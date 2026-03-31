Jaka przyszłość czeka bon senioralny? Jest informacja z rządu

Niepewność rozwiana

W ostatnich tygodniach wokół bonu senioralnego narosło sporo wątpliwości. Powodem były przede wszystkim rosnące koszty programu, które – według wcześniejszych doniesień – mogły zagrozić jego wdrożeniu. Teraz jednak rząd rozwiewa te obawy.

Jak zapewnia pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła‑Drewnowicz w rozmowie z Wprost.pl, prace legislacyjne są kontynuowane, a ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2026 roku. Oznacza to, że tysiące starszych osób mogą wkrótce otrzymać realne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Na czym polega bon senioralny?

Nowe rozwiązanie ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Polska, podobnie jak wiele krajów Europy, zmaga się z szybkim wzrostem liczby seniorów. Według danych GUS już teraz osoby powyżej 65. roku życia stanowią ponad 18 proc. populacji, a ten odsetek będzie dalej rósł. Bon senioralny ma działać w prosty sposób: państwo finansuje usługi opiekuńcze dla seniora, zamiast przekazywać mu pieniądze "do ręki".

Wsparcie obejmie m.in.:

- pomoc w codziennych czynnościach,

- opiekę higieniczną,

- wsparcie w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Minimalny wymiar pomocy to 5 godzin miesięcznie, a maksymalny – aż 50 godzin.

Nawet ponad 2000 zł wsparcia miesięcznie

Jednym z najważniejszych elementów programu jest jego wartość finansowa. Maksymalne wsparcie może wynieść około 2150 zł miesięcznie. To równowartość profesjonalnej opieki przez kilkadziesiąt godzin.

Co istotne, pieniądze nie trafią bezpośrednio do seniora. Zostaną przeznaczone na konkretne usługi realizowane przez przeszkolonych opiekunów. Dzięki temu system ma być bardziej efektywny i odporny na nadużycia. Za organizację całego procesu odpowiadać będą gminy.

Kto skorzysta z bonu senioralnego?

Choć początkowo program był kierowany głównie do osób powyżej 75. roku życia, dziś mówi się o jego szerszym zastosowaniu. Wsparcie ma objąć także inne grupy seniorów, szczególnie tych wymagających codziennej pomocy.

Kluczowe będą kryteria dochodowe. Zgodnie z założeniami:

- dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł,

- dochód osoby bliskiej (np. dziecka) musi mieścić się w określonym przedziale – od 3500 zł do maksymalnie 6700 zł (lub 10 tys. zł w większym gospodarstwie domowym).

To rozwiązanie ma sprawić, że pomoc trafi przede wszystkim do tych, którzy naprawdę jej potrzebują.

Największe wyzwanie? Brak opiekunów

Choć sam program wydaje się dobrze przemyślany, jego realizacja może napotkać poważne przeszkody. Największą z nich jest niedobór wykwalifikowanej kadry.

Już dziś wiele gmin ma problem z zapewnieniem podstawowych usług opiekuńczych, mimo że są one ich ustawowym obowiązkiem. Wprowadzenie bonu senioralnego może jeszcze bardziej uwidocznić ten deficyt.

Eksperci podkreślają, że konieczne będzie:

- zwiększenie liczby szkoleń dla opiekunów,

- poprawa warunków pracy w tym sektorze,

- zachęcenie nowych osób do podjęcia zatrudnienia w opiece.

Bez tego nawet najlepszy program może mieć ograniczoną skuteczność.

Dlaczego ten program jest tak ważny?

Zmiany demograficzne są nieuniknione. W ciągu najbliższych kilkunastu lat liczba seniorów w Polsce znacząco wzrośnie, a system opieki społecznej będzie musiał się do tego dostosować. Bon senioralny wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od opieki instytucjonalnej (np. domów opieki) na rzecz wsparcia w miejscu zamieszkania. To rozwiązanie:

- pozwala seniorom dłużej zachować niezależność,

- odciąża rodziny,

- często okazuje się bardziej efektywne kosztowo dla państwa.

Co dalej?

Choć szczegóły programu mogą jeszcze ulec zmianie, jedno jest pewne: bon senioralny nie zniknął z agendy rządu. Wręcz przeciwnie – wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach wejdzie w decydującą fazę realizacji. Dla wielu rodzin to może być realna pomoc w codziennym życiu. A dla państwa – test, czy uda się stworzyć nowoczesny system wsparcia dla starzejącego się społeczeństwa.