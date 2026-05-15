Hotel Gołębiewski otwiera swoje podwoje. Tyle kosztuje nocleg w nadmorskim gigancie

Weronika Papiernik
dzisiaj, 11:36
Otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Jakie stawki czekają na pierwszych gości w tegoroczne wakacje?/East News
Po latach oczekiwań największa inwestycja hotelowa na polskim wybrzeżu staje się faktem. Już 26 czerwca Hotel Gołębiewski w Pobierowie oficjalnie zainauguruje swoją działalność, przyjmując pod swój dach pierwszych urlopowiczów. Wraz z uruchomieniem systemu rezerwacyjnego poznaliśmy oficjalne stawki za wypoczynek w tym gigancie. Oto szczegóły.

Największy hotel w Polsce otworzy się w czerwcu

Po wielu latach intensywnego planowania i skomplikowanych prac budowlanych Pobierowo stoi u progu historycznej zmiany w swojej ofercie turystycznej. Już 26 czerwca pierwsi goście przekroczą próg Hotelu Gołębiewski, który jest obecnie największym tego typu obiektem w kraju. Operator obiektu uruchomił właśnie system rezerwacyjny.

Jakie są ceny w nowym Gołębiewskim nad morzem?

Koszty pobytu w nowym kompleksie odzwierciedlają jego wysoki standard oraz szeroki zakres oferowanych usług. Jak informuje portal propertynews.pl, w samym szczycie sezonu wakacyjnego, czyli w lipcu, cena za tygodniowy wypoczynek dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym zaczyna się od 8000 zł. Kwota ta obejmuje zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem w formie śniadania oraz drugiego wybranego posiłku. Osoby, którym zależy na szczególnym komforcie i panoramie Bałtyku, muszą liczyć się z dodatkową dopłatą za widok na morze, która wynosi kilkaset złotych. W przypadku krótszych przyjazdów cena za jedną dobę w pokoju dwuosobowym została ustalona na poziomie 1615 zł.

Jeszcze wyższe wydatki czekają rodziny planujące wakacje w Pobierowie. Przykładowo rodzina z jednym dzieckiem za sześcionocny pobyt w lipcu musi zapłacić kwotę przekraczającą 10 tys. zł. Dokładny koszt zakwaterowania w pokoju z widokiem na morze dla takiego modelu rodziny wynosi 10 606,66 zł, natomiast wybór luksusowego apartamentu wiąże się z wydatkiem rzędu 24 233,94 zł za cały pobyt.

Cały kompleks powstał na terenach, które przez dekady służyły jako zamknięty ośrodek rządowy, pozostając całkowicie niedostępnymi dla przeciętnego turysty.

