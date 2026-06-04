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Rewolucyjne zmiany w emeryturach. KE wydała rekomendacje dla Polski

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 08:35
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KE, Komisja Europejska
Gruntowna reforma emerytur. KE wydała rekomendacje dla Polski/Shutterstock
KE zaleca Polsce bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych. Chodzi m.in. o podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego, rozwiązanie problemu ubóstwa emerytalnego kobiet i osób samozatrudnionych oraz reformę specjalnych systemów emerytalnych.

Komisja Europejska przedstawiła tzw. wiosenny pakiet Semestru Europejskiego 2026 z wytycznymi dla państw członkowskich. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności, odporności i spójności gospodarczej oraz społecznej, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności fiskalnej.

Zalecenia KE dla Polski

Wśród zaleconych Polsce działań znalazły się m.in.:

  • kontynuowanie działań na rzecz zmniejszenia nadmiernego deficytu,
  • zapewnienie możliwości efektywnego wydatkowania środków na obronność,
  • bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych
  • bardziej adekwatnych emerytur,
  • bardziej celowanych osłon energetycznych.

Podwyższenie wieku emerytalnego

"W sprawozdaniu krajowym na 2026 r. dotyczącym Polski przeanalizowano zmiany gospodarcze i społeczne oraz oceniono, w jakim stopniu Polska wdrożyła kompleksowy zestaw zaleceń przyjętych przez Radę w 2025 r." - napisała KE w komunikacie prasowym.

Polska, podobnie jak dziewięć innych państw członkowskich, jest objęta jest unijną procedurą nadmiernego deficytu. Według unijnych ekspertów, Polska powinna podjąć działania mające na celu zapewnienie m.in. adekwatności i stabilności systemu emerytalnego. Chodzi o podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego, rozwiązanie problemu ubóstwa emerytalnego kobiet i osób samozatrudnionych oraz reformę specjalnych systemów emerytalnych. Według przedstawiciela KE, w ciągu ostatnich 20 lat spada w Polsce relacja średniej emerytury do średniego wynagrodzenia.

Semestr Europejski to doroczny proces koordynacji polityk gospodarczych i społecznych UE. Komisja zwróci się teraz do Rady UE o przeprowadzenie dyskusji na temat wiosennego pakietu semestru europejskiego i przyjęcie zaproponowanych wytycznych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturyPolskaKomisja Europejska
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
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