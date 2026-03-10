Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2025 r. oddano do użytku 208,4 tys. mieszkań, tj. o 8,3 tys. więcej niż w poprzednim roku. Ich powierzchnia wyniosła 18,1 mln m kw. – o 270,8 tys. m kw. więcej. Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanych mieszkań ukształtowała się na poziomie 86,9 m kw. (w 2024 r. – 89,2 m kw.), przy czym w budynkach jednorodzinnych było to 126,1 m kw., a w wielorodzinnych 51,4 m kw.

Urząd dodał, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w województwach:

mazowieckim ( 21,6 proc. ogółu),

21,6 proc. ogółu), wielkopolskim (10,3 proc.),

(10,3 proc.), małopolskim (9,8 proc.);

najmniej w województwach:

opolskim (1,2 proc.),

(1,2 proc.), świętokrzyskim (1,9 proc.).

Wskazał, że udziały mieszkań oddanych do użytku w 2025 r. przez deweloperów (64,2 proc.) i inwestorów indywidualnych (32,3 proc.) były zbliżone do zanotowanych rok wcześniej. W pozostałych formach, tj.: spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, przekazano łącznie 3,5 proc. mieszkań.

208 tys. nowych mieszkań w rok. Jedna liczba z raportu GUS szczególnie zaskakuje

Największe udziały budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem w ogólnej liczbie nowo oddanych mieszkań odnotowano w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim (odpowiednio: 74,5 proc., 72,8 proc. i 72,7 proc.). Dla budownictwa realizowanego na własne potrzeby najwyższe odsetki obserwowano w województwach: świętokrzyskim (56,4 proc. ogółu mieszkań), opolskim (48,6 proc.) oraz podkarpackim (46,1 proc.).

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że wodociąg z sieci posiadało 94,6 proc. mieszkań, kanalizację z odprowadzeniem do sieci – 80,6 proc., centralną sieć grzewczą – 38,6 proc., ciepłą wodę z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 38,5 proc., a gaz z sieci – 31,8 proc.

GUS podał, że do eksploatacji przekazano w omawianym okresie 88,6 tys. nowych budynków mieszkalnych, wśród których budynki jednorodzinne stanowiły 97,1 proc.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) zmniejszył się o 1,3 miesiąca w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 42,3 miesiąca. Budynki wielorodzinne wznoszono w czasie ponad dwukrotnie krótszym niż jednorodzinne (odpowiednio 24,8 i 51,0 miesięcy).

W 2025 r. rozpoczęto budowę 212,4 tys. mieszkań, tj. o 9,2 proc. mniej niż przed rokiem. Udział mieszkań realizowanych z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem wyniósł 61,0 proc., a mieszkań w budownictwie indywidualnym 37,1 proc. Pozostałą część (łącznie 1,9 proc.) stanowiły mieszkania: spółdzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe.

W raporcie GUS podano, że w analizowanym okresie wydano pozwolenia na budowę 266,4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 23,5 mln m kw., tj. odpowiednio o 8,7 proc. i 2,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Prawie 98 proc. tych mieszkań powstanie w nowych budynkach mieszkalnych.

W ocenie Urzędu prognozowana w oparciu o wydane pozwolenia średnia powierzchnia mieszkań w budynkach jednorodzinnych wyniesie 123,1 m kw., a w wielorodzinnych 53,6 m kw. Dla 60,2 proc. nowych budynków mieszkalnych podstawą prawną wydania pozwoleń na budowę były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkania na sprzedaż lub wynajem stanowiły 64,7 proc. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, a indywidualne – 32,2 proc.