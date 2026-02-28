W marcu rusza coroczna waloryzacja świadczeń. Podwyżka obejmuje nie tylko podstawowe emerytury, ale również dodatki pieniężne. Jak informuje ZUS, w 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosił 348,22 zł. Od marca 2026 roku kwota ta rośnie do 366,68 zł. W skali całego roku uprawniony senior otrzyma łącznie 4178,64 zł dodatkowego wsparcia. Co ważne, pieniądze te są całkowicie wolne od podatku dochodowego i składek ZUS.

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny w dwóch sytuacjach. To, czy musisz składać dokumenty, zależy od Twojego wieku:

Seniorzy 75+: Jeśli ukończyłeś 75 lat, ZUS sam przyzna Ci dodatek „z urzędu”. Nie musisz składać żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia ani wniosków. Pieniądze trafią na Twoje konto wraz z najbliższą emeryturą.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji: Jeśli nie masz jeszcze 75 lat, ale lekarz orzecznik stwierdził Twoją całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, również możesz otrzymać te pieniądze. W tym przypadku jednak musisz złożyć formalny wniosek.

Jeśli ubiegasz się o dodatek przed 75. rokiem życia, musisz dopełnić formalności w oddziale ZUS. Przygotuj dwa dokumenty: wniosek o dodatek pielęgnacyjny, zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). Druk OL-9 wypełnia Twój lekarz prowadzący. Pamiętaj, że dokument ten jest ważny tylko przez miesiąc. Musisz złożyć go w ZUS nie później niż 30 dni od daty wystawienia przez lekarza.

Kiedy ZUS może odmówić wypłaty?

Istnieją konkretne sytuacje, w których senior traci prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Jak informuje ZUS, świadczenie nie przysługuje, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż 14 dni w miesiącu lub pobierasz już zasiłek pielęgnacyjny przyznany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Nie można łączyć dodatku z ZUS i zasiłku z gminy. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek pielęgnacyjny, musisz niezwłocznie poinformować o tym urząd miasta lub gminy, który wypłaca Ci dotychczasowy zasiłek. Unikniesz w ten sposób konieczności zwracania nienależnie pobranych środków.