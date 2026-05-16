Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszyk produktów analizowany przy obliczaniu Indeksu Miesięcznych Zakupów (IMZ) został skomponowany z uwzględnieniem potrzeb określonej grupy konsumentów. W tym przypadku wzięto pod uwagę potrzeby osoby w wieku emerytalnym.

IMZ przedstawia koszt nabycia zestawu produktów niezbędnych do funkcjonowania przez 30 dni, obejmującego domowe wyżywienie, chemię gospodarczą i środki higieniczne.

Emeryci płacą coraz więcej. 521 złotych za podstawowe zakupy

Indeks Miesięcznych Zakupów emeryta wyniósł w kwietniu br. roku 521,40 zł. W przeliczeniu na pojedyncze dni oznacza to, że bieżące wyżywienie i utrzymanie podstawowej higieny przez osobę w wieku senioralnym kosztuje średnio 17,38 zł dziennie. Koszt koszyka tej grupy wzrósł zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Przykładowy emeryt musiał w kwietniu zapłacić za koszyk podstawowych produktów o 5,70 zł, czyli 1,1 proc. więcej niż w marcu. W kwietniu ub.r. taki sam koszyk kosztował 495,20 zł, czyli o 26,20 zł mniej.

"Taka zmiana oznacza, że osobista inflacja w gospodarstwie senioralnym wynosi obecnie 5,29 proc. w ujęciu rok do roku. Zestawienie kosztów koszyka z dochodami seniorów w kwietniu wykazuje jednak nietypową korektę wskaźników obciążenia domowego budżetu. Wynika to z wypłaty trzynastej emerytury, co przełożyło się na czasowe podwojenie przychodów »modelowego« emeryta. W marcu w udział podstawowych zakupów w jego budżecie wyniósł 30,16 proc. W kwietniu, dzięki dodatkowemu dochodowi, odsetek ten obniżył się do poziomu 15,55 proc" - zauważył współautor raportu Michał Tomaszkiewicz.

Ekspert zaznaczył, że jest to wartość niższa niż w przypadku przykładowego singla, który wydałby na podstawowy koszyk 21,36 proc. dochodu, czy czteroosobowej rodziny, która na koszyk przeznaczyłaby 23,49 proc. dochodu. Tomaszkiewicz zwrócił też uwagę, że w kwietniu 2025 roku, po doliczeniu do emerytury minimalnej trzynastej emerytury, koszt koszyka emeryta wyniósł 16 proc. jego dochodu. Zatem w tym roku seniorów stać było na minimalnie więcej.

W ujęciu rok do roku, w kwietniu zauważalne były obniżki cen nieprzetworzonych produktów rolnych i nabiału. Najbardziej staniała kapusta - o 35 proc. rdr., oraz masło - o 31 proc. Mniej kosztują również pomarańcze i mleko. Zauważalnie natomiast podrożały pomidory - o 27 proc. rdr. Podwyżki widać również w asortymencie chemii gospodarczej. Np. mleczko do czyszczenia podrożało o 16 proc. rdr., a pianka do golenia - o 18 proc.

Jak zauważyli autorzy raportu, analiza danych cenowych wykazuje nietypowe wahania cen niektórych artykułów chemicznych i higienicznych. Np. mleczko do czyszczenia po znacznym spadku ceny (spowodowanym m.in. przez akcje promocyjne sieci handlowych) odnotowało znaczną podwyżkę, co sprawiło, że w ciągu miesiąca produkt ten podrożał o 87 proc. Z kolei żel do mycia twarzy kosztował w kwietniu o 30 proc. mniej niż w marcu.

Analitycy UCE Research podkreślają, że podwyżki ceny koszyka badanych produktów nie są tożsame z inflacją, która jest obliczana przez GUS przy zastosowaniu innej metodologii. Według oficjalnych danych wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) dla całej gospodarki wyniósł w kwietniu 3,2 proc. w ujęciu rocznym.

Indeks Miesięcznych Zakupów (IMZ) to cykliczny raport realizowany we współpracy z UCE Research i Uniwersytetami WSB Merito. IMZ pokazuje nominalny koszt zakupu ściśle określonego zestawu produktów, niezbędnych do funkcjonowania przez okres miesiąca. Wyliczenia powstały na podstawie raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i WSB Merito, w którym analizie cyklicznie poddaje się 97 tys. cen w 45,5 tys. placówek handlowych.