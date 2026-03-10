Niektóre oferty mogą zaskakiwać wysokością wynagrodzenia. W przypadku lekarzy pensje sięgają nawet 22 tys. zł miesięcznie, a funkcjonariusze po latach służby mogą liczyć na 39 dni urlopu rocznie oraz szereg dodatków.

Lekarz w więzieniu nawet za 22 tys. zł

Jedna z ofert dotyczy pracy w Zakład Karny nr 1 w Łodzi, gdzie poszukiwany jest lekarz do Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w więziennym szpitalu. Stanowisko ma charakter cywilny – zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu. Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

- opiekę medyczną nad pacjentami oddziału,

- diagnozowanie i kwalifikowanie osadzonych do rehabilitacji,

- prowadzenie leczenia podczas hospitalizacji,

- ocenę postępów terapii,

- koordynowanie pracy zespołu rehabilitacyjnego.

W ogłoszeniu wskazano, że kandydaci muszą posiadać odpowiednie wykształcenie medyczne, być niekarani oraz mieć pełną zdolność do wykonywania zawodu. Proponowane wynagrodzenie mieści się w przedziale od 18 do 22 tys. zł brutto miesięcznie.

Psycholog w więzieniu

Specjalistów poszukują także inne jednostki penitencjarne. Przykładem jest Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, gdzie trwa nabór na stanowisko młodszego psychologa w dziale penitencjarnym. W tym przypadku zatrudnienie odbywa się już w formie służby jako funkcjonariusz Służby Więziennej.

Psycholog pracuje bezpośrednio z osobami pozbawionymi wolności i zajmuje się m.in.:

- diagnozą psychologiczną osadzonych,

- prowadzeniem rozmów i konsultacji,

- udziałem w programach resocjalizacyjnych,

- wspieraniem procesu readaptacji społecznej.

Na początku służby wynagrodzenie wynosi około 5950-6450 zł netto.

Pielęgniarki i ratownicy także potrzebni

Niedobory kadrowe dotyczą również personelu medycznego średniego szczebla. Rekrutację prowadzi m.in. Areszt Śledczy w Bytomiu, który poszukuje kandydatów na stanowiska młodszej pielęgniarki, pielęgniarza lub ratownika medycznego. Podstawowym wymogiem jest prawo wykonywania zawodu oraz odpowiednie wykształcenie medyczne.

Tu początkowe wynagrodzenie od 5400 do 5850 zł netto. Po ukończeniu szkolenia w szkole podoficerskiej i zdaniu egzaminu pensja wzrasta do około 5950-6480 zł netto, w zależności od wieku pracownika.

"Szukamy funkcjonariuszy"

Jak czytamy w serwisie web.rdc.pl, także w Warszawie poszukiwani są kandydaci do pracy w Służbie Więziennej. Trwa nabór funkcjonariuszy. Jak poinformowała RDC rzeczniczka dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Warszawie Ewa Smolińska poszukiwani są odpowiedzialni, odporni psychicznie i zaangażowani kandydaci. - Wymagamy ukończonego 18 roku życia, co najmniej średniego wykształcenia, niekaralności oraz dobrego stanu zdrowia — poinformowała Smolińska.

Dodatki i świadczenia dla funkcjonariuszy

Praca w strukturach Służba Więzienna wiąże się nie tylko z wynagrodzeniem podstawowym. Funkcjonariusze mogą liczyć również na liczne dodatki i świadczenia. Do najważniejszych należą:

- tzw. trzynasta pensja,

- świadczenie mieszkaniowe wynoszące od około 900 do 1500 zł miesięcznie,

- dopłaty do wypoczynku,

- równoważnik za umundurowanie,

- rekompensata za nadgodziny.

To pakiet benefitów zbliżony do tego, który oferują inne służby mundurowe w Polsce.

Coraz więcej urlopu wraz ze stażem

Jednym z elementów przyciągających kandydatów jest także system urlopowy. Na początku służby funkcjonariusz otrzymuje 26 dni urlopu rocznie. Po 10 latach pracy liczba dni wolnych rośnie do 31, po 15 latach do 35, a po 20 latach nawet do 39 dni w roku. To jeden z najwyższych wymiarów urlopu w polskiej administracji publicznej.

Dlaczego więzienia potrzebują więcej specjalistów?

Według danych Ministerstwo Sprawiedliwości w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa obecnie kilkadziesiąt tysięcy osadzonych. Każdy z nich ma prawo do opieki medycznej oraz wsparcia psychologicznego. Z tego powodu system penitencjarny potrzebuje nie tylko strażników, lecz także lekarzy, psychologów i pielęgniarek. Specjaliści podkreślają, że odpowiednia opieka zdrowotna w więzieniach ma znaczenie nie tylko dla samych osadzonych, ale także dla bezpieczeństwa całego systemu penitencjarnego.

Gdzie znaleźć oferty pracy?

Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne publikowane są na stronach internetowych Służby Więziennej oraz poszczególnych jednostek penitencjarnych.