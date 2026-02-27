- PCC nie tylko przy zakupie auta
PCC nie tylko przy zakupie auta
Wielu kierowców wie, że kupując samochód od osoby prywatnej, trzeba zapłacić PCC. Zaskoczeniem bywa jednak fakt, że podatek dotyczy także innych rzeczy ruchomych — np. mebli, sprzętu RTV, maszyn rolniczych czy rowerów.
Obecnie, jeśli wartość zakupu nie przekracza 1000 zł nie trzeba składać deklaracji ani płacić podatku, jednak powyżej tej kwoty — konieczne jest złożenie formularza PCC-3 i opłacenie podatku. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie transakcji między osobami prywatnymi. Gdy kupujemy od firmy i płacimy cenę z VAT, PCC nie obowiązuje.
Rząd planuje zmiany. Limit może wzrosnąć do 3000 zł
Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że Ministerstwo Finansów chce podnieść próg zwolnienia z PCC z 1000 do 3000 zł. Projekt nowelizacji (nr UD372) ma zostać przyjęty przez rząd w II kwartale roku, choć termin wejścia w życie zmian nie jest jeszcze znany.
Powód planowanej zmiany jest prozaiczny: pobór podatku od drobnych transakcji często okazuje się nieopłacalny. W przypadku minimalnej kwoty przekraczającej 1000 zł podatek wynosi niewiele ponad 20 zł, a koszty postępowania, korespondencji i obsługi administracyjnej mogą być równe lub wyższe niż należność.
Sprzedajesz rzecz? Tu obowiązują inne zasady
Choć PCC obciąża kupującego, sprzedawca również może mieć obowiązki podatkowe. Zgodnie z ustawą o PIT sprzedaż rzeczy ruchomej przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca zakupu podlega opodatkowaniu.
W praktyce oznacza to konieczność zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży np. po miesiącu, dwóch miesiącach lub pięciu. Ministerstwo Finansów nie zapowiada zmian w tym zakresie.
Co grozi za brak zapłaty PCC?
Niedopełnienie obowiązków związanych z PCC może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, podatnik może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe — w zależności od kwoty podatku.
Możliwe konsekwencje to m.in.:
- odsetki za zwłokę naliczane od dnia po terminie płatności,
- mandat karny do 21 500 zł,
- kara od 467 zł do nawet 93 320 zł (w zależności od okoliczności).
Wysokość grzywny może wynosić od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego 20-krotności.
Czynny żal może uchronić przed karą
Jeśli podatnik zorientuje się, że nie złożył deklaracji PCC-3 w terminie, może ograniczyć konsekwencje. Warunkiem jest:
- złożenie zaległej deklaracji,
- zapłata podatku wraz z odsetkami,
- dołączenie pisma z tzw. czynnym żalem.
Istotne jest, aby zrobić to zanim urząd skarbowy sam wykryje nieprawidłowość.
Dlaczego warto znać przepisy?
Rynek rzeczy używanych rośnie — zakupy z drugiej ręki są tańsze i bardziej ekologiczne. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wiążą się z obowiązkami podatkowymi. Planowane podniesienie limitu do 3000 zł może uprościć życie kupującym, ale do czasu wprowadzenia zmian nadal obowiązuje próg 1000 zł.
