Więcej seniorów już nie musi płacić abonamentu RTV. Nastąpiła zmiana przepisów

Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV
Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie nowe stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za radio wynosi obecnie 9,50 zł, czyli o 0,80 zł więcej niż wcześniej. Z kolei za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 3,20 zł względem poprzedniej stawki. Przy płatnościach regulowanych co miesiąc daje to rocznie 114 zł za radio oraz 366 zł za odbiornik telewizyjny lub zestaw.
W dalszym ciągu można jednak skorzystać ze zniżek przy opłacaniu abonamentu z góry za dłuższy okres. W przypadku radia rabaty wynoszą odpowiednio: 3% przy opłacie za dwa miesiące, 4% za trzy miesiące, 5% za pół roku oraz 10% przy płatności za cały rok z góry. Takie same ulgi obowiązują również dla opłat za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.
Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach
Tak wyglądają stawki abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu rabatów za wcześniejsze opłacenie należności. Osoby, które zdecydują się na płatność z góry – na kilka miesięcy lub cały rok – mogą zapłacić mniej. Dla przykładu, roczny koszt abonamentu radiowego będzie niższy niż suma dwunastu pojedynczych wpłat regulowanych co miesiąc.
Okres
Abonament radiowy w 2026 roku
Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku
2 m-ce
18,40 zł
59,20 zł
3 m-ce
27,40 zł
87,80 zł
4 m-ce
36,90 zł
118,30 zł
5 m-cy
45,80 zł
147,00 zł
6 m-cy
54,10 zł
173,80 zł
7 m-cy
63,60 zł
204,30 zł
8 m-cy
72,50 zł
233,00 zł
9 m-cy
81,50 zł
261,60 zł
10 m-cy
91,00 zł
292,10 zł
11 m-cy
99,90 zł
320,80 zł
12 m-cy
102,60 zł
329,40 zł
Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku
Niektóre osoby, spełniające określone warunki, mogą być zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy udać się do placówki Poczty Polskiej, okazać dokument potwierdzający prawo do zwolnienia oraz złożyć odpowiednie oświadczenie. Ulga zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po dopełnieniu formalności.
Z opłat abonamentowych zwolnione są m.in.:
- osoby, wobec których orzeczono:
- I grupę inwalidztwa,
- całkowitą niezdolność do pracy,
- znaczny stopień niepełnosprawności,
- trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;
- osoby, które ukończyły 75 lat;
- osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;
- osoby niesłyszące z potwierdzoną całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu (na częstotliwości 2000 Hz przy natężeniu od 80 dB);
- osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
- osoby po 60. roku życia, które mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku;
- osoby:
- korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
- spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- zarejestrowane jako bezrobotne,
- posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
- osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie odrębnych przepisów.
W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV
W 2026 roku grono osób uprawnionych do całkowitego zwolnienia z abonamentu RTV się powiększy, co wynika z automatycznego podniesienia progu dochodowego. Dotyczy to osób, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
W 2025 roku ze zwolnienia mogły korzystać osoby, których emerytura nie była wyższa niż 4090,86 zł brutto (czyli połowa kwoty 8181,72 zł – przeciętnego wynagrodzenia za 2024 rok). W 2026 roku limit ten wzrósł. Zgodnie z danymi ogłoszonymi 11 lutego 2026 roku przez Prezesa GUS, przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł brutto. Oznacza to, że w 2026 roku zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje osobom, których emerytura nie przekracza 4451,78 zł.
Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?
Sposób uzyskania zwolnienia z abonamentu RTV zależy od tego, do jakiej grupy należy dana osoba. Najprościej mają seniorzy po ukończeniu 75 lat – w ich przypadku ulga przyznawana jest automatycznie i nie wymaga żadnych formalności. Pozostałe osoby muszą udać się do placówki Poczty Polskiej, gdzie składają odpowiednie oświadczenie i przedstawiają dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia.
Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono wszystkich formalności, czyli po złożeniu oświadczenia i okazaniu wymaganych dokumentów.
Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:
Powód zwolnienia
Wymagane dokumenty
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy
Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję
Ukończenie 75. roku życia
Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie
Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej
Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego).
Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu
Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry
Ostrość wzroku do 15%
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry
Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni
Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku
Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej
Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego
Posiadanie statusu bezrobotnego
Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego
Pobieranie zasiłku przedemerytalnego
Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego
Pobieranie zasiłku dla opiekuna
Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych
Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?
Nieopłacanie abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. W 2026 roku oznacza to opłatę w wysokości:
- 285 zł – w przypadku korzystania wyłącznie z odbiornika radiowego,
- 915 zł – za posiadanie radia i telewizora.
Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba zobowiązana ma 7 dni na uregulowanie zaległości lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do ustawowego zwolnienia z opłat.