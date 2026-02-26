Rozliczenie dorabiania do emerytury. Termin mija 28 lutego

Jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę lub rentę i jednocześnie pracujesz, musisz poinformować ZUS o swoich dodatkowych zarobkach za 2025 rok. Masz na to czas tylko do końca lutego 2026 roku. Informacja ta pozwoli urzędnikom sprawdzić, czy wypłacali Ci świadczenie w odpowiedniej wysokości. Kogo dotyczy ten obowiązek?

Wcześniejszych emerytów ( kobiety przed 60. rokiem życia, mężczyźni przed 65. rokiem życia).

Rencistów .

. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez limitów i nie muszą składać oświadczeń. Wyjątkiem są seniorzy, którzy wiek ten osiągnęli w trakcie 2025 roku – oni rozliczają tylko miesiące sprzed urodzin.

Jakie dokumenty przygotować?

Aby ZUS rozliczył Cię najkorzystniej, przedstaw zaświadczenie o zarobkach w rozbiciu na poszczególne miesiące. Jeśli prowadzisz firmę, złóż oświadczenie o podstawie wymiaru składek. Limity przychodów za rok 2025:

Kwota bezpieczna (70 proc. średniej): 72 562,00 zł brutto rocznie.

Kwota graniczna (130 proc. średniej): 134 757,80 zł brutto rocznie.

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2026. Świadczenia wzrosną o 5,3 proc.

Od marca ZUS automatycznie podwyższy wszystkie emerytury i renty. W 2026 roku waloryzacja wynosi 105,3 proc. Nie musisz składać żadnego wniosku – urzędnicy sami przeliczą Twoje pieniądze. Oto nowe kwoty świadczeń od 1 marca 2026 roku:

Najniższa emerytura i renta socjalna: 1 978,49 zł brutto (wzrost o blisko 100 zł).

(wzrost o blisko 100 zł). Świadczenie przedemerytalne: 1 993,76 zł brutto.

Dodatek pielęgnacyjny: 366,68 zł.

Każdy świadczeniobiorca otrzyma listowną decyzję z informacją o nowej kwocie brutto. Zmiany sprawdzisz też na swoim koncie w systemie PUE ZUS.

Ponad 200 zł więcej dzięki naprawie "emerytur czerwcowych"

ZUS realizuje właśnie ustawę naprawczą dotyczącą osób, które przeszły na emeryturę wczerwcu w latach 2009–2019. Przez błędy w przepisach ich świadczenia były zaniżone. Od stycznia 2026 roku ZUS z urzędu przelicza te wypłaty. Średni wzrost świadczenia to 203,80 zł miesięcznie. 84 proc. objętych osób otrzyma wyższą wypłatę. Przeliczenia zakończą się do 31 marca 2026 r.

Nowe składki zdrowotne dla przedsiębiorców w 2026 roku

Wraz z początkiem roku zmieniły się podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Są one uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia, które w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9 228,64 zł. Jeśli Twój roczny przychód nie przekracza 60 000 zł, podstawa wymiaru wynosi 5 537,18 zł, a Twoja składka zdrowotna to 498,35 zł miesięcznie. Przy przychodach w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł, podstawa wymiaru wzrasta do 9 228,64 zł, co oznacza składkę w wysokości 830,58 zł miesięcznie. Jeśli zarabiasz powyżej 300 000 zł rocznie, podstawa wymiaru wynosi 16 611,55 zł, a miesięczna składka zdrowotna to 1 495,04 zł.

Miesięczna składka zależy od Twojego dochodu, ale nie może być niższa niż 432,54 zł (za miesiące od lutego 2026 r.). Podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie, które od 1 stycznia wynosi 4 806,00 zł.