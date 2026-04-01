Specjalna renta inwalidzka. Komu przysługuje?

Olga Skórko
1 kwietnia 2026, 06:00
Renta inwalidy wojennego to wyjątkowe świadczenie dla osób, które stały się niezdolne do pracy w związku z działaniami wojennymi. Przysługuje ona nie tylko żołnierzom walczącym w latach 1939–1945, ale także uczestnikom powstań śląskich, powstania wielkopolskiego czy osobom rozminowującym kraj po wojnie. Co ważne, renta ta nie posiada limitów dorabiania i można ją łączyć z emeryturą, otrzymując tzw. półtora świadczenia. Jakie dokumenty musisz złożyć w ZUS, jak wypełnić wniosek ERN oraz jakie warunki musi spełnić inwalida wojenny w 2026 roku, aby skutecznie ubiegać się o finansowe wsparcie?

Świadczenie to dotyczy dwóch głównych grup osób. Pierwszą z nich są żołnierze, którzy stali się niezdolni do pracy (częściowo lub całkowicie) w wyniku działań wojennych. Dotyczy to m.in. osób służących w Wojsku Polskim w latach 1939–1945, żołnierzy armii sojuszniczych, partyzantów czy osób walczących z oddziałami UPA. Drugą grupę stanowią polscy obywatele, którzy doznali zranień lub kontuzji w związku z udziałem w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, obroną Poczty Gdańskiej (1939 r.) lub walkami o Cytadelę Poznańską (1945 r.), służbą w konwojach morskich w czasie II wojny światowej, rozminowywaniem Polski w ramach służby w Siłach Zbrojnych PRL po wojnie.

Wymagane dokumenty. Co trzeba przygotować?

Zanim udasz się do urzędu, zbierz niezbędną dokumentację. ZUS wymaga konkretnych formularzy i zaświadczeń:

  • Wniosek ERN – pobierzesz go ze strony www.zus.pl, wypełnisz w placówce lub złożysz elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).
  • Zaświadczenie OL-9 – to dokument o stanie zdrowia wystawiony przez lekarza. Pamiętaj, że jest on ważny tylko przez miesiąc od daty wystawienia.
  • Dokumentacja medyczna – dołącz wyniki badań, które potwierdzają Twoje urazy.
  • Dowody służby – przygotuj dokumenty potwierdzające okresy Twojej aktywności wojskowej lub partyzanckiej.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Proces rozpocznij dopiero wtedy, gdy uzyskasz decyzję od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dopiero z tym dokumentem oraz aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia możesz złożyć wniosek w ZUS. Masz kilka opcji złożenia dokumentów:

  • Osobiste spotkanie w dowolnej jednostce ZUS.
  • Poczta tradycyjna lub polski urząd konsularny.
  • Internet przez portal PUE ZUS.

ZUS przyzna Ci świadczenie od miesiąca, w którym złożysz poprawny wniosek. Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej ważnej okoliczności.

Łączenie świadczeń

Renta inwalidy wojennego to odszkodowanie, dlatego państwo traktuje ją priorytetowo. Najważniejszą zaletą jest fakt, że Twoje zarobki z pracy nie wpływają na wysokość renty. Możesz dorabiać bez żadnych limitów, a ZUS nie zmniejszy Twojej wypłaty.

Kolejnym dużym ułatwieniem jest możliwość łączenia renty z emeryturą. Jeśli masz uprawnienia do obu tych świadczeń, możesz pobierać tzw. półtora świadczenia (całą rentę i połowę emerytury lub odwrotnie – zależnie od tego, co jest dla Ciebie korzystniejsze). Pamiętaj jednak, że jeśli pobierasz podobną rentę z instytucji zagranicznej, ZUS zmniejszy polskie świadczenie o 25 proc.

