Unia Europejska: Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zużywania paliwa

Ministrowie energii z krajów UE omówią we wtorek podczas wirtualnego spotkania możliwość wspólnej odpowiedzi Unii na rosnące ceny paliw w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie.

Wezwanie do skoordynowania działań w krajach UE

W komunikacie wydanym przed spotkaniem Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do skoordynowania działań, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej w obliczu zakłóceń energetycznych na Bliskim Wschodzie. Komisarz ds. energii Dan Joergensen, cytowany w komunikacie, podkreślił, że UE musi być gotowa na potencjalnie długotrwałe zakłócenia w międzynarodowym handlu energią.

"Biorąc pod uwagę zmienność rynku, wynikającą z konfliktu na Bliskim Wschodzie, i zamknięcie cieśniny Ormuz, Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do terminowego i skoordynowanego przygotowania się do zabezpieczenia dostaw ropy naftowej i rafinowanych produktów naftowych w UE" – podkreśliła KE.

Promowanie środków ograniczających popyt na paliwa

Komisja Europejska uważa, że państwa powinny rozważyć promowanie środków ograniczających popyt na paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu.

W komunikacie czytamy, że kraje członkowskie powinny powstrzymać się od podejmowania działań, które mogą zwiększyć zużycie paliwa, ograniczyć swobodny przepływ produktów naftowych lub zniechęcić do produkcji w rafineriach na terytorium UE. "Powinny one również konsultować się z sąsiednimi państwami członkowskimi i Komisją w celu zachowania spójności w całej UE i funkcjonowania rynku wewnętrznego" – podkreśliła.

UE: Zwiększenie wykorzystania biopaliw mogłoby pomóc

"Aby zapewnić dostępność produktów naftowych na rynku UE, wszelkie prace konserwacyjne rafinerii, które nie są niezbędne do natychmiastowego działania, powinny zostać przełożone. Jednocześnie zwiększenie wykorzystania biopaliw mogłoby pomóc w zastąpieniu kopalnych produktów naftowych i złagodzeniu presji na rynek" – napisała KE.

Dodała, że Unia jest dobrze przygotowana dzięki obowiązkowi utrzymywania przez państwa członkowskie zapasów ropy naftowej i posiadania planów awaryjnych na wypadek incydentów związanych z bezpieczeństwem dostaw. Komisja przypomniała też, że państwa członkowskie UE mają udział w wysokości około 20 proc. w uwalnianiu ponad 400 mln baryłek ropy, koordynowanym przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA).