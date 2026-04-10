6 dodatkowych dni urlopu dla tych pracowników od 1 maja. Zmiany obejmą miliony osób

Paula Nowak
dzisiaj, 12:27
6 dodatkowych dni urlopu dla tych pracowników od 1 maja. Zmiany obejmą miliony osób/Shutterstock
Zbliża się jedna z ważniejszych zmian dla pracowników od lat. Już od 1 maja 2026 roku w firmach prywatnych zaczną obowiązywać nowe przepisy, które mogą przełożyć się nie tylko na dłuższy urlop, ale też wyższe dodatki i odprawy.

Kluczowe jest jedno: do stażu pracy będzie można doliczyć okresy, które dotąd były pomijane.

Koniec "straconych lat" na zleceniu

Zmiana wynika z nowelizacji Kodeksu pracy, która rozszerza definicję stażu pracy. Do tej pory liczyły się głównie lata przepracowane na umowie o pracę. Teraz to się zmieni. Do stażu będą mogły zostać doliczone m.in.:

- praca na umowie zlecenia i umowie agencyjnej,

- świadczenie usług na innych podstawach niż etat,

- prowadzenie działalności gospodarczej oraz współpraca przy jej prowadzeniu,

- okres opieki nad dzieckiem w czasie zawieszenia działalności,

- członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

To dobra wiadomość szczególnie dla osób, które przez lata pracowały w oparciu o tzw. elastyczne formy zatrudnienia — popularne zwłaszcza w sektorze usług i wśród młodszych pracowników.

6 dni urlopu więcej. Kto skorzysta?

Największą zmianą odczują osoby, które dzięki nowym przepisom przekroczą próg 10 lat stażu pracy. W praktyce oznacza to przejście z 20 dni urlopu rocznie na 26 dni urlopu rocznie, czyli aż 6 dodatkowych dni wolnego. To istotna różnica — według badań europejskich instytucji pracy dłuższy urlop przekłada się nie tylko na lepszy work-life balance, ale także na wyższą produktywność i mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego.

Nie tylko urlop. W grę wchodzą też... pieniądze

Większy staż pracy to nie tylko więcej wolnych dni. W wielu firmach długość zatrudnienia wpływa także na finanse pracownika. Dzięki zmianom można zyskać:

- wyższe dodatki stażowe,

- większe premie uzależnione od doświadczenia,

- wyższe odprawy przy rozwiązaniu umowy.

To szczególnie ważne w branżach, gdzie system wynagrodzeń opiera się na długości pracy — np. w przemyśle, administracji czy dużych korporacjach.

Jeden warunek: potrzebne zaświadczenie

Nowe przepisy nie działają automatycznie. Aby skorzystać z dodatkowych uprawnień, trzeba udokumentować swój staż. W tym celu konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura wygląda następująco:

  • Złożenie wniosku online przez platformę eZUS,
  • Uzyskanie dokumentu potwierdzającego okresy ubezpieczenia,
  • Przekazanie zaświadczenia pracodawcy.

Bez tego pracodawca nie będzie mógł uwzględnić dodatkowych lat w stażu pracy.

Zmiany już obowiązują — ale nie wszędzie

Nowe zasady nie są całkowitą nowością. W sektorze publicznym obowiązują już od 1 stycznia 2026 roku. Teraz czas na sektor prywatny, który obejmuje większość pracowników w Polsce. Eksperci rynku pracy podkreślają, że to krok w stronę urealnienia systemu — coraz więcej osób pracuje bowiem poza klasycznym etatem, a dotychczasowe przepisy nie odzwierciedlały tej rzeczywistości.

Dlaczego to ważna zmiana?

Według danych Eurostatu i OECD udział umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia w Polsce należy do jednych z wyższych w Europie. Przez lata oznaczało to, że wielu pracowników formalnie miało krótszy staż, niż wynikało to z ich realnego doświadczenia. Nowelizacja ma to zmienić — i wyrównać szanse między różnymi formami zatrudnienia.

Co warto zrobić już teraz?

Jeśli masz za sobą pracę na zleceniu, działalność gospodarczą lub inne formy zatrudnienia, warto:

- sprawdzić historię ubezpieczenia w ZUS,

- złożyć wniosek o zaświadczenie,

- przekazać dokument pracodawcy po 1 maja.

Dla wielu osób może to oznaczać nie tylko dłuższy urlop, ale też realny wzrost wynagrodzenia.

