełniające określone warunki, mogą być zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy udać się do placówki Poczty Polskiej, okazać dokument potwierdzający prawo do zwolnienia oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Ulga zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu formalności.

Z opłat abonamentowych zwolnione są m.in.:

  • osoby, wobec których orzeczono:
    • I grupę inwalidztwa,
    • całkowitą niezdolność do pracy,
    • znaczny stopień niepełnosprawności,
    • trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;
  • osoby, które ukończyły 75 lat;
  • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoby niesłyszące z potwierdzoną całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu (na częstotliwości 2000 Hz przy natężeniu od 80 dB);
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
  • osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku;
  • osoby:
    • korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
    • spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
    • zarejestrowane jako bezrobotne,
    • posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
  • osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie odrębnych przepisów.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku grono osób uprawnionych do całkowitego zwolnienia z abonamentu RTV się powiększy, co wynika z automatycznego podniesienia progu dochodowego. Dotyczy to osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

W 2025 roku ze zwolnienia mogły korzystać osoby, których emerytura nie była wyższa niż 4090,86 zł brutto (czyli połowa kwoty 8181,72 zł – przeciętnego wynagrodzenia za 2024 rok). W 2026 roku limit ten wzrósł. Zgodnie z danymi ogłoszonymi 11 lutego 2026 roku przez Prezesa GUS, przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł brutto. Oznacza to, że w 2026 roku zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje osobom, których emerytura nie przekracza 4451,78 zł.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?

Sposób uzyskania zwolnienia z abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy należy dana osoba. Najprościej mają seniorzy po ukończeniu 75 lat – w ich przypadku ulga przyznawana jest automatycznie i nie wymaga żadnych formalności. Pozostałe osoby muszą udać się do placówki Poczty Polskiej, gdzie składają odpowiednie oświadczenie i przedstawiają dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia.

Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono wszystkich formalności, czyli po złożeniu oświadczenia i okazaniu wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:

Powód zwolnienia

Wymagane dokumenty

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy

Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję

Ukończenie 75. roku życia

Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie

Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej

Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego).

Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu

Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry

Ostrość wzroku do 15%

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry

Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni

Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku

Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej

Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego

Posiadanie statusu bezrobotnego

Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego

Pobieranie zasiłku przedemerytalnego

Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

Pobieranie zasiłku dla opiekuna

Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieopłacanie abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. W 2026 roku oznacza to opłatę w wysokości:

  • 285 zł – w przypadku korzystania wyłącznie z odbiornika radiowego,
  • 915 zł – za posiadanie radia i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba zobowiązana ma 7 dni na uregulowanie zaległości lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do ustawowego zwolnienia z opłat.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorzytelewizjazwolnieniaabonament RTV
Powiązane
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWięcej seniorów już nie musi płacić abonamentu RTV. Nastąpiła zmiana przepisów »
Zobacz
|
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
GAC Aion UT
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma 204 KM i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie czerwonego samochodu na parkingu, na ekranie telefonu widoczne menu aparatu w języku polskim, ilustracja do artykułu o kontrolach abonamentu RTV w autach
Ta opłata to obowiązek. Za 9 dni kontrolerzy zaczną robić zdjęcia
Wlej to do kawy zamiast mleka. Wzmocni serce, oczyści jelita i przyśpieszy metabolizm
Wlej to do kawy zamiast mleka. Wzmocni serce, oczyści jelita i przyśpieszy metabolizm po 40. roku życia
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj