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Prawie 7 tys. zł średnio dla emeryta. Tyle wynoszą świadczenia mundurowe

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:01
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Prawie 7 tys. zł średnio dla emeryta. Tyle wynoszą świadczenia mundurowe/Shutterstock
Funkcjonariusze służb mundurowych pobierają znacznie wyższe emerytury niż statystyczny emeryt w powszechnym systemie ZUS. W 2025 roku średnie świadczenie mundurowe przekroczyło 6,9 tys. zł brutto, podczas gdy przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS to około 4 tys. zł.

Statystyki dotyczące wypłat dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych budzą duże emocje. W 2025 roku przeciętna emerytura w tej grupie osiągnęła poziom ponad 6,9 tys. zł brutto miesięcznie. To kwota o niemal 3 tys. złotych wyższa od średniego świadczenia, które otrzymują emeryci z powszechnego systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ok. 4 tys. zł). Oznacza to, że osoby objęte przywilejami mundurowymi otrzymują średnio o blisko 75 proc. więcej środków niż pozostali obywatele.

Szybsza droga do emerytury

Kluczową różnicą między systemami jest staż pracy wymagany do przejścia na świadczenie. Przeciętny funkcjonariusz służb mundurowych kończy aktywną służbę po 23-24 latach pracy. W praktyce oznacza to, że mundurowi często przechodzą na emeryturę, mając niespełna 50 lat. Statystyczny nowy emeryt w mundurze w 2025 roku miał dokładnie 48 lat. Wcześniejsze lata pokazywały nawet przypadki przejścia w wieku 46 lat.

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Dla porównania, typowy pracownik w powszechnym systemie musi przepracować około 40 lat, aby nabyć prawo do świadczeń emerytalnych. Mundurowi zatem zyskują prawo do państwowej emerytury po czasie o połowę krótszym niż reszta społeczeństwa.

Ilu Polaków korzysta z przywilejów?

Na koniec grudnia 2025 roku z emerytur mundurowych korzystało 176 990 osób. W tej liczbie dominują mężczyźni (156 553), natomiast kobiet jest zdecydowanie mniej (20 437) - informuje Business Insider.

Ile kosztuje system mundurowy?

W samym 2025 roku budżet państwa przeznaczył na wypłaty dla emerytów mundurowych blisko 18 miliardów złotych. Ta kwota obejmuje nie tylko comiesięczne świadczenia podstawowe, ale również dodatki, w tym popularną "trzynastkę" oraz "czternastkę". Tak wysoki koszt utrzymania systemu wynika nie tylko ze skali wypłat, ale przede wszystkim z faktu, że znaczna część emerytów mundurowych pobiera te świadczenia przez wiele dekad, rozpoczynając ich otrzymywanie w bardzo młodym wieku.

Dane udostępnione portalowi przez resort spraw wewnętrznych (MSWiA) pokazują wyraźny podział na dwa światy emerytalne w Polsce. Podczas gdy system powszechny (ZUS) wymusza długoletnią aktywność zawodową, system mundurowy premiuje znacznie wcześniejsze zakończenie pracy i wypłaca przy tym wyższe kwoty. Rozbieżność ta pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w debacie o reformie polskich finansów publicznych.

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Źródło Business Insider
Tematy: MSWiAemerytura mundurowa
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oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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