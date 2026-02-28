Pożyczka w rodzinie to też umowa

Z prawnego punktu widzenia każda pożyczka — niezależnie od tego, czy pochodzi od banku, czy od rodzica — jest umową podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Standardowa stawka wynosi 0,5 proc. wartości pożyczonej kwoty.

Przepisy przewidują jednak preferencje dla najbliższej rodziny. Jeśli łączna wartość pożyczek od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekroczy 9 637 zł, nie trzeba ich zgłaszać ani płacić podatku. W praktyce oznacza to, że drobne wsparcie finansowe pozostaje poza zainteresowaniem fiskusa.

Próg 9 637 zł — moment, w którym zaczynają się formalności

Problemy pojawiają się dopiero po przekroczeniu ustawowego limitu. Aby skorzystać ze zwolnienia z PCC przy wyższych kwotach, trzeba spełnić kilka warunków jednocześnie:

- pieniądze muszą pochodzić od najbliższej rodziny,

- przekazanie środków powinno być możliwe do udokumentowania (najlepiej przelewem lub przekazem pocztowym),

- w ciągu 14 dni od otrzymania pieniędzy należy złożyć deklarację PCC-3.

To właśnie ten ostatni obowiązek bywa najczęściej pomijany. Wiele osób zakłada, że "rodzinne pieniądze" nie wymagają żadnych formalności. Tymczasem brak zgłoszenia może mieć poważne konsekwencje.

Nawet 20 proc. kary za niedopełnienie obowiązków

Jeśli pożyczka nie zostanie zgłoszona, a urząd skarbowy uzna, że środki nie mają udokumentowanego źródła, może nałożyć sankcyjny podatek sięgający nawet 20 proc. wartości pożyczki. To oznacza, że przy większych kwotach kara może wynieść dziesiątki tysięcy złotych. Szczególnie ryzykowne jest przekazywanie pieniędzy w gotówce. Brak śladu w historii rachunku bankowego utrudnia udowodnienie, że była to legalna pożyczka, a nie nieujawniony dochód.

Urzędy skarbowe analizują przelewy

W ostatnich latach fiskus coraz dokładniej analizuje przepływy finansowe na kontach bankowych. Duży przelew od członka rodziny, który nie ma odzwierciedlenia w deklaracji PCC-3, może wzbudzić zainteresowanie urzędników. W takiej sytuacji to podatnik musi udowodnić legalność otrzymanych środków.

Deklarację PCC-3 można złożyć elektronicznie przez portal podatkowy lub osobiście w urzędzie skarbowym. Należy podać kwotę pożyczki, dane obu stron oraz stopień pokrewieństwa. Nawet jeśli pożyczka korzysta ze zwolnienia z podatku, w odpowiednich rubrykach wpisuje się 0 zł — sam obowiązek zgłoszenia pozostaje.

Jak zabezpieczyć się przed problemami?

Eksperci podatkowi są zgodni: przy większych kwotach warto zadbać o podstawowe formalności. W praktyce wystarczą trzy kroki:

- sporządzenie prostej umowy pożyczki,

- przekazanie pieniędzy przelewem,

- terminowe złożenie deklaracji PCC-3.

To szczególnie ważne przy wsparciu na zakup nieruchomości lub inne duże wydatki. Brak dokumentacji może prowadzić nie tylko do sankcji podatkowych, ale również do problemów przy ewentualnej kontroli czy sporach rodzinnych.

Kilkanaście minut, które może zaoszczędzić tysiące

Dopełnienie formalności zajmuje niewiele czasu, a pozwala uniknąć poważnych konsekwencji finansowych. W realiach coraz dokładniejszych kontroli skarbowych ostrożność i przejrzystość w rodzinnych rozliczeniach stają się najlepszą ochroną przed kosztownymi błędami.