Co możesz odliczyć od podatku? Jedna ulga dotyczy każdego

Ulga podatkowato przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, które pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania lub sam podatek. Wyjątkiem są tu odliczenia związane z podatkiem VAT, czyli obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony. To element konstrukcji tego podatku, a nie klasyczna ulga.

Reklama

Ulgi podatkowe najczęściej stanowią element polityki socjalnej państwa. Mają wspierać osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji materialnej lub ponoszące określone wydatki, np. na cele zdrowotne czy społeczne. Wśród najpopularniejszych ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych znajdują się m.in.:

ulga rehabilitacyjna,

ulga termomodernizacyjna,

ulga mieszkaniowa,

ulga na internet.

To właśnie ulga na internet dotyczy ogromnej liczby podatników. Rachunki za dostęp do sieci opłacamy dziś niemal wszyscy – niezależnie od tego, czy korzystamy z internetu w ramach osobnej umowy, czy w pakiecie z telewizją i telefonem. Mało kto jednak pamięta, że wydatki na tę usługę można odliczyć od dochodu.

Nawet 760 zł zwrotu podatku. Z tej ulgi skorzystasz dwa razy

Ulga na internet przysługuje przez dwa następujące po sobie lata podatkowe i można z niej skorzystać tylko raz w życiu. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł rocznie na osobę. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat podatnik może odliczyć łącznie do 1520 zł. Warto jednak pamiętać, że wysokość ulgi zależy od rzeczywiście poniesionych wydatków. Przykładowo:

jeśli w danym roku wydaliśmy na internet 500 zł – odliczymy dokładnie 500 zł,

jeśli wydaliśmy 1000 zł – odliczenie i tak nie przekroczy limitu 760 zł.

Limit jest więc górną granicą, a nie stałą kwotą zwrotu.

Małżeństwo zyska podwójnie. Nawet 3040 zł w ciągu dwóch lat

Jeszcze więcej mogą zyskać małżonkowie rozliczający się wspólnie. Każdemu z nich przysługuje odrębny limit 760 zł rocznie. W praktyce oznacza to, że w jednym roku małżeństwo może odliczyć łącznie nawet 1520 zł, a w ciągu dwóch lat – do 3040 zł. Trzeba jednak pamiętać, że limit dotyczy każdej osoby osobno i nie można całej kwoty przypisać tylko jednemu z małżonków. Koszty muszą zostać odpowiednio podzielone, a odliczenie wykazane przy dochodach każdego z nich.

Ulga na internet. Jak odliczyć od podatku w 2026 roku?

Aby skorzystać z ulgi na internet, należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Mogą to być rachunki lub faktury wystawione przez dostawcę usług internetowych. Jeśli internet stanowi część większego pakietu usług, dokument musi jasno wskazywać, jaka część opłaty dotyczy dostępu do sieci. Podczas składania zeznania nie trzeba dołączać tych dokumentów, ale urząd skarbowy ma prawo poprosić o ich okazanie w ramach weryfikacji.

Reklama

Ulga na internet wykazywana jest w załączniku PIT/O w przypadku rozliczenia papierowego lub odpowiedniej sekcji podczas składania deklaracji przez system Twój e-PIT. Warto sprawdzić swoje rachunki przed wysłaniem zeznania, bo może się okazać, że dzięki temu prostemu odliczeniu odzyskamy nawet 760 zł.