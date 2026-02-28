W marcu rusza coroczna waloryzacja świadczeń. Podwyżka obejmuje nie tylko podstawowe emerytury, ale również dodatki pieniężne. Jak informuje ZUS, w 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 348,22 zł. Od marca 2026 roku kwota ta rośnie do 366,68 zł. W skali całego roku uprawniony senior otrzyma łącznie 4178,64 zł dodatkowego wsparcia. Co ważne, pieniądze te są całkowicie wolne od podatku dochodowego i składek ZUS.

Kto otrzyma dodatek pielęgnacyjny?

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny w dwóch sytuacjach. To, czy musisz składać dokumenty, zależy od Twojego wieku:

Reklama
  • Seniorzy 75+: Jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS sam przyzna Ci dodatek „z urzędu”. Nie musisz składać żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia ani wniosków. Pieniądze trafią na Twoje konto wraz z najbliższą emeryturą.
  • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji: Jeśli nie masz jeszcze 75 lat, ale lekarz orzecznik stwierdził Twoją całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, również możesz otrzymać te pieniądze. W tym przypadku jednak musisz złożyć formalny wniosek.

Dodatek pielęgnacyjny. Jak złożyć wniosek?

Jeśli ubiegasz się o dodatek przed 75. rokiem życia, musisz dopełnić formalności w oddziale ZUS. Przygotuj dwa dokumenty: wniosek o dodatek pielęgnacyjny, zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Druk OL-9 wypełnia Twój lekarz prowadzący. Pamiętaj, że dokument ten jest ważny tylko przez miesiąc. Musisz złożyć go w ZUS nie później niż 30 dni od daty wystawienia przez lekarza.

200 000 zł na start dla rodziców. Zamiast 800 plus, jednorazowy zastrzyk gotówki
200 000 zł na start dla rodziców. Zamiast 800 plus, jednorazowy zastrzyk gotówki

Zobacz również

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty?

Istnieją konkretne sytuacje, w których senior traci prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Jak informuje ZUS, świadczenie nie przysługuje, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 14 dni w miesiącu lub pobierasz już zasiłek pielęgnacyjny przyznany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nie można łączyć dodatku z ZUS i zasiłku z gminy. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek pielęgnacyjny, musisz niezwłocznie poinformować o tym urząd miasta lub gminy, który wypłaca Ci dotychczasowy zasiłek. Unikniesz w ten sposób konieczności zwracania nienależnie pobranych środków.