W kalendarzu na 2026 rok pojawi się okazja do dłuższego odpoczynku w środku wakacji. Wszystko dlatego, że jedno z ustawowych świąt przypada w sobotę. W takiej sytuacji pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W praktyce oznacza to, że sierpniowy weekend w 2026 roku może potrwać aż trzy dni – od piątku do niedzieli.

Decyzja rządu: wolny piątek 14 sierpnia

W 2026 roku Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w sobotę 15 sierpnia. Tego samego dnia obchodzone jest także Święto Wojska Polskiego. Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę należy się dodatkowy dzień wolny w innym terminie.

W przypadku administracji rządowej decyzję w tej sprawie podjął Donald Tusk. Szef rządu zdecydował, że pracownicy urzędów podległych administracji rządowej będą mogli odebrać wolne w piątek 14 sierpnia. W efekcie powstanie trzydniowy weekend obejmujący 14, 15 i 16 sierpnia.

Skąd wynika prawo do dodatkowego dnia wolnego?

Zasada ta wynika z przepisów Kodeks pracy, które regulują czas pracy w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o osiem godzin. W praktyce oznacza to konieczność wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy, aby zachować właściwą liczbę godzin pracy w miesiącu lub kwartale.

To rozwiązanie obowiązuje od wielu lat i dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jak będzie w sektorze prywatnym?

W firmach prywatnych i instytucjach samorządowych sytuacja wygląda nieco inaczej niż w administracji rządowej. Pracodawcy również muszą wyznaczyć dodatkowy dzień wolny, ale mają większą swobodę w wyborze terminu. Może to być na przykład:

- piątek 14 sierpnia,

- poniedziałek 17 sierpnia,

- lub inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym czasu pracy.

Ostateczna decyzja należy więc do pracodawcy i może się różnić w zależności od firmy czy instytucji.

Nie każdy pracownik skorzysta z dodatkowego wolnego

Warto pamiętać, że prawo do odebrania dnia wolnego dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje ono:

- osób pracujących na umowach zlecenia,

- osób wykonujących pracę na umowie o dzieło,

- ani osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W tych przypadkach czas pracy regulują inne zasady wynikające z zawartych umów lub specyfiki prowadzonej działalności.

Sierpień to jeden z najczęściej wybieranych okresów urlopowych

Długi weekend w połowie sierpnia może być dobrą okazją do krótkiego wyjazdu lub odpoczynku. W Polsce ten miesiąc od lat należy do najpopularniejszych okresów urlopowych. Według danych branży turystycznej właśnie w sierpniu przypada szczyt sezonu wakacyjnego. Wiele osób planuje wtedy wyjazdy nad Morze Bałtyckie, w góry lub za granicę.

Trzydniowy weekend w środku wakacji może więc być dla wielu pracowników dobrą okazją, aby wydłużyć urlop lub zaplanować krótki wyjazd bez konieczności brania dodatkowych dni wolnych.