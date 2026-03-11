Wojna na Bliskim Wschodzie podbije inflację i obniży wzrost PKB

- (Wpływ - PAP) tego kryzysu jest niestety wyraźniejszy wraz z upływem kolejnych dni: pod względem gospodarczym oznacza on nieco większą inflację i nieco mniejszy wzrost - powiedział szef banku centralnego w radiu RTL. Zaznaczył przy tym, że inflacja pozostanie niska.

- Widzę niekiedy słowo „stagflacja”, często się je słyszy w ostatnich dniach. Nie jest to stagflacja (jednoczesne występowanie inflacji i stagnacji gospodarczej - PAP), chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, ponieważ nie jest to stagnacja aktywności gospodarczej - podkreślił.

Villeroy de Galhau zaznaczył, że „wiele rzeczy zależy od czasu trwania konfliktu” między Iranem a USA i Izraelem.

Wzrost PKB i inflacja we Francji

Bank Francji w lutym przewidywał wzrost gospodarczy w 2026 roku na poziomie 1 proc. PKB. Szef banku centralnego przypomniał w środę, że przewidywania dotyczące inflacji wynoszą około 1,3 proc. - Mogą one lekko się podnieść, podkreślam słowo „lekko” - dodał.

Z Paryża Anna Wróbel