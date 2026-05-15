Dziennik Gazeta Prawana logo

„Ceny Paliwa Niżej” pod lupą. Minister podał wyniki masowych kontroli

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:46
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
„Ceny Paliwa Niżej” pod lupą. Minister podał wyniki masowych kontroli
„Ceny Paliwa Niżej” pod lupą. Minister podał wyniki masowych kontroli/Shutterstock
Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że z niemal 8 tys. skontrolowanych stacji, w ok. 6 proc. wykryto nieprawidłowości dotyczące maksymalnych cen paliw, określonych w ramach rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Jak dodał, nie ma informacji o intencjonalnym łamaniu ustawy.

Na około 6 proc. kontrolowanych stacji stwierdzono nieprawidłowości

W piątek w programie Polskiego Radia 24 Motyka pytany był o informacje o nieprawidłowościach w stosowaniu się stacji paliw do cen maksymalnych ustalanych w programie „CPN”.

- To jest niespełna 500 stacji spośród blisko 8000 skontrolowanych, czyli to jest około 6 proc. - odpowiedział Motyka. Jak dodał, kontrolę w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). - My nie mamy informacji o intencjonalnym łamaniu tej ustawy. Mamy natomiast sygnały o tym, że dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu - zauważył Motyka.

Rząd nie widzi intencjonalnego łamania ustawy

Jak tłumaczył, cena zakupu była ceną maksymalną, czyli tą wymaganą przepisami, a cena na pylonie nie została zaktualizowana. Dodał też, że dochodziło do sytuacji, w której sprzedawca mylnie stosował cenę z poprzedniego dnia. Podsumował, że rząd nie widzi intencjonalnego łamania ustawy o cenach maksymalnych paliw.

Motyka poinformował również, że każdy z przypadków jest indywidualnie oceniany przez KAS, a kary „do tej pory najpewniej nie zostały jeszcze nałożone”. - Zdaniem resortu energii (...) ta ustawa funkcjonuje dobrze, a branża się do tego bardzo dobrze dostosowała - stwierdził minister.

Obniżone stawki podatków dla paliw obowiązują do końca maja

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz – cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.

W wyniku tego konfliktu zwiększyły się hurtowe ceny paliw, co przełożyło się na ich koszt na stacjach benzynowych. W Polsce rząd wprowadził program „CPN”. Zakłada on obniżenie stawki VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz akcyzy o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa nowe rozporządzenia, które wydłużają obowiązywanie obniżonych stawek tych podatków dla paliw do końca maja.

Ponadto, zgodnie z przepisami Minister Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: kontroleceny paliwstacje paliwprogram CPN
Powiązane
Trump traci cierpliwość wobec Iranu. Ceny ropy natychmiast poszły w górę
Trump traci cierpliwość wobec Iranu. Ceny ropy natychmiast poszły w górę
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Paradoks na stacjach. Co z 6,17 zł? Ropa na świecie ostro tanieje, a w Polsce od czwartku ceny w górę
paliwa paliwo
Zapasy paliwa na wyczerpaniu. Rząd bierze pod uwagę wprowadzenie pracy zdalnej
Termial 1 - panorama w nocy. Fot. Changi Airport Group
Nie wszystkie paliwa objęte CPN. Ceny biletów lotniczych tylko rosną
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autora„Ceny Paliwa Niżej” pod lupą. Minister podał wyniki masowych kontroli »
Zobacz
|
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Quiz z wiedzy ogólnej dla intelektualnych mistrzów. Tylko umysłowi herosi zdobędą 10/10
Quiz z wiedzy ogólnej dla intelektualnych mistrzów. Tylko umysłowi herosi zdobędą 10/10
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj