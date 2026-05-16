Duński konkurent IKEA otwiera się w Polsce. Znamy lokalizację pierwszego sklepu

Søstrene Grene oficjalnie wchodzi na polski rynek. Pierwszy sklep tej znanej duńskiej marki powstanie w Westfield Arkadia w Warszawie. Wybór naszego kraju nie jest przypadkowy – Polska to pierwszy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym zadebiutuje ta sieć.

CEO firmy, Mikkel Grene, podkreśla, że Polska posiada ogromny potencjał handlowy i jedne z najpiękniejszych centrów handlowych w Europie. Sieć chce rozwijać się dwutorowo: otwierać sklepy stacjonarne oraz intensywnie promować kanał e-commerce.

Nowe sklepy w Polsce

To, co wyróżnia Søstrene Grene, to autorska koncepcja "Retail for the Senses". Jak podaje dlahandlu.pl, zakupy w tym miejscu mają być chwilą wytchnienia od codziennego pośpiechu. Sieć rezygnuje z tradycyjnego układu regałów na rzecz:

Organicznego labiryntu: alejki przypominają miejskie bulwary i wąskie uliczki.

Bodźców sensorycznych: w sklepie unosi się zapach herbaty i drewna, a w tle gra muzyka klasyczna.

Nastrojowego oświetlenia: miękkie światło i artystyczne instalacje tworzą domową atmosferę.

Bezpośredniego kontaktu: firma ogranicza opakowania do minimum, aby klienci mogli dotknąć każdego produktu.

Sieć szuka konkretnych lokalizacji. Interesują ich powierzchnie handlowe o wielkości od 250 do 350 mkw. Firma celuje w miejsca o dużym natężeniu ruchu – nie tylko w popularnych centrach handlowych, ale również przy głównych ulicach handlowych dużych miast.

Ostateczna liczba sklepów, które powstaną w najbliższych latach, zależy od poziomu czynszów oraz tego, jak polscy klienci przyjmą duńską markę. Mikkel Grene zaznacza, że kluczowe jest znalezienie "idealnych punktów", które oddadzą charakter marki.

Konkurent IKEI

Wejście Søstrene Grene to wyzwanie dla obecnych już w Polsce graczy, takich jak IKEA czy Leroy Merlin. Duńczycy stawiają jednak na zupełnie inny model sprzedaży. Zamiast ogromnych hal, oferują mniejsze, przytulne przestrzenie wypełnione niespodziankami (np. małymi drzwiczkami ukrytymi w regałach). Marka chce przyciągnąć Polaków unikalnym wzornictwem i atmosferą, której brakuje w wielkopowierzchniowych marketach.