Zmieniły się też progi dochodowe, co oznacza, że z pomocy może skorzystać szersza grupa osób niż wcześniej.

Aby ubiegać się o świadczenie, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki: mieć tytuł prawny do lokalu, zmieścić się w limitach dochodowych oraz nie przekroczyć określonego metrażu mieszkania.

1. Tytuł prawny do lokalu

O wsparcie mogą starać się osoby, które:

- są właścicielami mieszkania lub domu jednorodzinnego,

- posiadają spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),

- wynajmują lub podnajmują mieszkanie na podstawie ważnej umowy.

Możliwa jest także sytuacja, w której ktoś zajmuje lokal bez tytułu prawnego, ale oczekuje na mieszkanie socjalne lub zamienne – w takim przypadku wymagane jest orzeczenie sądu.

2. Limity dochodowe w 2026 roku

W tym roku obowiązują następujące progi:

- Gospodarstwo jednoosobowe – dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł netto (40 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

- Gospodarstwo wieloosobowe – dochód na osobę nie może przekroczyć 2454,52 zł netto (30 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". To oznacza, że jeżeli dochód jest nieznacznie wyższy od limitu, dodatek nadal może zostać przyznany, ale zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia.

3. Metraż mieszkania ma znaczenie

W 2026 roku obowiązują tzw. limity normatywne powierzchni. Wynoszą one:

- 1 osoba – 35 m² (maksymalnie 45,5 m² po przekroczeniu o 30 proc.),

- 2 osoby – 40 m² (maks. 52 m²),

- 3 osoby – 45 m² (maks. 58,5 m²),

- 4 osoby – 55 m² (maks. 71,5 m²),

- 5 osób – 65 m² (maks. 84,5 m²).

Jeśli w mieszkaniu przebywa osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku lub wymagająca osobnego pokoju, limit zwiększa się o dodatkowe 15 m².

Kwota wsparcia nie jest stała. Urzędnicy obliczają ją indywidualnie, biorąc pod uwagę dochody rodziny, liczbę domowników oraz rzeczywiste koszty utrzymania lokalu. W 2026 roku przeciętne wypłaty wynoszą od około 250 zł do nawet 400 zł miesięcznie. Osoby, które nie mają w mieszkaniu centralnego ogrzewania, ciepłej wody z sieci lub gazu przewodowego, mogą dodatkowo otrzymać ryczałt na zakup opału.

Jak złożyć wniosek? Krok po kroku

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, trzeba:

- Wypełnić wniosek – dostępny w urzędzie gminy, MOPS lub na stronie internetowej urzędu.

- Skontaktować się z zarządcą budynku (w przypadku mieszkań w bloku).

- Przygotować dokumenty:

zaświadczenia o dochodach wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy,

dokument potwierdzający metraż (np. akt notarialny, umowa najmu, zaświadczenie od zarządcy),

rachunki potwierdzające wydatki na mieszkanie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Właściciele domów jednorodzinnych muszą dodatkowo dołączyć oświadczenie o wyposażeniu technicznym budynku (np. gaz, kanalizacja).

Dokumenty można złożyć osobiście w urzędzie gminy, wysłać pocztą, przez pełnomocnika, a w wielu miejscach także elektronicznie przez ePUAP.

Decyzja w 30 dni i możliwa kontrola

Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. W tym czasie urzędnik może odwiedzić mieszkanie, aby zweryfikować podane informacje – na przykład sprawdzić metraż. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wypłata rozpocznie się od kolejnego miesiąca. Warto pamiętać, że dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy. Po tym czasie – jeśli sytuacja finansowa nie uległa poprawie – można ponownie ubiegać się o wsparcie.