Rewolucyjne zmiany w emeryturach. KE wydała rekomendacje dla Polski

Komisja Europejska przedstawiła tzw. wiosenny pakiet Semestru Europejskiego 2026 z wytycznymi dla państw członkowskich. Celem jest wzmocnienie konkurencyjności, odporności i spójności gospodarczej oraz społecznej, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności fiskalnej.

Zalecenia KE dla Polski

Wśród zaleconych Polsce działań znalazły się m.in.:

kontynuowanie działań na rzecz zmniejszenia nadmiernego deficytu,

zapewnienie możliwości efektywnego wydatkowania środków na obronność,

bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych

bardziej adekwatnych emerytur,

bardziej celowanych osłon energetycznych.

Podwyższenie wieku emerytalnego

"W sprawozdaniu krajowym na 2026 r. dotyczącym Polski przeanalizowano zmiany gospodarcze i społeczne oraz oceniono, w jakim stopniu Polska wdrożyła kompleksowy zestaw zaleceń przyjętych przez Radę w 2025 r." - napisała KE w komunikacie prasowym.

Polska, podobnie jak dziewięć innych państw członkowskich, jest objęta jest unijną procedurą nadmiernego deficytu. Według unijnych ekspertów, Polska powinna podjąć działania mające na celu zapewnienie m.in. adekwatności i stabilności systemu emerytalnego. Chodzi o podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego, rozwiązanie problemu ubóstwa emerytalnego kobiet i osób samozatrudnionych oraz reformę specjalnych systemów emerytalnych. Według przedstawiciela KE, w ciągu ostatnich 20 lat spada w Polsce relacja średniej emerytury do średniego wynagrodzenia.

Semestr Europejski to doroczny proces koordynacji polityk gospodarczych i społecznych UE. Komisja zwróci się teraz do Rady UE o przeprowadzenie dyskusji na temat wiosennego pakietu semestru europejskiego i przyjęcie zaproponowanych wytycznych.