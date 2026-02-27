PCC nie tylko przy zakupie auta

Wielu kierowców wie, że kupując samochód od osoby prywatnej, trzeba zapłacić PCC. Zaskoczeniem bywa jednak fakt, że podatek dotyczy także innych rzeczy ruchomych — np. mebli, sprzętu RTV, maszyn rolniczych czy rowerów.

Obecnie, jeśli wartość zakupu nie przekracza 1000 zł nie trzeba składać deklaracji ani płacić podatku, jednak powyżej tej kwoty — konieczne jest złożenie formularza PCC-3 i opłacenie podatku. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie transakcji między osobami prywatnymi. Gdy kupujemy od firmy i płacimy cenę z VAT, PCC nie obowiązuje.

Rząd planuje zmiany. Limit może wzrosnąć do 3000 zł

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że Ministerstwo Finansów chce podnieść próg zwolnienia z PCC z 1000 do 3000 zł. Projekt nowelizacji (nr UD372) ma zostać przyjęty przez rząd w II kwartale roku, choć termin wejścia w życie zmian nie jest jeszcze znany.

Powód planowanej zmiany jest prozaiczny: pobór podatku od drobnych transakcji często okazuje się nieopłacalny. W przypadku minimalnej kwoty przekraczającej 1000 zł podatek wynosi niewiele ponad 20 zł, a koszty postępowania, korespondencji i obsługi administracyjnej mogą być równe lub wyższe niż należność.

Sprzedajesz rzecz? Tu obowiązują inne zasady

Choć PCC obciąża kupującego, sprzedawca również może mieć obowiązki podatkowe. Zgodnie z ustawą o PIT sprzedaż rzeczy ruchomej przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca zakupu podlega opodatkowaniu.

W praktyce oznacza to konieczność zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży np. po miesiącu, dwóch miesiącach lub pięciu. Ministerstwo Finansów nie zapowiada zmian w tym zakresie.

Co grozi za brak zapłaty PCC?

Niedopełnienie obowiązków związanych z PCC może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, podatnik może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe — w zależności od kwoty podatku.

Możliwe konsekwencje to m.in.:

- odsetki za zwłokę naliczane od dnia po terminie płatności,

- mandat karny do 21 500 zł,

- kara od 467 zł do nawet 93 320 zł (w zależności od okoliczności).

Wysokość grzywny może wynosić od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego 20-krotności.

Czynny żal może uchronić przed karą

Jeśli podatnik zorientuje się, że nie złożył deklaracji PCC-3 w terminie, może ograniczyć konsekwencje. Warunkiem jest:

- złożenie zaległej deklaracji,

- zapłata podatku wraz z odsetkami,

- dołączenie pisma z tzw. czynnym żalem.

Istotne jest, aby zrobić to zanim urząd skarbowy sam wykryje nieprawidłowość.

Dlaczego warto znać przepisy?

Rynek rzeczy używanych rośnie — zakupy z drugiej ręki są tańsze i bardziej ekologiczne. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wiążą się z obowiązkami podatkowymi. Planowane podniesienie limitu do 3000 zł może uprościć życie kupującym, ale do czasu wprowadzenia zmian nadal obowiązuje próg 1000 zł.