Dziennik Gazeta Prawana logo

Duński konkurent IKEA otwiera się w Polsce. Znamy lokalizację pierwszego sklepu

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 06:03
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Niedziela handlowa 25.01.2026. Wszystkie sklepy otwarte 25 stycznia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
duński konkurent ikea otwiera się w polsce. znamy lokalizację pierwszego sklepu/ShutterStock
Duńska sieć Søstrene Grene rozpoczyna ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej i na swój pierwszy cel wybiera Polskę. Pierwszy sklep tej marki powstanie w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia. Sieć, która konkuruje z takimi gigantami jak IKEA czy Leroy Merlin.

Søstrene Grene oficjalnie wchodzi na polski rynek. Pierwszy sklep tej znanej duńskiej marki powstanie w Westfield Arkadia w Warszawie. Wybór naszego kraju nie jest przypadkowy – Polska to pierwszy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym zadebiutuje ta sieć.

CEO firmy, Mikkel Grene, podkreśla, że Polska posiada ogromny potencjał handlowy i jedne z najpiękniejszych centrów handlowych w Europie. Sieć chce rozwijać się dwutorowo: otwierać sklepy stacjonarne oraz intensywnie promować kanał e-commerce.

Nowe sklepy w Polsce

To, co wyróżnia Søstrene Grene, to autorska koncepcja "Retail for the Senses". Jak podaje dlahandlu.pl, zakupy w tym miejscu mają być chwilą wytchnienia od codziennego pośpiechu. Sieć rezygnuje z tradycyjnego układu regałów na rzecz:

  • Organicznego labiryntu: alejki przypominają miejskie bulwary i wąskie uliczki.
  • Bodźców sensorycznych: w sklepie unosi się zapach herbaty i drewna, a w tle gra muzyka klasyczna.
  • Nastrojowego oświetlenia: miękkie światło i artystyczne instalacje tworzą domową atmosferę.
  • Bezpośredniego kontaktu: firma ogranicza opakowania do minimum, aby klienci mogli dotknąć każdego produktu.

Sieć szuka konkretnych lokalizacji. Interesują ich powierzchnie handlowe o wielkości od 250 do 350 mkw. Firma celuje w miejsca o dużym natężeniu ruchu – nie tylko w popularnych centrach handlowych, ale również przy głównych ulicach handlowych dużych miast.

Ostateczna liczba sklepów, które powstaną w najbliższych latach, zależy od poziomu czynszów oraz tego, jak polscy klienci przyjmą duńską markę. Mikkel Grene zaznacza, że kluczowe jest znalezienie "idealnych punktów", które oddadzą charakter marki.

Kryzys u wieloletniego partnera IKEA. Zorka zwalnia ponad połowę załogi
Kryzys u wieloletniego partnera IKEA. Zorka zwalnia ponad połowę załogi

Konkurent IKEI

Wejście Søstrene Grene to wyzwanie dla obecnych już w Polsce graczy, takich jak IKEA czy Leroy Merlin. Duńczycy stawiają jednak na zupełnie inny model sprzedaży. Zamiast ogromnych hal, oferują mniejsze, przytulne przestrzenie wypełnione niespodziankami (np. małymi drzwiczkami ukrytymi w regałach). Marka chce przyciągnąć Polaków unikalnym wzornictwem i atmosferą, której brakuje w wielkopowierzchniowych marketach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dlahandlu.pl
Tematy: sklepdania
Powiązane
sklep, supermarket, hipermarket budowlany
Zamykają kultowy sklep. Trwa wyprzedaż towaru
zabawki bezpieczeństwo nowe przepisy ue cyfrowy paszport
Znany sklep z zabawkami dla dzieci zamyka się po ponad 60 latach. Smutny finał
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDuński konkurent IKEA otwiera się w Polsce. Znamy lokalizację pierwszego sklepu »
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Oto ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. Wynik 15/15 to mistrzostwo
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj